El Partido Popular ha presentado su programa electoral de cara a la cita del próximo 26 de mayo avalado por las infraestructuras y servicios implantados en el municipio durante los 24 años de mandato de Gabriel Amat, quien reconoce veladamente que si estuviera el hospital construido "no sé si me habría presentado otra vez a las elecciones". Respaldado por la secretaria general del PP Andaluz, Loles López, y por todos los miembros de la candidatura, así como otros que no seguirán, Amat apeló al cumplimiento de su palabra como fortaleza para que los roqueteros vuelvan a otorgarle su confianza.

"Tenemos un magnífico programa de gobierno para los próximos cuatro años, a nosotros nadie nos puede acusar de que decimos las cosas y no las hacemos, si algo tiene Gabriel Amat es que cuando dice una cosa se cumple, de una manera o de otra, pero se cumple, porque para mí la palabra está por encima de todo", resumió el alcalde y candidato popular.

Un programa que, ha argumentado, "podemos hacerlo con tranquilidad, con responsabilidad y con capacidad económica. Es un programa de servicios y de calidad, para seguir creciendo y para seguir haciendo todo aquello que nuestro ciudadanos necesitan", defiende Gabriel Amat.

En el acto, celebrado en el Club Náutico de Roquetas de Mar, Amat ha hecho un repaso de "lo que era Roquetas cuando llegamos en 1995 y lo que es hoy; en aquella época no teníamos dinero ni para echar gasolina a los vehículos municipales, debíamos a la banca y a los proveedores 6500 millones, y teníamos un presupuesto de 3.600". El crecimiento exponencial de población que ha experimentado el municipio, "hemos crecido un 200 por cien en estos 24 años, pasando de 36.000 habitantes a más de 100.000", ha resaltado el alcalde y candidato, ha venido aparejado, a su juicio, también con "el crecimiento de los servicios que prestamos, habiéndonos convertido en una gran ciudad".

Entre los éxitos conseguidos ha enumerado la puesta en marcha de la variante, las diferentes balsas de tormentas que han ido construyendo para terminar con las inundaciones en el municipio, "y que todavía nos falta una para completar", el gran movimiento deportivo, que moviliza "a 10.000 niños y niñas que hacen deporte en las Escuelas Municipales", y el cultural, nombrando a "la Escuela de Música, con más de 1.000 alumnos y que, como en el deporte lo sufragamos todo nosotros", y la programación cultural de Roquetas, que es, a su juicio, "la mejor de Andalucía".

Gutiérrez: "Nuestro hecho diferenciador es un programa claro y realista y el mejor candidato posible" Francisco Gutiérrez ha capitaneado el equipo que ha configurado el programa electoral y ha sido el primer interviniento en el acto de presentación. Según el edil, número 3 de la lista para las municipales, "afrontamos la campaña con muchísima ilusión y constatando que el Partido Popular de Roquetas tiene un hecho diferenciador con respecto a las nueve candidaturas restantes del municipio, y es que tiene un programa claro y realista. Es un programa que se ha redactado en base a las propuestas que nos han venido realizando los ciudadanos ya la experiencia que tenemos de gobierno, y de detectar las necesidades que tienen. Hemos planteado una campaña electoral en la que la proximidad es nuestra máxima, una campaña donde llevaremos todas las propuestas a pie de calle, puerta a puerta. Y aparte del programa, tenemos otra fortaleza importante, y es que contamos con el mejor candidato que se puede tener, que es Gabriel Amat. Roquetas de Mar afronta hoy en día un reto muy importante: el que supone para la ciudad haber superado el umbral de los 100.000 habitantes. Hace 30 años éramos cuatro veces menos y ese éxito tiene nombre propio, se ha conseguido gracias al Partido Popular y a su alcalde, Gabriel Amat"

Loles López tuvo palabras muy cariñosas para Gabriel Amat, del que dijo que es un gran referente para todo el Partido Popular a nivel andaluz y nacional. La dirigente regional mostró, al igual que el propio Amat, "el compromiso de nuestro presidente, Juanma Moreno, de que Roquetas tendrá su hospital". López reconoció que "pese a todo lo que ha hecho Gabriel Amat poniendo siempre a Roquetas por delante, y sin distinción de colores políticos cuando le ha tocado pelear por su municipio, sé que tiene una espina clavada con el hospital y en esta legislatura por fin se la va a sacar".

En materia de comunicaciones, Amat resaltó, amén de la variante "que nos ha permitido estar en la Urbanización desde que se deja la autovía en 6 minutos, cuando antes se tardaba una hora", las obras que se han realizado en Aguadulce y las previstas en esta legislatura: "Las dos rotondas que se van a hacer en Las Colinas, que ya se han aprobado, y la variante que se va a hacer desde la gasolinera de Las Colinas a la 340, pasando por el Pabellón Máximo Cuervo resuelven un problema de tráfico importante". En esta zona, a juicio del candidato del PP, se concentra mucha bolsa de población que hace que "cada día vivamos en Roquetas 140.000 o 150.000 personas, porque hay mucha gente, por ejemplo en Aguadulce, que trabajan en Almería y no están empadronados". De ahí que, debido a la gran población real con la que cuenta el municipio en la actualidad, sea tan necesario "construir el hospital, que con Juanma Moreno al in se va a hacer, y además sin ninguna dilación".

El candidato del PP roquetero finalizó reiterando que "estamos dando servicios de calidad en todos los aspectos a nuestros cudadanos y a los que vienen de fuera, esa es la mejor carta de presentación que puede presentar el PP cuando llegamos a pedir la confianza a cualquier ciudadano. Así lo vamos a seguir haciendo a partir del día 26, para que tengamos una vez más la confianza de los hombres y mujeres de nuestro municipio".