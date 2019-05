Martín Gerez: “Soy el candidato del PSOE; no tengo hipotecas con nada”

–Después de más de tres décadas alejado de la primera línea política, ¿por qué decide ahora presentarse a la Alcaldía?–Surgió la oportunidad de volver a hacer cosas por mi pueblo. Se dan varias circunstancias: ahora mismo me encuentro sin actividad laboral, por estar en excedencia; en Vera se da una situación política concreta y, evidentemente, el enorme cariño que le tengo a mi pueblo. Creo que tengo condiciones para hacer cosas de forma distinta y más positivas que los demás. Por ello me he animado a dar este paso, con la convicción de que si los vecinos me apoyan podré darles bastante de lo que he aprendido en estos años.

–¿Haber formado parte del Gobierno estos cuatro años, puede suponer un hándicap a la hora de hablar de mejorar las cosas?–Digamos que hace más complicado diferenciar el mensaje, pero tiene cosas negativas y positivas. Quiero dejar clara una cosa: yo soy el candidato del PSOE, y como tal no tengo hipotecas con nada. Integro gente del equipo de gobierno actual, tanto del PSOE como del PA, y me subrogo en todos los planes que estén en marcha, que los continuaremos, pero evidentemente le daremos nuestro sello personal a todo, desde el primer momento. ¿Si es una rémora? Sé que hay cosas que están siendo complicadas e intentaremos sanearlas y solucionarlas. Pero también hay muchas cosas positivas. Probablemente tengamos uno de los municipios mejor dotados en infraestructuras de todo tipo y una situación económica muy saneada.

–¿Cuáles son las principales propuestas que incluyen en su programa electoral?–La lucha contra la desigualdad, como socialistas, es nuestra bandera. Todo ello con criterios de eficiencia, el máximo resultado al mínimo coste; eficacia, porque los ciudadanos no pueden esperar fallos de una administración que lo que tiene que hacer es solucionarlos; y transparencia, creando órganos de participación ciudadana. En lo concreto, el proyecto por excelencia es la estación del AVE. Creo que estar conectados políticamente con el Gobierno de España facilitará el avance de las obras. En la costa, vamos a buscar formas para ampliar el paseo marítimo y hay que finalizar infraestructuras del Plan de Infraestructuras de la Costa. En cuanto al encauzamiento del río Antas, aunque no es competencia municipal, tendremos que dejarnos la piel para que se haga porque es crítico para el municipio. Y en el centro urbano, hay que dinamizarlo. Queremos reconvertir la Plaza de Abastos en un centro de ocio, comercial y cívico y otras muchas medidas que daremos a conocer en breve.

–Una gran preocupación de los vecinos es la suciedad que se aprecia en el municipio. –Yo mismo como vecino también puedo ser igual de sensible ante esto. Existe un problema con las concesiones. La concesionaria de la recogida de basura tiene unas competencias y la de la limpieza tiene otras. Y esa línea intermedia es muy subliminal y parece que nadie la quiere cruzar, y queda en terreno del Ayuntamiento. Lo que vamos a hacer es ser enormemente exigentes con cada una de las empresas. Y si hay lagunas en alguno de los convenios, lo regularizaremos. Lo que está claro es que nadie tiene que pagar el pato de la ineficacia de una empresa u otra. Pero también hay que hacer lucha preventiva contra el abandono que generan los propios vecinos. Por un lado con mucha educación cívica y, llegado el caso, aplicando las ordenanzas municipales que regulan las sanciones.

–En los últimos años han cosechado malos resultados. ¿Qué esperan de estas elecciones?–Las situaciones han cambiado. A nivel local teníamos una situación complicada, por la enorme popularidad del PA, cuyos líderes salieron del PSOE y tenían un importante tirón en el voto de izquierda. Ahora es diferente, y a nivel nacional estamos en la ola ganadora.