Una de cada diez personas maneja la mano izquierda para la mayoría de las actividades diarias como comer o escribir. Eso supone estar en desventaja con aquella parte de la población que es diestra.

Soy zurdo

El hecho de escribir y realizar la mayor parte de mis actividades de la vida diaria con la izquierda, me han ocasionado algún que otro problema. Recuerdo cuando intenté abrir la primera lata con el abrelatas, o cortar con las tijeras, era imposible. Los pupitres del colegio tenían el soporte en el lado derecho por lo que para escribir, tenía que girarme completamente, en lugar de estar cómodamente sentado como el resto. También cuando en las prácticas de cirugía aprendí a suturar y disecar. Todo el instrumental está diseñado para diestros, todo, con la consiguiente dificultad.

Sin embargo, recuerdo con cariño un profesor de la facultad que cuando me vio suturar, se acercó y me dijo al oído: “los cirujanos zurdos son grandes cirujanos, no lo olvides”, guiñándome el ojo. Solución a mis problemas, adaptación. Comencé a aprender a suturar y disecar con la derecha y, sorprendentemente, me resultó muy fácil. Ahora como con la mano derecha o la izquierda, según. Lo intenté con la escritura pero no pude. También ser zurdo me supuso algunas ventajas. Cuando jugaba al baloncesto nunca me taponaban los tiros y, en cambio, yo sí bloqueaba muchos lanzamientos.

¿Qué supone?

La palabra zurdo como tal siempre ha tenido un matiz despectivo. Procede el latín sinister, o lo que es lo mismo, siniestro. A la historia, en general, no le han gustado mucho los zurdos, aunque hay grandes personajes que fueron “zocatos” como Leonardo Da Vinci, Mozart, Einstein o Napoleon Bonaparte. En nuestros días, Bill Gates o Paul McCartney.

Sin embargo, de los zurdos se ha dicho que somos más inteligentes, habilidosos y creativos. Una persona puede ser zurdo cruzado o zurdo homogéneo. El zurdo cruzado es aquel zurdo que maneja la mano izquierda pero su ojo dominante es el derecho. Zurdo homogéneo es aquel cuya mano izquierda tiene uno ojo izquierdo dominante. Lo mismo ocurre con los diestros, puede haber cruzado u homogéneo. Para saberlo hay un método sencillo. Fijamos la vista en un punto de la pared y lo tapamos visualmente con el dedo índice. Si al cerrar el ojo izquierdo y mirar solo con el derecho, el dedo sigue tapando el punto, nuestro ojo dominante es el derecho. Pero si al cerrar el derecho y mirar solo con el izquierdo, el dedo sigue tapando el objeto, seremos de ojo izquierdo dominante. Otro sistema más fácil para saber qué ojo manda es el ojo con el miramos por una mirilla. Según esto yo soy zurdo cruzado que se suponen personas más creativas pero un poco más anárquicas. Los zurdos homogéneos son más calculadores y analíticos. El hemisferio dominante en los zurdos es el derecho lo que hace que seamos más creativos y mejores en profesiones como el arte o la arquitectura.

Respecto a la inteligencia no hay ningún estudio que lo avale. Simplemente quizás la capacidad de adaptación a un mundo hostil puede hacer que algunas capacidades se desarrollen mejor que para el resto. Lo mismo ocurre con la habilidad. Tenemos una mayor capacidad de adaptación que los diestros. También se ha dicho que los zurdos tenemos una esperanza de vida menor que los diestros, gracias a un estudio publicado en los años 90 en el que se concluía que los que manejan la izquierda viven 9 años menos que los demás. Revisando ese estudio se puede apreciar una cantidad de errores metodológicos realmente serios, como buscar fichas de los fallecidos o preguntar a sus familias sobre qué mano usaba el fallecido, incluyendo un número exagerado de zurdos entre los fallecidos de esos años.

El hemisferio dominante en los zurdos es el derecho, lo que los hace creativos

Otra falacia es considerar que los zurdos tienen un mayor riesgo de sufrir accidentes manejando maquinaria o conduciendo. También es falsa. Sí que es cierto que tenemos una mayor dificultad de inicio a la hora de coordinar y situarnos ante una secuencia de trabajo en una máquina o al conducir, pero es muy a corto plazo y no tiene ninguna importancia real. Cuando tuvo lugar a Revolución Industrial con el incremento en el uso de la maquinaria, los zurdos tuvieron dificultades a la hora de manejarlas ya que todas las manivelas, palancas y funcionamiento estaba hecho a medida de los diestros, lo mismo que cuando se promulgó la educación obligatoria. Debido a nuestra manera de escribir, siempre se emborrona la página por el hecho de pasar por encima de lo que hemos escrito, manchado el papel y los dedos de tinta, por lo que hemos tenido la imagen de ser torpes y sucios con la escritura. Un zurdo no puede escribir con pluma o debe cambiar la postura de la mano, so pena de manchar todo de tinta.

Algunos estudios dicen que los zurdos tienen una vida sexual más satisfactoria y placentera

Como ventajas, muchas, sobre todo en el terreno de los deportes. Rafa Nadal, Messi, Maradona son zurdos ilustres. El hecho de manejar la izquierda tiene ventajas en deportes como el tenis, esgrima o balonmano o baloncesto. El hecho de competir contra un diestro para un diestro es mucho más fácil, de hecho, el 90% de los oponentes lo son; sin embargo, una minoría son zurdos por lo que los golpes y el sentido del juego, así como los regates o lanzamientos, parten de una zona diferente a la que se está acostumbrado a defender, con la consiguiente ventaja de los zocatos frente a los ortodoxos diestros.

Por último, algunos estudios dicen que los zurdos tienen una vida sexual más satisfactoria y placentera que los diestros. Como hemos dicho antes, el hemisferio dominante de los que usamos la izquierda es el derecho, más asociado a la creatividad y habilidad. Según esto, los diestros y su hemisferio dominante es el izquierdo, más analítico y abstracto. El sexo de los diestros, según este estudio, es más corriente y aburrido. Por supuesto que estas conclusiones son para cogerlas con pinzas porque no tienen más validez que el de la sonrisa que produce la leerlo pero sin ningún valor científico.

Entre los zurdos más ilustres Mozart, Jack el destripador, Leonardo Da Vinci, Aristóteles, Alejandro Magno, Napoleón, Bill Gates, Julio César o Jimmy Hendrix. Ser zurdo en un mundo de diestros no es fácil. Los tiempos cambian y hemos pasado de ser bichos raros a tener una cuota de mercado propia en productos de todo tipo, solo para zurdos. Ser zurdo mola.