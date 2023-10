Al técnico del Poli El Ejido el punto en el derbi le "sabe a poco"

El Poli El Ejido consiguió rescatar un punto en el derbi ante el Almería B cuando todo parecía perdido, sin embargo a su entrenador, José Heredia, no le dejó del todo satisfecho por lo que señaló que le supo "de poco". De esta manera, el técnico del conjunto celeste consideró que su equipo "había merecido la victoria", puesto que "en todos los momentos del partido ellos apenas habían creado ocasiones claras", así como manifestó que están "teniendo muy mala suerte de cara a portería".

"Nosotros hemos tenido muchísimas en la segunda parte para marcar, en la primera parte también hemos tenido algún que otro acercamiento claro y no se ha materializado", se lamentó Heredia en sala de prensa. En esta línea, el preparador del Poli El Ejido mencionó que "el gol de Rachad ha sido una jugada aislada, un rebote que ha dado a Yeray y no hemos seguido la marca". Una acción sobre la que incidió en que "venía de una contra previa muy clara de Diego Llorente de un tres contra dos y se quedaba Iván solo", añadiendo que "a la siguiente jugada viene el gol del Almería B".

A pesar del duro golpe recibido, José Heredia no tuvo reproches hacia sus futbolistas. "Bajamos un poco el ánimo, te quedas un poco frío, pero en ningún momento hemos bajado los brazos", afirmó el técnico granadino del conjunto ejidense. Además, explicó que su equipo siempre trabaja "para ganar todos los partidos, no nos conformamos con nada".

También tuvo palabras hacia la parroquia celeste, la cual pudo vibrar en la recta final con el in extremis punto rescatado en Santo Domingo. "La afición ha respondido y he llorado, se me ha saltado una lágrima de la impotencia porque el aficionado ha respondido como en ningún partido", manifestó el entrenador del plantel ejidense. Sobre los seguidores celestes también comentó que "se están enganchando un poquito más al club, están viendo que no damos ni un partido por vencido", agregando que "si nos ganan tienen que sudar la gota gorda". "Me han abrazado, han dicho que sigamos trabajando como estamos y al final te animas y crees en el trabajo que estás haciendo", culminó al respecto de este tema.

Por último, José Heredia dio su punto de vista sobre su rival, al que su cuerpo técnico lleva siguiendo desde pretemporada y sabía de lo que "era capaz". "Queríamos tapar a Aarón y lo hemos hecho bastante bien porque no han penetrado prácticamente por ahí, hemos desconectado un poco el ataque de ellos", explicó Pumuki. Igualmente, sobre el conjunto dirigido por Alberto Lasarte mencionó que "en las transiciones ofensivas son unos fenómenos, son jugadores muy rápidos y que tiene esa ambición de llegar al primer equipo".