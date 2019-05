–¿Cuáles son, a su juicio, las principales carencias de El Ejido?

–La lista sería interminable. El Ejido tiene carencias en todos los sentidos: en Seguridad, en Limpieza, en la prestación de Servicios Públicos de calidad… Y ya no es una ciudad apetecible para vivir. A pesar de todo su potencial económico, su principal ruina es que lleva tres décadas gobernado por las derechas, lo que ha dejado a nuestro El Ejido completamente arruinado a todos los niveles, pero especialmente en lo económico. El Ejido era un referente en los 80 y 90, y a día de hoy aún seguimos esperando a que se aclare todo lo ocurrido en torno al caso Poniente, con la empresa encargada de la gestión del agua, que presuntamente no ha hecho otra cosa que robar a los ejidenses durante años y convertirse en el epicentro de la mayor presunta corruptela ocurrida en nuestro pueblo.

"Los ejidenses van a tener muy pronto en su mano el poder de decidir si quieren dejar su pueblo como está, e incluso cambiar a peor con más de lo mismo, o si de verdad quieren Darle la Vuelta a El Ejido"

–¿Qué propone el PSOE para revertir esa situación?

–Queremos ‘Darle la Vuelta a El Ejido’ empezando por los servicios más básicos, hacer efectivo el rescate del servicio del agua y abastecimiento, que vuelvan a ser municipales. Y ajustar nuestras tasas a la calidad en la prestación de los servicios que luego recibimos. Queremos poner en marcha proyectos que mejoren nuestras infraestructuras hidráulicas. En cuanto a nuestros jóvenes, tenemos muy claro que ellos también merecen nuestra atención. Residen en un pueblo en el que no encuentran oportunidades para quedarse, ya que o toman el camino agrícola en cualquiera de sus vertientes, o poca alternativa tienen para desarrollar sus ideas. Por eso, nosotros queremos apostar por ellos, por su formación, por crear empleo y riqueza para que decidan quedarse. Si gobernamos, también usaremos espacios libres en plazas de abastos y edificios municipales como semilleros de empresas. Desarrollaremos acuerdos para implantar formación y ciclos formativos especializados en la agricultura. Porque también queremos modernizarla aún más, hacerla más ecológica y sostenible, impulsar la economía circular, las nuevas tecnologías, la energía fotovoltaica. Y queremos un campo limpio: crearemos un servicio específico y permanente de limpieza en el campo. Otro de los asuntos que más me preocupa es la falta de seguridad. Necesitamos ampliar nuestra plantilla de la Policía Local, contar con más efectivos, y por eso si soy alcalde de El Ejido implantaremos la figura del Policía de Barrio, para que en cada barrio y en cada núcleo de nuestro pueblo haya presencia de estos agentes. De otro lado, aplicaremos la Ordenanza Reguladora de la Convivencia Ciudadana y de Prevención de Actos Incívicos. Porque todos y todas tenemos unos derechos y unas obligaciones.

–¿Por qué debe Francisco Góngora dejar de ser alcalde y por qué cree que deberían votar al PSOE los electores?

–Primero porque está acusado y en el banquillo, a la espera de juicio. Está imputado por delito fiscal, blanqueo de capitales y falsedad documental, con una fianza de 3 millones de euros. Y por ello llevamos años pidiendo en cada pleno su dimisión. En segundo lugar, porque él tiene mucha responsabilidad en el estado de dejadez y abandono en el que se encuentra nuestro pueblo. Con un Ayuntamiento intervenido, y unos servicios públicos que dejan mucho que desear. Góngora también formó parte del gobierno de Juan Enciso, fue su portavoz y concejal de Urbanismo, y también miembro de una comisión muy importante como es la de Obras Públicas. Y no podemos olvidar que ahí se apoyó el presunto expolio de Elsur. Y en tercer lugar, por su nefasta gestión. Por su incapacidad de poner en orden nuestro Ayuntamiento, nuestros servicios más básicos. Dicho esto, los ejidenses van a tener muy pronto en su mano el poder de decidir si quieren dejar su pueblo como está, e incluso cambiar a peor con más de lo mismo, o si de verdad quieren Darle la Vuelta a El Ejido. En todos los aspectos, en todos los servicios. Desde el PSOE presentamos una lista compuesta por gente de cada barrio y de cada núcleo, personas comprometidas con su pueblo y con sus barrios, formadas, que conjugan juventud y experiencia, y sobre todo, personas con los pies en el suelo pero con las ganas de luchar por su pueblo y posicionarlo en lo más alto. El PSOE es la única y verdadera alternativa frente a la pésima gestión de 30 años de gobiernos de derechas.

"Yo mismo llegué a este pueblo hace más de 40 años y en él encontré mi hogar y un futuro tanto para mí, como para mi familia. Por ello, si gobernamos, tenemos claro que la inmigración debe afrontarse de una vez por todas desde el entendimiento y la convivencia"

–¿Cómo analiza los resultados de las Generales en El Ejido? ¿Con qué expectativas parte el PSOE para las Municipales?

–Muy positivamente. Es cierto que no hemos sido la fuerza más votada, pero nuestros resultados han sido buenos. Eso sí, no podemos perder de vista que seguimos estando muy lejos de la derecha, y necesitamos una amplia mayoría para poder formar gobierno en El Ejido. Las expectativas con las que partimos son buenas, no nos faltan la ilusión ni las ganas de luchar por nuestro pueblo, por nuestras vecinas y nuestros vecinos, y en ello estamos, completamente a disposición de los y las ejidenses para Darle la Vuelta a nuestro pueblo si me dejan ser su alcalde

–¿Se ha repuesto el partido de las dimisiones de cinco concejales en el tramo final de la legislatura?

–Por supuesto. Nuestro grupo municipal se recompuso en una semana. El partido está fuerte y cn ganas e ilusión para recuperar la esencia de nuestro pueblo.

–¿Qué visión tiene el PSOE del fenómeno de la inmigración en el municipio?

–Una visión positiva. El Ejido es un pueblo que ha crecido y se ha hecho próspero también gracias a la inmigración. Yo mismo llegué a este pueblo hace más de 40 años y en él encontré mi hogar y un futuro tanto para mí, como para mi familia. Por ello, si gobernamos, tenemos claro que la inmigración debe afrontarse de una vez por todas desde el entendimiento y la convivencia. Y si soy alcalde de El Ejido crearemos el primer Consejo Municipal de la Inmigración por la Integración.