El sub-10 de URA se exhibe en su primer Campeonato de España

El rugby es así: no hay clasificación general al tratarse de niños de diez años, pero sí triunfan los valores. El rugby también es así con un entrenador que a sus chicos les dice lo que cualquier familia quiere que le transmitan a sus hijos: “No estamos acostumbrados a perder, y no pasa nada si no ganamos; ayer ya habíamos ganado, esto es un extra, sois muy grandes; en la vida tenemos que aprender que las cosas a veces no nos van a salir bien; en el rugby aceptamos y nos callamos, el capitán ha hablado con el árbitro y el árbitro ha visto lo que ha podido”. Su nombre es Francisco Plaza, Paco para sus diez mini guerreros y los miles de amigos a los que no les sorprende el discurso pronunciado entre lágrimas de sus niños, quintos de 36 equipos, 24 ensayos a favor, 4 en contra.

Pero el vídeo de ese momento sí que está en candelero de las redes sociales hasta el punto de hacerse viral y despertar absoluta admiración, provocando que el teléfono no pare y que se vaya mucho más allá de las felicitaciones. Y es que, en las horas posteriores a la vuelta desde Valladolid de la expedición de Unión Rugby Almería, procedente de su primer Campeonato de España Sub-10, que en el deporte oval es categoría prebenjamín, se está disparando el número de solicitudes de plaza en las escuelas del club de cara a la próxima temporada. Ese es el principal éxito conseguido por los cruzados ‘en miniatura’, sin saberlo y sin quererlo, incluso por encima de su excelente rendimiento deportivo en el ‘Torneo Promoción’, o ‘Rugby Word Cup, como lo ha llamado la Federación Española, organizadora del evento.

En todo caso es digno de mención a que, en el primer día de competición, URA se alzó con cinco triunfos de cinco, debutando frente a Alcorcón con un rotundo marcador de 0-30. Se venció acto seguido a uno de los clásicos, El Salvador B, por 0-10, a lo que continuó victoria sobre Valencia B Tecnidex por 10-15. A esa altura de campeonato ya se tenía claro que se iba a por todas y que la primera comparación con las demás canteras principales del país estaba resultado muy positiva. El cuarto partido se venció 0-20 a Sant Boi, y se cerró con triunfo ante Alcobendas por 0-20. A la cama primeros con 23 puntos, 5 victorias y 3 bonus, casi un pleno en puntuación, sí en ganados.

Ya el domingo, encuadrados en el grupo ‘Nueva Zelanda’, también de alto nivel como el de la jornada anterior, y además ya entre los mejores, los jugadores de Paco Plaza ganaron a Sant Cugat por 15-5, y pese al cansancio acumulado se doblegó a Liceo por 5-0. La ‘final’, sin serlo realmente por el sistema, estaba ya servida, y en la primera jugada del encuentro ante Marbella se logró un bonito try que después, sin cambios, no se pudo conservar. Se cedió por única vez en este Campeonato de España por 10-5, lo que explica el orgullo y el honor heridos en los niños en el momento de la derrota. Ahí fue cuando se produjo el principal papel de Plaza, como educador más que como entrenador: “El primer día nos clasificamos directamente a la Copa de Oro y el segundo día fue más duro, pero no podemos pedir más a estos niños”.

Orgulloso sobre todas las cosas, recordando que “iban a venir cuatro más, pero por lesiones, comuniones y demás asuntos se viajó cortos de plantilla, pero con mucha ilusión”, Paco Plaza lo define “como una vivencia excepcional”. Detalles, infinitos: “Ver a los niños cambiar camisetas con VRAC, Liceo, Alcobendas…, y hacer amigos, es muy gratificante; todo el club nos ha felicitado, ya que es, al parecer, la mejor clasificación de una categoría inferior de Almería en un torneo nacional, según me dicen veteranos como Quintana; como entrenador, estoy súper orgulloso de ellos y de los compañeros que se han quedado en Almería; pero esto debe hacer que trabajemos más”. De eso, vista la trayectoria del club en los cortos años de vida, no cabe la menor duda, y lo ratifica el presidente, al que los padres ha agradecido también la modélica organización del viaje.

Miguel Palanca resumió la cita con datos: “Más de 2.000 niños de 3 a 9 años, igual número de padres, los mejores árbitros de España, una instalación con 6 campos de rugby, todos los valores posibles en el deporte, primera experiencia de URA con niños tan pequeños, ocho partidos jugados, siete ganados y uno perdido por 1 ensayo, muchas empresas involucradas en que este festival sea otra vez un gran éxito… felicidades al VRAC y al Ayuntamiento de Valladolid por esta apuesta tan decidida por este deporte”. En cuanto a Almería, “solo es cuestión de tiempo, porque se estamos formando a los futuros gobernantes y a los futuros empresarios de este país, a los periodistas, a los trabajadores, a los que serán votantes en su momento”. En cuanto a la experiencia, “lo importante era ir, pero hemos superado con creces las expectativas y muchos padres ya están queriendo apuntarse el año próximo”. Solo “auténtica satisfacción”.