Si Unicaja Costa de Almería quiere 'la manita' antes hay que despejar 'la incógnita'

A las 18:30 horas de este sábado Unicaja Costa de Almería ya sí sabrá a qué atenerse. Por ahora, ha jugado una especie de ‘scape room’ en la semana previa, sin saber cómo formará Volei Villena Petrer ni qué juego propondrá en la primera comparecencia de su historia en el Moisés Ruiz. Sobre eso, dos apreciaciones. Por un lado, Charly Carreño no se fija tanto en el rival como en su propio equipo, por lo que se ha trabajado sobre todos los ajustes que quedan por hacer. Por otro lado, Tino Callado, el técnico alicantino, habría deseado que no fuese así, sino contar con su ‘equipo de gala’ desde la jornada 1.

No ha podido ser… todavía, pero es probable que frente a los ahorradores tenga a (casi) todos sus efectivos disponibles después de un cúmulo de mala suerte que no ha ayudado a realizar el debut soñado en la máxima competición. De hecho, acumula cuatro derrotas y no ha conseguido sumar ningún punto, con tan solo un set a favor en el recorrido inicial de la Superliga. Es la incógnita que los ahorradores tienen que resolver para poder sumar el 15 de 15 y sostener su liderato de la tabla, objetivo fijado antes de visitar a Guaguas el siguiente fin de semana. Ante lo impredecible, solo les cabe dar su mejor versión .

Hay un antecedente nada más entre ambos equipos y es muy reciente, en pretemporada, allá por la mitad de septiembre. Se jugó en Pulpí con un marcador de 3-1 para los verdes, si bien poco tiene que ver con lo que se escenificará en el Moisés Ruiz por ambas partes. Lo más llamativo del lado visitante lo pondrá un jugador que será poco ‘visitante’ en este pabellón al que ha ofrecido un altísimo nivel. Regresa a ‘su casa’ de Almería un tipo muy querido, Charly Jiménez, felizmente recuperado para el voleibol tras superar una lesión de hombro ocasionada precisamente hace tres temporadas en Unicaja.

Será, además, el primer partido que pueda disputar este año, con todo lo que eso supone. La historia de Carlos la empezó a escribir en su pueblo, en Petrer, Santo Domingo era el equipo, proclamándose campeón de España juvenil con sus amigos de toda la vida. Pudo haber jugado con quien quisiera, ya estando en la órbita de la Permanente, pero decidió ir a la competición rodeado de los suyos, haciendo honor a sus orígenes. La final la ganó frente a Unicaja precisamente, y junto a él estaban los hermanos Piqueres Flor, Néstor y Éder. Son los tres que quedan en el actual equipo que ha logrado llegar a Superliga.

Y es que Jiménez completó su recuperación volviendo a pista la temporada pasada con el ahora Villena Petrer, por una alianza entre los dos municipios vecinos para sufragar de modo conjunto los gastos de la Superliga 2. Todo salió rodado y se obró ‘el milagro’ para lograr el ascenso. Recaída en pretemporada, Charly regresará de nuevo este sábado en el Moisés Ruiz, capitaneando un proyecto que tarde o temprano alzará el vuelo. Ha tenido cuatro alineaciones diferentes en los cuatro partidos, seguramente con un siete estable a partir de que se incorporen los refuerzos que le faltan y vuelvan los lesionados.

Además de Charly Jiménez, ‘ilustre’ es su opuesto, internacional, de alto nivel, un Gerard Osorio que ha militado en Barça, Soria, Palma, Teruel e Ibiza, en orden inverso. Su gran experiencia es el contrapunto a la juventud rompedora de dos perlas de la Sub-17, Arel Amorós, central, y Justo Quesada, receptor. Puesta esa comparativa, en cuanto al resto de fichajes el colocador es el ex de Melilla y Barça, Héctor García Borrás, dos centrales, uno muy conocido, el brasileño Walter da Cruz, que ha pasado antes por Manacor, Palma y Textil, y otro desconocido, el danés Oskar Lynard, casi toda su carrera en Reino Unido.

En esa posición se mantiene del equipo de ascenso el argentino Tomás Agustín Hernández, que lo está jugando todo hasta ahora, así como los referidos 'originarios' hermanos Néstor y Éder Piqueres

También es refuerzo el receptor Fran Fernández, un clásico de la Superliga que vuelve tras vivir una experiencia internacional, pero con la mala suerte de lesionarse en su primer partido, frente a Teruel. En esa posición se mantiene del equipo de ascenso el argentino Tomás Agustín Hernández, que lo está jugando todo hasta ahora, así como los referidos ‘originarios’ hermanos Néstor y Éder Piqueres, líbero y colocador respectivamente, José Grau, líbero también, de 2004, y los de la generación de 2002, Sergio Martínez, opuesto, Álvaro Marí, central, y Alfredo Pla, receptor. Esas son las piezas al completo.

En el último equipo puesto en pista, frente a Palma en Son Moix para caer por 3-0, se vio a Osorio como receptor junto a Tomás Agustín Hernández, con Quesada como opuesto, así como Martínez, dirigiendo el juego García Borrás y con Amorós y Marí de centrales. Lynard fue baja por motivos personales. Sí estuvo el danés en su último duelo en casa, frente a Léleman en el derbi autonómico, para un 1-3. En el primer partido de liga, frente a Melilla y con muchas ausencias, el 0-3 final tuvo un segundo set de 25-27 y un tercero de 23-25. Formación de guerreros, estará recién llegado Da Cruz y no se sabe si jugará.

El partido dará comienzo a las 18.30 horas una vez realizado un homenaje al tristemente fallecido Rafael Galiano Bonillo ‘Fali’. Estará dirigido por dos árbitros muy experimentados como Francisco Sabroso y José Manuel Cherino. Unicaja Costa de Almería llega sin bajas y lanzado en su juego, buscando una victoria más y prohibiéndose a si mismo pensar en Guaguas. Primero hay que despejar la incógnita del más fuerte Villena Petrer de toda la temporada.