Miguel Cazorla: “Hemos mejorado la vida de los almerienses desde la oposición”

– ¿Qué es lo primero que hará si lo eligen alcalde de Almería?

– Lo primero que haría el 15 de junio después de la investidura sería poner en marcha una reestructuración interna, funcional y orgánica del Ayuntamiento. Lo segundo y no menos importante es poner en marcha los mecanismos para buscar el equilibrio entre barrios. Para Ciudadanos las personas son lo primero y las infraestructuras básicas dejan mucho que desear en esta ciudad. Y el tercer pilar serían las políticas sociales para garantizar la sostenibilidad del tercer sector en todos los aspectos para prestar una mayor atención a mayores, familias en riesgo de exclusión, discapacidad y accesibilidad universal que son prioritarios.

– ¿Y harían una auditoría o se ha venido haciendo en la oposición?

– Hemos estado fiscalizando y con nuestro voto hemos dado estabilidad a esta ciudad desde una oposición responsable y constructiva, pero no hemos gobernado. Hemos hecho algo que jamás se había dado en 40 años de democracia que es mejorarle la vida a los almerienses desde la oposición obligando al equipo de gobierno a hacer políticas que no querían hacer. Y lo hemos conseguido con acuerdos presupuestarios año a año a pesar de la incapacidad de gestión manifiesta del PP por la que han dejado un 40% de los acuerdos sin cumplir. Creo que necesitamos y lo llevamos en programa es hacer una auditoría de todos los servicios municipales, de las concesiones públicas, porque creemos que hay cosas que no se están haciendo bien y habrá que ponerle fin o mejorarlas. Nos hemos reunido con los comités de empresa y hay un descontento tremendo entre los trabajadores. Para nosotros lo más importante son las personas que prestan y reciben ese servicio y tenemos que analizar la gestión municipal de las empresas porque hay una percepción en la ciudad de que las concesiones no funcionan.

– ¿Cuáles son las principales lagunas de la gestión del PP?

– Nosotros hemos comprobado y también nos lo dice la ciudadanía que el PP tiene un proyecto agotado. Lo hemos visto porque en estos cuatro años no hemos parado de empujarle con propuestas e iniciativas que ahí están para los acuerdos presupuestarios. Es un proyecto agotado con políticas del siglo pasado porque piensan más en los intereses de su partido que en los de los almerienses y lo estamos viendo. No es posible que año tras año sobren hasta 26,5 millones de euros en un presupuesto de superávit, eso es una falta de gestión y de motivación permanente. Es un síntoma claro de agotamiento.

– ¿Qué ofrece la candidatura de Cs que no tengan las demás?

– Nosotros ofrecemos un proyecto sólido, de futuro, de una ciudad moderna, sostenible, que sea accesible y piense en todas las personas porque está concebido para mejorarle la calidad de vida a los almerienses. Un proyecto que busca el equilibrio entre barrios y la igualdad entre personas, respetuoso con el medio ambiente y con mejora de las infraestructuras básicas sin olvidarnos de los emprendedores que son los que pueden generar empleo, en los autónomos y las pymes y en la necesidad de facilitarle las cosas. Y es un proyecto que está apuntalado por un equipo que son el reflejo de la sociedad civil, personas que vienen de todos los sectores y tienen gran capacidad de gestión y mucha ilusión y ganas por dar servicio público.

– Una propuesta de su programa.

– Me quedaría con una muy importante que resuma todo lo anterior porque es primordial que es equilibrar la ciudad, igualar a los vecinos unos con otros. Hay barrios olvidados por falta de servicios y eso demuestra que sus impuestos no están siendo bien gestionados. También me quedaría con las políticas de igualdad y las medidas de participación ciudadana. Creemos en una ciudad moderna y eso pasa por creer en las personas no por hablar de las smart city. Y luego tenemos un montón de ordenanzas que regulan la accesibilidad universal y no se cumplen y con nosotros serán una realidad. Somos el partido que está con los que madrugan, con los autónomos, con los que levantan la persiana del comercio para llevar el pan a la casa... a esos no les vamos a fallar y eso lo recoge nuestro programa.

– Me dirá que sale a ganar, pero me gustaría saber si a la hora de sentarse a negociar optará por el partido más votado...

– Es que siendo sincero te digo que salgo a ganar. Y la tendencia que tenemos es alcista. Estamos a cuatro días de acabar la campaña más el de reflexión, con muchísima gente que tomará la decisión en las últimas horas y no podemos pensar nada más que en buen resultado y será el que digan los ciudadanos el domingo. Y cuando tengamos el recuento encima de la mesa nos sentaremos a meditar qué hacer por el bien de la ciudad. No es el momento de hablar de pactos, pero ya hemos demostrado que somos capaces de consensuar y llegar a acuerdos por el interés de los almerienses.

– Lo que sí tienen claro es que entrarán en el gobierno municipal...

– Lo que sí tenemos claro es que cada vez que se han abierto las urnas Ciudadanos ha ido al alza. Lo vimos en Cataluña, en las generales y aquí en Andalucía donde hemos conseguido algo que no había ocurrido en 38 años. Es cierto que es un gobierno de coalición, pero con un gran salto de Cs y los peores resultados que ha tenido el PP en su historia. Hemos conseguido cambiar un gobierno y cada vez llega a más gente el mensaje de centro liberal progresista del partido de la política útil, la que les resuelve problemas y les mejora su vida. En las elecciones generales hemos pasado en 26.000 votos al PP en Andalucía. ¿Qué va a pasar ahora en Almería? La gente tendrá que decidir entre un PP que ya hemos visto su tendencia a la baja y su manera de gestionar, que son los mismos de siempre y siguen con las mismas taras. Y ahí está Ramón Fernández-Pacheco que ha sido elegido a dedo renunciando a ser alcalde siete personas que tenía por delante. Ahora ha podido elegir equipo y mantiene a los mismos porque es continuidad. Nosotros ofrecemos un proyecto joven, moderno y distinto. Y el PSOE tiene una candidata que es el fiel reflejo de un Pedro Sánchez con su deriva con los nacionalistas y subida de los impuestos. Eso es lo que hará Adriana Valverde en Almería, decir una cosa y al día siguiente hacer la contraria.

– ¿Acuerdos con todas las formaciones? ¿O sólo centro-derecha?

– Podemos demostrar lo que hemos hecho en estos cuatro años. Y hemos sido capaces de llegar al consenso y acuerdos con el PSOE y con IU desde la oposición para poner en evidencia a un PP que suspende, por ejemplo, en transparencia. Es la única vez en cuarenta años de democracia que la UDEF ha entrado en el Ayuntamiento de Almería y todavía estamos esperando una respuesta del alcalde. Y con sucesivos tirones de orejas del Defensor del Pueblo porque estamos en una media de 131 días cada vez que le pide información. Y otra cuestión muy grave de petición de información de un sindicato en la que nos unimos PSOE, IU y Ciudadanos porque el equipo de gobierno no han sabido estar a la altura de las continuas reclamaciones del Defensor. En eso hemos demostrado estar unidos por el bien de los almerienses. ¿Hablar de futuro? Cuando los almerienses hablen en las urnas.

– Pero el componente ideológico pesa menos en las municipales...

– En la política municipal se mira más a las personas. Estamos viendo a un PP que está dando bandazos a nivel nacional y aquí tenemos al alcalde que estos días decía que primero se sentaría con el PSOE. Nosotros hemos llevado un discurso coherente desde el primer día que se constituyó Cs en Almería, liberales en lo económico y progresistas en lo social y siempre en el centro. En unos momentos por la estabilidad de las instituciones hemos apoyado al PSOE en la Junta y los andaluces lo han valorado y también hemos apoyado a gobiernos en Madrid con el PP. Siempre estamos en el mismo sitio. Antes se vanagloriaban de ser del PP con gaviotas bien grandes y ahora no llevan ni polluelos. Están dando bandazos para mantener sillones y aquí llevan 16 años de gobierno y es el momento del cambio.

- Servicios municipales a mejorar...

- La limpieza se puede mejorar sensiblemente y la percepción de los ciudadanos es pésima. Almería está sucia y la concesión merece una auditoría. No descartamos incluso privatizar concesiones en aquellos casos en los que los servicios no sean los adecuados.

- Viendo cómo evoluciona esta campaña, ¿qué expectativas tienen?

- La percepción es muy positiva. Estamos contando con un equipo que es para quitarse el sombrero. Toda la candidatura y un equipo de colaboradores están haciendo un trabajo encomiable, puerta a puerta, en todos los barrios. El otro día una señora le dio un beso a un folleto con mi foto y me quedé muy sorprendido por el cariño de la gente. Estamos viviendo esa ilusión de cuando empezó Ciudadanos, por transformar esta ciudad y acabar con el desapego que había hacia la política y nos lo estamos creyendo porque lo vemos a diario.