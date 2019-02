José Sevilla: "Los chavales están hundidos"

El CD El Ejido perdió por 1-0 en Villanueva de la Serena, encadenando su tercera derrota seguida y su octava jornada sin saber lo que es ganar. Además, desde que José Sevilla llegó al banquillo el equipo celeste solamente ha marcado un tanto en las últimas cinco jornadas. Tras cae en el Romero Cuerda, el técnico virgitano comentaba que “estas semanas atrás nos está costando hacer gol, es un handicap que tenemos ahora mismo. No nos queda otra que levantarnos y seguir intentándolo, para eso hay una revancha el domingo que viene. Otra final más, como ya lo llamamos. Esta semana nos queda limpiar la mente de los jugadores y seguir trabajando”.

Sevilla reconocía que “el vestuario está mal, jodido, y más cuando crees que no has merecido la derrota. Cuando un equipo lleva tantas jornadas sin ganar cuesta y ahora mismo los chavales están hundidos. Pero bueno, el fútbol lo que tiene es que te da una revancha la semana siguiente y con esa ilusión vamos a trabajar”. El de Berja quiso recordar que “estamos recuperando a gente que ha tenido problemas físicos, a gente que ha llegado hace muy poco al club y cuando los estados de forma no son óptimos cuesta un poco más. Es cuestión de que nos vayan aportando las nuevas incorporaciones”.

Pese a la situación del equipo, a un punto del descenso, el míster celeste puso un tono sosegado y afirmó que “ahora todos los partidos son finales, pero confío en el trabajo que estamos haciendo. Sé que ahora hay muchas dudas, lo entiendo, porque son cinco partidos sin ganar desde que llegamos nosotros al banquillo, pero estoy convencido de que cuando tengamos a la gente en optimas condiciones este equipo va a estar en una posición mucho más tranquila”.