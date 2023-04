Ya van diecisiete goleadores diferentes

Posiblemente el jugador del banco local que más feliz se marchó a su casa tras el encuentro fue Álex Centelles, que a sus 23 primaveras, anotó su primera diana en el fútbol profesional. No fue un gol sencillo, sino que el valenciano empalmó de primeras zon su zurda un despeje de la zaga foránea desde la frontal del área para enviar el esférico pegado al palo izquierdo de Unai Simón sin poder éste hacer nada. El lateral se suma así a la amplia nómina de futbolistas que han visto portería esta temporada con el Almería, siendo una de las notas positivas del encuentro frente al Athletic.

Hasta 17 jugadores diferentes han perforado la meta rival con la camiseta rojiblanca en lo que va de temporada, siendo el Almería el equipo de la máxima categoría que reparte más el gol, por delante del Girona, con 16. A pesar de su lesión, El Bilal Touré continúa siendo el jugador que más goles ha celebrado: hasta media docena. Al maliense le siguen Melero y Baptistao, con cuatro, y Babic y Ramazani, con tres. Dos goles, por su parte, han anotado Portillo, Sadiq (ahora en las filas de la Real Sociedad) y Luis Suárez, mientras que Chumi, Akieme, De la Hoz, Samu Vosta, Eguaras, Robertone, Puigmal, Embarba y Lázaro Vinicius llevan uno.

Sin un nueve goleador, sobre todo tras la grave lesión de El Bilal Touré, para lograr la permanencia resulta fundamental la aparición de jugadores desde segunda línea y el acierto en las acciones a balón parado. Eso sí, también parece clave que Luis Suárez, que ya anotó ante el Espanyol y el Cádiz, se vaya entonando en el aspecto goleador, al que todavía no se ha sumado Sousa. El brasileño ha adquirido mayor protagonismo con la baja de El Bilal Touré, pero aún no ha anotado en lo que va de campeonato, en el que ha jugado 379 minutos, sin contar los tiempos de añadido. Ante el Athletic no tuvo ni una oportunidad de gol a pesar de estar un tiempo considerable sobre el verde, reflejando las estadísticas del encuentro apenas dos intervenciones del que en su día fuese internacional con Portugal.