La típica cuesta de enero del CD El Ejido

Uru y Artiles, preparados y motivados para debutar este domingo

El director general del Club Deportivo El Ejido, Javi Fernández, presentó a primera hora de la tarde de este lunes a dos de los cuatro refuerzos que han llegado a la disciplina de José Sevilla y que pueden tener la oportunidad el próximo domingo frente al CD Badajoz (17 horas) de debutar con la elástica celeste. ” Le damos la bienvenida tanto a Uru como a José Artiles, y a los que deseamos mucho suerte. Estamos muy contentos con su llegadas, y que en lo deportivo salga bien y les deseamos lo mejor porque sabemos del potencial que tienen estos dos jugadores”, destacaba el dirigente celeste.

Gonzalo Ferri ‘Uru’ es un zaguero diestro natural de Montevideo (Uruguay) que en este mes cumplirá 23 años y que llega procedente de la UD Ibiza. ” Estoy muy contento de haber llegado a este club y con ganas de debutar, y aportar mi granito de arena para revertir una situación que está siendo complicada pero que estoy seguro que todos juntos vamos a sacar adelante”, comentaba el lateral que viene buscando más minutos que tuvo en el Ibiza. “Es un proyecto ambicioso, aunque estamos en una situación que nadie se lo esperaba, yo creo en el equipo conozco mucho a la plantilla y lo he estado viendo. Me gusta su juego. Quiero participar en el equipo, minutos y demostrar que puedo aportar y participar mucho. Soy lateral derecho, aunque puedo jugar de central. Soy un jugador defensivamente intenso y me gusta subir y poner buenos centros, y como buen uruguayo me lo dejo todo en el campo, y espero tener minutos este domingo y poder demostrarlo. Quiero jugar todo lo que pueda y más, y en lo colectivo salir de donde estamos que estoy seguro que lo vamos a lograr”.

Por su parte José Manuel Artiles Romero llega para reforzar el carril izquierdo procedente del Lleida Sportiu, es natural de Las Palmas de Gran Canaria y tiene 25 años. ” Estoy aquí para ayudar en todo lo posible al equipo y revertir esta situación que no es agradable para nadie. El club tiene un proyecto mucho más ambicioso, pero que no esperaba nadie esta posición y estoy seguro que lo conseguiremos. Me convenció el proyecto interesante y ambicioso del CD El Ejido, a pesar de que por unas circunstancias o por otras se ha torcido un poco y no están en la situación que esperaban y por tanto es una buena opción y plaza para hacer cosas bonitas y darle la vuelta a esta situación y aspirar a algo bonito. Me considero un jugador bastante asociativo y en todo momento participativo con el balón. Mis posiciones son media punta, interior o extremo preferentemente por la izquierda que es mi pié bueno”, manifestaba José Artiles que espera, “jugar lo máximo posible y hacerlo de la mejor manera en lo personal, y en lo colectivo revertir estar situación lo antes posible y conseguir los objetivos que se han propuesto”.

Javi Fernández pide calma a la afición y unidad a todos los celestes

El máximo responsable de la parcela deportiva del primer equipo, destacó que el CD El Ejido, “ha tocado teclas que creemos deberíamos tocar. Hemos traido a jugadores que vienen a aportarnos, tenemos un gran deficit de goles pero nosotros no los estamos haciendo, y eso es lo que gana los partidos. A excepción de Uru los que han venido son de ataque y los adecuados a ayudarnos para salir de una situación que es bastante incómoda”. De Kiu y el resto de fichajes comentó que, “estaba en la Primera División croata y esto no es fácil. Viene en moto, está fuerte pero le dieron un golpe en su tobillo y jugó con el tobillo inflamado. José Artiles viene de jugar casi 800 minutos y quiere jugar más, mientras que Uru quiere jugar más y espera tener aquí más minutos aunque es jugador Sub-23 y siempre es más complicado ser titular. Por su parte Ezequiel, el Badajoz ha confiado en otro delantero, pero estaban dos delanteros de los más goleadores de este grupo y lo han desplazado a banda y eso ha sido el detonante de que tenga menos minutos. Estamos seguros de ellos de su potencial y esperamos tenga el máximo de minutos y lo puedan demostrar”.

Asume Javi Fernández la responsabilidad de la situación deportiva comentando que, “hay que reconocer y queremos pedir perdón a toda la afición por la situación que estamos viviendo, es incómoda y reconocemos que nos hemos equivocado. Hemos ido más rápido de lo que debimos ir, tenemos una fecha de creación del 2.012 y que apostamos por jugadores de la zona pero nos fuimos muy rápido de Tercera División siendo cuartos clasificados. En la primera temporada en Segunda B mantuvimos a jugadores de la zona y de Almería y algunos jugadores de los 3 ó 4 que vinieron de fuera están ahora en Segunda División y por lo que me alegro muchísimo. Apostamos ahora por querer jugar los play off de ascenso con este proyecto, pero probablemente nos ha hecho equivocarnos y sólo podemos pedir perdón a los aficionados. Toca trabajar más, y si en mayo hay que asumir responsabilidades que nadie lo dude y si Javi Fernández tiene que marcharse al lado o irse se irá. Voy a trabajar a muerte para que esto salga adelante, y reconocer cuando uno se equivoca y el proyecto no está como quisieramos porque no estamos ganando partidos y esto se soluciona ganando encuentros. Es el momento de estar juntos, pido por favor unión a la afición y no es conveniente silbar a los jugadores a los pocos minutos. Sólo nos falta esa victoria”.