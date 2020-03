La Tercera División, al igual que el resto de categorías nacionales, autonómicas y provinciales del fútbol español, roza ya la veintena de días de parón debido al COVID-19. La crisis sanitaria del coronavirus está haciendo gran mella en el mundo del balompié, sobre todo en su parcela económica, notándose sus efectos tanto en clubes profesionales como en los más modestos.

El Poli Almería forma parte del grupo de entidades humildes de la Tercera que tienen que hacer siempre encaje de bolillos para hacer frente a esta inesperada situación. Viviendo su exilio en Viator esta campaña, el histórico club de la capital almeriense basa su supervivencia en la humilde aportación de sus socios y algunos colaboradores y de lo que genera una taquilla ahora parada.

"Con el parón que hay en la competición, que no sabemos cuando se va a reanudar, nos quedan seis partidos en casa, seis taquillas. Hay que pagar a los jugadores, el campo también se paga. La cosa está difícil, veremos como se va solucionando todo esto", comentaba Rafael Garay esta semana en el programa Onda Deportiva Almería, donde habló con Chema Fernández, también columnista de este diario, de la situación actual de la entidad que preside.

El presidente del Poli Almería aseguraba que "gracias a Dios, ahora mismo estamos al corriente de pago con todo. Con la ayuda de la RFEF podemos hacer frente a los pagos. Hay que agradecer el programa Impulso 23, que este año nos salva a todos los equipos del Tercera, dándonos más dinero que los años anteriores. Eso nos viene bien en esta época de parón".

El plan aprobado por la Real Federación Española de Fútbol contempla, entre otras cosas, 13.734.000 euros destinados a la profesionalización de clubes de Tercera División, salvo dependientes y filiales, con 888.000 en ayudas para los desplazamientos a lo largo de este curso liguero 2019-2020 que ahora está suspendido hasta nuevo aviso. Así, al Poli Almería le correspondería un total de 47.000 euros, siendo 42.000 para su profesionalización y 5.000 para viajes a otros campos.

"No sabemos hasta cuando dará, ahora estamos haciendo cábalas pero no sabemos lo que durará esta situación. Si fuese hasta verano yo creo que con lo que nos tiene que dar aún la Federación aguantamos y podríamos seguir pagando a los jugadores. Por suerte, a día de hoy no tenemos ninguna dificultad", admite Garay, que sin embargo sí que mostraba cierta preocupación con la posibilidad de que tenga que reanudarse la competición y se alargue hasta julio o agosto.

El mandatario rojiblanco comenta que "se nota la inquietud entre los jugadores y también en los socios. Salió Rubiales diciendo que tiene que terminar la competición sí o sí pero habrá que ver cuándo y en qué situación. Nosotros no podemos jugar partidos cada 48 o 72 horas. Es inviable. El 80 por ciento de los jugadores del Grupo IX son semiprofesionales. Son jugadores que son estudiantes o trabajadores. Están las excepciones de la UD Almería B, CD El Ejido, Linares, Jaén y el Malagueño. El resto de equipos son como nosotros".

Por otro lado, el presidente del Poli Almería no se muestra optimista con las fechas de la posible finalización de la crisis sanitaria que permita el regreso a las competiciones y no cree que en mayo esté todo solucionado, "seguramente se vaya a junio o julio y todos los equipos tendrán que hacer mínimo 15 días a modo de pretemporada, porque después de tanto parón los jugadores, por mucho que estén entrenando en casa, no es lo mismo". Para finalizar, admitía que "es una situación muy extraña, que nunca se ha dado, pero yo personalmente, por la salud de todos, lo lógico sería terminar ya la liga, porque al final te juntas con el curso que viene".