Vicente Moreno: "Ojalá cuanto antes puedan aparecer esos jugadores que necesitamos"

El Almería está encarando ya la recta final de la pretemporada cuando no restan siquiera dos semanas para que los rojiblancos comiencen el nuevo curso en la máxima categoría. Con la concentración en Benahavís a punto de concluir, Vicente Moreno ha concedido una entrevista los medios del club en la que muestra su deseo de que los fichajes lleguen lo antes posible. Además, al igual que en su concentración insiste en la necesidad de adaptarse a lo que requiera cada partido.

¿Qué balance hace de estas tres semanas de pretemporada?

Aunque ya nos conocemos en lo futbolístico, por lo menos yo conocía a la conocía la mayoría de jugadores en lo futbolístico, este periodo nos ha servido también para conocernos un poco a nivel personal. Y creo que especialmente para que los jugadores me conozcan también un poco más a nivel profesional a mí y un poco lo que yo quiero de cada uno de ellos, con lo cual, en ese sentido, vamos avanzando y es positivo. Vamos a terminar los días que quedan de estancia aquí en el stage y en ese sentido el objetivo está cumplido.

¿El equipo está cómo esperaba a esta altura?

En principio, como es lógico, todo lo hecho hasta ahora es algo que está todo planificado, está todo preparado y pensado, y aunque somos evidentemente flexibles esto normalmente uno lo tiene planificado, pero siempre en el día a día te va cambiando. En ese sentido, el trabajo realizado es el que buscábamos. Es verdad que ese camino de ir conociéndonos a veces hace cambiar las prioridades en el día a día en cuanto a trabajo y donde a lo mejor pensábamos hacer más hincapié en determinadas cosas, a lo mejor sobre la marcha hemos ido cambiando y hemos hecho hincapié en en en otras. Pero yo diría que sobre todo a nivel de cargas, de trabajo, estamos donde donde queríamos, esperando también un poco en cómo está hoy en día el fútbol y los plazos estos de cierre de mercado esperando un poco el final como definitivamente quedamos en cuanto a la plantilla y siempre es idóneo a ser posible trabajar con los que vamos a estar en la competición, pero esto no es fácil para todos los equipos y entiendo que a medida que llegue ese final de mercado podremos todos esos objetivos que nos hemos marcado con la gente que tiene que estar poder realizarlos.

¿Ve a la plantilla teniendo claro los conceptos futbolísticos que quiere implantar?

Creo que siempre cuando hay un cambio de de entrenador, y más cuando se viene de estar un tiempo alargado con otro entrenador hay unos conceptos que están muy asimilados desde el trabajo anterior como es normal, entonces siempre cuesta un poquito hacer ver que hay determinadas cosas que no son ni mejores ni peores, pero son diferentes. Queremos hacerlas de forma diferente y ese mecanismo de cambio siempre cuesta un poco. Realmente llevamos prácticamente pocos días, pocas semanas y esto es un proceso donde a medida que vayamos acumulando entrenamientos y trabajo iremos consiguiéndolo.

¿Qué conclusiones puede sacar de los amistosos disputados?

Partimos de la base que al final yo creo que siempre es importante acompañar el trabajo en estos partidos de pretemporada, donde lo más importante es conseguir determinadas cosas que queremos ver, que queremos probar, queremos trabajar, pero está claro que si lo acompañas de ganar cada partido mucho mejor. Se trabaja siempre mucho mejor y en ese sentido nos hubiera gustado ganar los tres partidos, no ha sido así, con lo cual, en ese sentido, el balance no es el que queríamos. Queremos mejorar, queremos trabajar, queremos conseguir que el equipo vaya a parar donde nosotros queremos, pero queremos conseguirlo desde la victoria cada partido, entonces por un lado diría que si hemos ido consiguiendo cosas y el balance es positivo, por otro, evidentemente, siempre hay margen de mejora.

Todavía faltan piezas por llegar.

Lo que pasa es que yo creo que no tenemos que ocupar mucho tiempo hablando de esto. El club sabe perfectamente lo que pienso yo, yo sé perfectamente lo que piensa el el club. Se está trabajando y mucho en ello, lo que pasa que esto no es tan fácil no solo para nosotros sino para el resto de clubes. La competición empezará y todavía prácticamente quedarán tres semanas para cerrar el plazo, entonces desgraciadamente desde que arrancamos hasta que se cierre el plazo y habiendo tres partidos de competición es muy difícil que uno tenga la plantilla cerrada. Ojalá cuanto antes puedan aparecer esos jugadores que tanto club como yo tenemos claros que necesitamos en la plantilla, pero es una cuestión de tener tranquilidad, dejar trabajar al al club, que ya digo que lo estoy viendo que lo están haciendo con lo cual hay que confiar y esperar que sobre todo cuando se cierre el plazo, si puede ser antes mucho mejor, tengamos los jugadores que tenemos en mente.

La pretemporada termina la próxima semana, pero con el mercado abierto es como si se extendiera.

La realidad es que vamos a empezar la competición, como hemos comentado anteriormente, y vamos a tener hasta el cierre de mercado tres partidos de competición. Esto supone que posiblemente empezaremos la competición con una plantilla y seguramente cuando se cierre el plazo estaremos con otra. Entonces aquí realmente es que no hay tiempo, la competición empieza dentro de dos semanas, sino desde el día que arrancas a entrenar ahí eso ya tienes que cogerlo como una competición diaria. No solo por el hecho de jugar contra equipos, sino en el trabajo diario, en los mismos jugadores para ganarse esa posibilidad de poder tener más opciones de poder jugar más minutos, de poder quedarse en la plantilla del Almería. Yo no veo el fútbol de otra manera que competir o que estás en una competición y una obligación de ganar y una necesidad de ganar desde el primer día. Repito que vamos a empezar la competición y quedarán tres semanas para cerrar el plazo y lógicamente al cien por cien seremos los que estaremos cuando se cierre el plazo.

¿Qué es lo que más le preocupa cuando la liga comienza en menos de dos semanas?

Está claro que como he dicho antes los objetivos son trabajar, mejorar, conseguir que el equipo vaya a parar donde queremos y a día de hoy todavía estamos muy lejos. Desde el primer día tiene un proceso y ese proceso tenemos que hacerlo ganando partidos. Entonces como primer objetivo terminar la pretemporada la mejor manera posible y a partir de ahí focalizar y centrarse al cien por cien en el primer partido de liga. Vamos a tener esa oportunidad de jugar en casa y es muy importante empezar bien, además contra un buen equipo como es el Rayo, que tiene un equipo consolidado, ha hecho una muy buena temporada anterior, que se le da continuidad a ese a ese trabajo en cuanto a la plantilla y que va a ser un rival difícil. El objetivo donde lo vamos a focalizar es en llegar lo mejor posible para afrontar ese partido en plenas garantías y ganarlo, que es lo más importante. Sería muy importante empezar ese partido ganando y yo creo que el objetivo tiene que ser ese.

¿Las lesiones durante la pretemporada le están rompiendo su idea de trabajo en pretemporada?

Son cosas que evidentemente tienes que contar con ellas. Esto forma parte del día a día del trabajo de un equipo de fútbol, tener esas dificultades de que en momentos determinados, fíjate en una plantilla tan larga que tenemos a día de hoy que haya una serie de jugadores que ya empezaron lesionados la pretemporada y otros que durante estas semanas tienen la desgracia de caer lesionados también. Es un impedimento para mí como entrenador y para ellos como jugadores, pero es algo que tenemos que darle naturalidad y si no están en unos pensar en otros. Creo que tampoco tenemos nunca que excusarnos en ese sentido.

Contra el Granada disputará el último partido de pretemporada, ¿hasta que punto le importa que se juegue en casa o fuera?

Si me das a elegir preferiría que se jugaran los 38 partidos de liga en Almería en casa, sin ninguna duda. No quiero decir con eso que sean más fáciles, ni mucho menos. A veces no se sabe, hay equipos que les cuesta más ganar en casa y otros que tienen más facilidad, pero desde luego yo siempre pienso que tener la suerte de poder jugar con tu público. Además, si hablamos de una afición como la del Almería, que en cuanto a número y en cuanto a empuje son tan importantes y aportando al equipo, yo creo que es importante. Si tenemos la suerte de jugar este partido de pretemporada, este último contra Granada en casa mucho mejor y si luego tenemos la oportunidad de jugar los dos partidos de primera de liga en casa mucho mejor. A ver si somos capaces de unirnos de esa manera equipo y afición y para eso también nosotros tenemos mucho que ver a la hora de ofrecerles algo que a ellos les guste y se identifiquen con el equipo y somos capaces de empezar bien creo que sería muy importante.

¿Qué le parece el alto porcentaje de aficionados que han renovado su abono?

No tenía ninguna duda. No sabía exactamente el dato, pero ya daba por sentado que van iban a estar, que van a empujar y que son los primeros interesados en que esto funcione y que funcione bien porque ellos también disfrutan. Creo que es una ciudad muy futbolera. Contaba con ello, sabía que no iban a fallar.

¿Ve que va en el camino correcto para conseguir el equipo que quiere?

Eso espero, en esa dirección trabajamos, pero yo creo que tenemos que ser también comprensibles con la dificultad que se tiene, en mi caso por ser también paciente y lo que quiero es que cuando vayamos incorporando jugadores sean jugadores que nos mejoren, que sean un poco lo que realmente buscamos y que nos ayudan. No solo a mí como entrenador a buscar un perfil de jugadores que se puedan identificar en lo que busco en mi equipo de fútbol y en lo que quiero que se vea en el terreno de juego, sino que ayuden también a tener más nivel a los jugadores que ya hay en la plantilla porque yo creo que al final cuanto mejor equipo tengamos, creo que disfrutaremos más o sufriremos menos, cada uno lo puede ver desde la parte o desde el prisma que quiera verlo.

Presentación señalaba que se amoldaba a su equipo y al rival, pero cuál es su idea de fútbol que le gustaría ver.

Creo que es todos al final tenemos una idea donde te gusta que tu equipo tenga un protagonismo, que sea capaz de someter, pero esto en Primera División es muy difícil. No es solo lo que quiere uno, tú puedes tener ese ideal de equipo, pero luego hay una dificultad y por eso creo que uno tiene que amoldarse, y por eso mi creencia de que es muy importante manejar todos los registros, porque en unos partidos vamos a necesitar un registro, en otros partidos vamos a necesitar otro registro con independencia del rival que tengamos o con dependencia, mejor dicho, del rival que tengamos enfrente porque a veces tú quieres que el partido vaya a un determinado sitio y por el nivel del rival no es fácil. Yo creo que uno tiene que tener capacidad de de manejar todos los registros, sentirse a gusto cuando tienes que tener el balón, sentirse a gusto cuando hay algún momento que no tienes que tenerlo, ser bueno cuando tienes que jugar más directo, ser bueno cuando tienes que jugar en posicional y asociarnos más y ese sería un poco mi ideal. Que tengamos capacidad de ser buenos en lo que requiera el partido. Eso sería para mí mi equipo ideal, el juego ideal, que juguemos contra quien juguemos, con el resultado que sea, con la necesidad de hacer un juegos u otro, tengamos capacidad de hacerlo bien y lo más importante de ganar porque al final lo que se trata es de ganar.