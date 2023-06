Francisco Torrecillas descarta apoyar a PP o PSOE en Albox

El alcalde en funciones de Albox (Almería), el independiente Francisco Torrecillas (UCIN), ha analizado este miércoles los posibles escenarios que se abren en el municipio para conformar un gobierno local tras las elecciones del pasado 28 de mayo, en las que su partido se situó como segunda fuerza con seis ediles frente a los ocho del PP y los tres del PSOE, lo que le obligaría a alcanzar un acuerdo con alguno de ellos para seguir al frente del Consistorio otros cuatro años ya que, por el momento, la opción de apoyar a otro candidato no se contempla.

"Yo he gobernado con dos concejales, si ellos tienen ocho, pueden gobernar tranquilamente", ha indicado en declaraciones a Europa Press el todavía regidor albojense en relación al PP y la posibilidad de que alcancen un gobierno en minoría, dado que son necesarios nueve concejales para ostentar la mayoría absoluta en el municipio, si bien cree que dicha opción daría lugar a un "desgobierno" en la localidad.

El candidato a la Alcaldía de Albox ha incidido en que "la experiencia de gobierno la tiene este alcalde" por lo que quedar relegado como concejal en un equipo de gobierno sin portar la vara de mando "ni se plantea". No obstante, Torrecillas ha apuntado que aún "hay camino hasta el día 17" de junio, fecha en la que se constituyen los ayuntamientos, para explorar los distintos escenarios. "Todos estamos analizando los resultados, como es lógico, pero quién ha ganado las elecciones tiene que dar la opción", ha considerado el edil para quien lo ideal sería que los 'populares' apoyaran su investidura. "Si fueran inteligentes, los del PP me votarían a mí", ha dicho.

El aspirante a la reelección, que se ha mostrado "satisfecho" con el apoyo conseguido en las urnas al haber obtenido el 33,91% de los votos pese a la pérdida de cuatro concejales, ha señalado no obstante la intención de su formación de presentar ante la Junta Electoral de Zona reclamaciones ante la "escandalosa" cifra del voto por correo detectada por su formación y que, según estima, habría favorecido al PP. "El voto masivo por correo es adulterar", ha apuntado Torrecillas quien hacia el final de la campaña electoral también denunció a través de sus redes sociales un supuesto intento del PP de "comprar la Alcaldía a un concejal del PSOE a cambio de quitarles un juicio"; unas cuestiones que pueden dificultar un posible entendimiento con el PP para conformar una opción de gobierno.

Más allá, Torrecillas no entra a valorar posibles pactos de gobierno con las otras dos fuerzas en las que él se mantuviera como alcalde; cuestión que tampoco descarta tajantemente por el momento. En este sentido, ha apuntado cree que, en base al perfil de su votante, tampoco podría desechar recibir el apoyo del PSOE en la investidura.

"Me puede votar todo el mundo. Yo no desentono, que me vote a mí la izquierda, son votos de centro izquierda, y que me apoye la derecha tampoco es descabellado porque fui su jefe", ha explicado antes de recordar que hace décadas lideró Alianza Popular al tiempo que ha asegurado no tener "inconveniente con estar en la oposición con ocho concejales", si no se produjera un acuerdo que lo lleve de nuevo a la Alcaldía.