Vuelve el 'Poli': el CD El Ejido cambia oficialmente de nombre

"Hoy es un día histórico para El Ejido". Con estas palabras han anunciado este viernes 19 de noviembre, mano a mano, el presidente del CD El Ejido, Alejandro Bouza, y su director general, Javi Fernández, el ansiado cambio de denominación del club histórico de fútbol del municipio ejidense, que ha cambiado oficialmente su denominación para pasar a nombrarse Club Polideportivo El Ejido. Hasta ahora se venía llamando CD El Ejido 2012.

"Es un día muy importante para nosotros, para el fútbol ejidense y todos los aficionados celestes; como dice nuestro lema somos herederos de una pasión y la junta directiva, en asamblea extraordinaria ha decidido que el club cambie de nombre", ha expresado Javi Fernández justo antes de que, junto al presidente, descubrieran un cartel ubicado en la sala de prensa con la nueva denominación.

Tras la reseñada asamblea, el club presentó toda la documentación pertinente en la Junta de Andalucía, algo "que demandaban todos los aficionados y que creíamos que se lo teníamos que devolver", defiende Fernández, quien ha rememorado que el ya desaparecido Polideportivo Ejido se fundó el 23 de marzo de 1969 con tres deportes representados (fútbol, baloncesto y boxeo), terminando sus días como sociedad anónima deportiva a finales de 2012, y dando paso al club actual, aunque perdiendo por el camino la denominación de 'Poli', que es como siempre, y lo siguen haciendo, lo han llamado los aficionados.

Bouza: "Ha sido una decisión conjunta de la junta directiva para devolverle a los aficionados lo que tanto reclamaban"

De aquel envite salió otro club de fútbol en el municipio, impulsando por varios veteranos y que precisamente lleva el nombre de Poli Ejido. Entre los dirigentes de ambas entidades actualmente no existe entendimiento, pese a que, tal como ha expresado Alejandro Bouza, les han ofrecido en distintas ocasiones que se unan al proyecto del club más histórico y representativo. Esa unión, por el momento, tendrá que seguir esperando.

El nuevo club incluye en sus estatutos la apertura a nuevas disciplinas deportivas que van a formar parte del club. Javi Fernández ha confirmado que, por el momento, se contemplan secciones de fútbol, fútbol sala, baloncesto, boxeo, petanca, windsurf, halterofilia y natación, entre otros deportes.

El club ha presentado igualmente su escudo actualizado (con leves cambios) y nuevos logos basados en el anterior escudo triangular. "Esta nueva imagen será la empleada en la colaboración que pretendemos hacer con todos los clubes que sean posibles del municipio de El Ejido", explica Fernández.

"Esto lo decide la afición, no el presidente"

"Es un día histórico y me siento muy feliz, porque de estos dos años y pico que estoy aquí, sinceramente y de corazón me siento parte de El Ejido; ha sido una decisión conjunta de la junta directiva para devolverle a los aficionados lo que tanto reclamaban. Cuando ganamos en Águilas el pasado domingo las 70 almas que nos acompañaron gritaban 'Vamos Poli', y así sucede en todos los partidos, con lo cual es un orgullo para nosotros poder presentar este cambio de nombre", apuntó por su parte el presidente, Alejandro Bouza.

Preguntado por la coexistencia con el otro club reseñado, que incluye en su denominación el nombre 'Poli Ejido', Alejandro Bouza ha defendido que "respondiendo desde el corazón, la pasión no obedece a la razón. Desde Argentina, cuando me ofrecieron venir, siempre pensé que era el Poli, y así me lo presentaron. A 11.000 kilómetros lo conocíamos como el Poli, con jugadores como Toedtli, Bordi...; no he visto en los dos años que llevo en Santo Domingo ningún partido en el que la afición no diga 'Poli'". Abundando en la misma línea Bouza ha explicado que "la decisión institucional no la decide uno desde la presidencia, lo decide la afición; cuando desapareció el Poli Ejido se refundó el club utilizando el mismo estadio, los mismos colores y respetando lo que la gente amaba, la historia es esta, la gente lo demuestra, nosotros lo únic que hacemos es respetar a la gente y a la afición".