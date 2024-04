El Vera se queda a las puertas de sellar su billete para el play off

Con la temporada a punto de concluir en la Primera Andaluza, a la que tan solo le restan dos jornadas para finalizar el campeonato, van aclarándose las distintas pugnas que hay en la tabla. Si el anterior fin de semana el Poli Ejido consiguió certificar su presencia en el play off, este pasado domingo el Vera se quedó a las puertas de sellar también su billete para la fase de ascenso. Los levantinos consiguieron sacar un empate a uno en su visita al Villa de Albox, que está luchando por la permanencia, y tan solo les falta un punto para asegurar su participación en el play off.

Punto de los veratenses con el que el Poli Ejido, que no jugó este pasado fin de semana al estar programado su partido frente al Comarca de Níjar para el 1 de mayo, está a punto de asegurar de manera matemática su liderato. Algo que todavía no lo es puesto que ambos equipos se encuentran separados por seis puntos y se enfrentan esta próxima jornada. El que no falló esta vez fue el Cuevas, que superó por la mínima al Comarca del Mármol y con su tercera victoria consecutiva se mantiene en la tercera plaza.

Tampoco lo hizo el inmediato perseguidor de los del Almanzora, el Carboneras, que venció cero a dos al Viator si bien el encuentro se disputó en el Blas Belmonte al disputarse la ida en el Antonio Palenzuela. Una derrota con la que los del Bajo Andarax se complican la permanencia, estando a cuatro de la zona de salvación con tan solo seis en juego. Mientras, La Cañada cayó goleado por cero a seis contra el Maavi y los de la barriada almeriense también tienen muy difícil su continuidad en la categoría. Por su parte, el triunfo les permite a los roqueteros mantenerse a tres puntos de los puestos de play off.

También se llevó los tres puntos el Garrucha, que venció tres a uno al Vícar Cultural, y se aprovechó de que el Pavía no tenía partido esta pasada jornada, al tocarle enfrentarse al retirado Roquetas 2018, para recuperar la sexta plaza. Idéntico resultado se produjo en el choque que medía al Atlético Bellavista y a Las Norias, haciéndose con la victoria los primeros.