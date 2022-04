Unicaja Costa de Almería: cautela y confianza para "subir el último peldaño" para la duodécima

La confianza y el convencimiento en las posibilidades de levantar la duodécima Superliga de voleibol este fin de semana ante la afición almeriense presiden la semana en el seno del Unicaja Costa de Almería, tras las contundentes dos victorias cosechadas en el primer fin de semana de la final ante el Melilla. Los dos triunfos en tierras norteafricanas han dejado a los verdes a un paso de levantar el título y la confianza es plena en el seno del equipo, tal como han mostrado este martes su presidente, Antonio Rodríguez; el entrenador Manolo Berenguel y el capitán, Marlon Palharini. Eso sí, todos coinciden en que "falta el último escalón" y confían en poder subirlo este mismo sábado en el Moisés Ruiz, sin necesidad de ir al cuarto o al hipotético quinto partido.

"Hay que ser muy cautos, ellos tienen potencial para ganarnos los dos partidos en casa, pero también digo que para ganarnos, si jugamos como estamos haciéndolo, muy bien tienen que jugar para ganarnos", reconoce Manolo Berenguel, que transmmite confianza y cautela a partes iguales, pero que siempre alude a la calidad de su equipo para mantener la tranquilidad. "El equipo está motivado al cien por cien, con muchas ganas de ganar este título, y me alegraría sobre todo por los jugadores. Que este titulo se gane, después de echar la vista atrás y ver cómo han estado los jugadores, me alegraría por ellos, que son los que más se lo merecen", subraya el entrenador.

"La capacidad de concentración del equipo es una de las claves del éxito. Ante Guaguas se notó a la perfección cuando estuvimos centrados, y cuando jugamos así es difícil que nos ganen"

El trabajo mental es fundamental a estos niveles y si de algo se ha valido el equipo ahorrador para llegar a esta privilegiada situación es de eso, de su capacidad de reacción y sobreponerse a las adversidades. "En la semifinal Guaguas venía en una línea ascendente, estaba jugando de maravilla y teníamos un gran escollo para llegar a la final. Perdimos en su casa, más o menos con buenas sensaciones, y luego la clave estuvo en cómo se recompuso el equipo en casa, jugamos con con un pie fuera casi todo el tiempo y lo hicimos al cien por cien, y eso es lo que estamos demostrando en la final", asegura Berenguel.

En la misma línea se muestra el capitán de los verdes, Marlon Palharini, quien resalta que "los jugadores estamos en un momento de unión muy grande, con un vestuario muy comprometido, todos deseamos este título, somos conscientes de lo importante que es para el club y lo queremos hacer en casa con la afición. Hay que darlo todo, sabemos que Melilla es muy peligroso y seguramente no se han dado por vencidos. Nuestro principal objetivo es jugar bien, pensar en nosotros y, si podemos, levantar el título el sábado, y si no el domingo".

Para ello, apunta ahora de nuevo el mister, es importante que el equipo no pierda el foco ni se deje llevar por la euforia "Tenemos que aislarnos por completo de todo e intentar hacer lo que tenemos que hacer, que es lo que nos ha llevado al éxito en Melilla. La capacidad de concentración del equipo es una de las claves del éxito. Ante Guaguas se notó a la perfección cuando estuvimos centrados, y cuando jugamos así es difícil que nos ganen. Muchas veces les pido cabeza a los jugadores, porque a estas alturas ya no vas a mejorar un gesto técnico, al final es todo mental".

"El trabajo no se ha terminado"

El presidente del club, Antonio Rodríguez, reconoce que "el resultado que traemos de Melilla no puede ser más satisfactorio" y quiso aprovechas la comparecencia para "por un lado, quiero agradecer a un gran club como el CV Melilla su trato, acogida y organización; y por otro, no podemos estar más contentos, pero somos conscientes de que el trabajo no se ha terminado y no nos podemos descuidar, falta el último peldaño". Al hilo, subraya que "el equipo está motivado y concentrado y ha recuperado esas sensaciones de gran parte de la temporada y lo queremos materializar este fin de semana, a poder ser el mismo sábado", por lo que hace un "llamamiento a la afición para que nos acompañe en el Moisés Ruiz y apoye al equipo, y podamos conseguir esa duodécima Superliga para las vitrinas del club".

Rodríguez quiere seguir viendo al Unicaja Costa de Almería "paseando el nombre de Almería por España y por Europa" y garantiza que el próximo año la entidad seguirá apostando muy fuerte por mantener el nivel: "Queremos presentar un proyecto ambicioso para la temporada que viene, competir por todos los títulos posibles. Tener un plantel y un equipo competitivos para alcanzar como mínimo la final, como decimos siempre, y seguir aumentando el palmarés del club. Será un proyecto ambicioso, contaremos con el apoyo de insituciones, patrocinador principal, empresa privada y afición".