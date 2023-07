El sentimiento rojiblanco se extiende por Madrid

El sentimiento rojiblanco no entiende de fronteras. No son pocos los seguidores de la UD Almería que siguen a su equipo del alma desde fuera de la provincia. Pero no se trata únicamente de aquellos exiliados por motivos educativos o laborales, siendo cada vez más los aficionados del conjunto indálico que no contaban con relación previa con Almería. Con la pasión por el conjunto unionista como punto de unión, se ha formado toda una familia en la capital de España.

Es por ello que para dar luz de manera oficial a la mencionada familia ha nacido Capital Indálica, la primera peña de la UD Almería en la Comunidad de Madrid y que acoge ya a decenas de fanáticos rojiblancos que por unos motivos u otros viven fuera de las fronteras almerienses. Fundada en este pasado mes de junio, ha arrancado con mucha fuerza en su de momento corta vida, queriendo ser todo un referente entre la parroquia unionista. Así, hace unos días hicieron llegar al club una carta con hasta ocho peticiones con el objetivo de "fomentar el crecimiento del club y afición".

Unas peticiones entre las que se solicita tener en mayor consideración a las leyendas rojiblancas o llegar a acuerdos de colaboración con otros clubes almerienses de otros deportes en muchas ocasiones tan necesitados y sin el gran foco con el que cuenta el balompié. Con todas ellas reconocen que "han venido para sumar" trasladando diversas propuestas con las que ayudar al progreso del club y su afición.

Si bien Capital Indálica surge en el pasado mes de junio, su presidente, José Góngora, reconoce que "la idea como tal siempre ha estado ahí". La intención venía ya de bastante tiempo atrás. "Cuando estábamos en harina con el papeleo y ordenando ideas alguien se dio cuenta de que incluso hace cuatro o cinco años el foro del Almería, sin conocernos y sin saber que éramos nosotros ya hablamos del tema", cuenta a Diario de Almería. Pero sin duda ha sido en los últimos años cuando el proyecto ha ido tomando fuerza de cara a ser una realidad.

"La idea donde termina de coger fuerza es en los últimos dos años en ciertos desplazamientos donde el núcleo madrileño hizo mucha piña en Burgos, en Málaga, en Getafe, en el Civitas Metropolitano", comenta Góngora, uno de los artífices de que lo que en su momento era un sueño ahora sea toda una realidad.

Sobre la construcción de Capital Indálica explica que "éramos un grupo de mucha gente, unos 30". Asimismo, su presidente ha vivido de primera mano de la complejidad de llevar este tipo de ideas a cabo. "Es difícil organizar a tanta gente así que diez de nosotros cogimos un poco las riendas para ordenar todo y oficializar, pero con ánimo de ser unificadores de al menos esos 30", comenta Góngora.

Pero con esfuerzo, mucha dedicación y mucha ilusión poco a poco se ha podido ir convirtiendo en toda una realidad y con ganas de convertirse en uno de los grandes protagonistas en la afición rojiblanca. Un sueño formado por algunos de los afortunados que pudieron vivir in situ la única victoria del equipo dirigido por Rubi a domicilio del pasado curso. Un triunfo del que pudieron disfrutar y que les permitió ser la envidia de cientos de seguidores rojiblancos que a lo largo del pasado curso recorrieron multitud de kilómetros sin poder regresar a sus respectivos hogares saboreando los tres puntos en juego que sin duda hubieran hecho los viajas de vuelta bastante más amenos, no habiendo podido disfrutar de grandes alegrías lejos del otrora Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Además, no se trata de una peña al uso, sino que cuenta con algunas novedades más allá del hecho de encontrarse lejos de las fronteras de esta provincia del sureste español y en su mayoría de residir en la capital de España. De esta manera, en sus estatutos pusieron una disposición para que la directiva actual de Capital Indálica, que recientemente hicieron al 'eterno capitán' José Ortiz Bernal su primer socio honorífico, tan solo dure un año cuando lo usual son cuatro.

La familia rojiblanca formada en Madrid ha cobrado vida como pocos podían imaginar en esos primeros desplazamientos para animar a su equipo, ya fuera en la capital español o en provincias cercanas. Y es que la pasión por el escudo almeriense no entiende de fronteras. Capital Indálica ha llegado para quedarse y, no cabe duda de que dará mucho de lo que hablar no ya durante las próximas semanas, sino durante los próximos años, convirtiéndose en todo un icono y referente en el seno de la parroquia del conjunto indálico.