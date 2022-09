La tragicomedia del Almería plasmada en 30 historias

"Empezamos a escribirlo hace dos años, pero es un proceso muy largo que empezó hace dos décadas viendo los partidos del Almería. Nos surgió la necesidad de plasmar lo vivido en un documento físico", cuenta a este medio Alejandro Asensio, maestro y aficionado del Almería. Sin embargo, todo nació en 2004 en la vetusta sala de prensa del Juan Rojas, adonde iban cada dos domingos dos niños que aún no se conocían. Luis Ángel Duque pronunció esa famosa frase y el efecto mariposa hizo su magia.

"Si los resultados no llegan, ¿qué queréis que haga?, ¿que me queme a lo bonzo?, ¿o que me pegue un tiro en la p...?", dijo el técnico madrileño, creando 16 años después el periodista y colaborador de este medio César Vargas y el maestro Alejandro Asensio el pódcast Un Tiro En La Olla, donde semanalmente charlan sobre la actualidad del Almería.

Siempre con un estilo propio y un lenguaje desenfadado y ameno, el mismo que utilizan en 30 historias sobre el Almería y otro ascenso palpitante, el nuevo libro que todo aficionado del Almería y del fútbol en general debería leer. "Queríamos compartir esas historias que tenemos dentro. Hemos narrado vivencias desde 2001, con altibajos emocionales, recordando épocas buenas y no tan buenas. Desde el ascenso de Segunda B a Primera, despoués las miserias en Primera y otro florecer", cuenta Asensio. “Pura tragicomedia, lo que es el Almería", contesta César. "En algunas historias la moraleja es qué bonito es ser del Almería, en otras te preguntas que por qué somos de este equipo", prosigue.

El libro incluye 30 vivencias de ambos amigos, pero también un epígrafe con dos relatos de cómo vivieron el ascenso, además de tantos históricos. "Los ochos goles no los hemos elegido por su importancia, sino que son momentos que nos evocan una historia", explica César. Y todo ello con el prólogo de Fernando Martínez, capitán del Almería, quien estuvo ayer junto a los dos autores en la nueva sala de prensa del Power Horse Stadium en la presentación del libro.

A un precio de 15 euros, se pueden adquirir en la tienda oficial del club, Electrotienda Asensio (calle Padre Méndez, 119), El Bonsai de la Suerte (calle Pérez Galdós, 14) y otros puntos de la provincia por determinar próximamente. También estará en formato digital. "Pon en el reportaje que la editorial Soldesol ha hecho un trabajo brillante. Y destaca las facilidades puestas por el club para la presentación", remata César. Porque de bien nacidos es ser agradecidos...