“No hay barrios de primera y segunda, hay una única Almería que estamos mejorando”

María del Mar Vázquez Agüero (Almería, 14 de septiembre de 1976) se convirtió en septiembre del pasado año en la primera alcaldesa de la historia de la ciudad. Licenciada en Psicología por la Universidad de Granada y Master en Neuropsicología y Educación por la UNIR, es concejala desde el año 2008 y también fue diputada provincial durante una legislatura. Asumió el bastón de mando por un relevo, el de Ramón Fernández-Pacheco que se marchó a la Junta, y ahora confía en mantenerlo y conseguir la mayoría absoluta en su primer paso por las urnas como alcaldable.

¿Qué sensaciones te han dejado estas dos semanas recorriendo los barrios y calles de la ciudad?

Es mi primera campaña electoral como candidata y tengo que decirte que me ha impresionado la gran capacidad de convocatoria del PP en los encuentros que hemos organizado con la gente de colectivos muy diferentes. He percibido la ilusión y expectativas que generaba la reunión porque aunque tengamos un programa muy completo con 160 medidas saben que podemos recoger cualquiera de sus propuestas. Y ver a tantas personas que vienen a verte para agradecerte tu gestión y para plantearte cuestiones en las que había que mejorar entiendo que es un voto de confianza que nos han dado para que sigamos gobernando esta ciudad.

¿Y cuál ha sido la experiencia que más te ha gustado de esta campaña?

He recibido mucho cariño estos días, pero hay una anécdota que me parece la más bonita. Me ha sorprendido lo que se ha compartido y movido el número de teléfono que habilitamos en WhatsApp y formulario web para recoger propuestas entre los ciudadanos. Han sido más de 450 mensajes que he querido contestar personalmente, a veces con un audio porque me faltaba tiempo. Y hay una niña de 9 años en silla de ruedas que me escribió para decirme que no podía transitar por su calle porque las raíces de los árboles habían levantado las aceras. En cuanto lo escuché nos plantamos allí y le arreglamos los imbornales para que no tuviera problemas. Le mandé un mensaje diciendo que ya estaba solucionado y me contestó que me lo agradecía, pero que siguen existiendo muchas barreras en la ciudad. Y bien sabe que me comprometí con ella a que vamos a eliminarlas todas. Esa niña me tocó el corazón y en cuanto pasen las elecciones voy a ir a conocerla.

Entiendo que habrá mensajes de cariño, pero también quejas con servicios municipales. ¿Cuáles serían las principales reivindicaciones?

Hay una cuestión transversal en todos los colectivos y está relacionada con la adaptación de los servicios municipales a la realidad de Almería como ocurre con la limpieza o la poda. Nos piden que se mejoren los servicios que prestan las concesionarias porque tienen un mayor impacto en la vida de las personas. Y luego están las comunicaciones que también son un déficit importante. Como almeriense también me indigna la situación de aislamiento que tiene la provincia y recojo el guante. Teniendo el PIB tan alto y siendo los que más exportamos, cómo seguimos así. Este año por primera vez hemos puesto una partida presupuestaria para los vuelos. Pero debemos unir fuerzas los ayuntamientos que tenemos turismo con el resto de administraciones públicas. Todas sin excepción debemos afrontar este reto e incorporar también a los grandes empresarios del sector que dependen de las conexiones. En otras provincias se ha conseguido ese lobby y Almería lo necesita más que ninguna.

¿Ese es el objetivo de la mesa de la conectividad?

En la mesa están Turespaña, Turismo Andaluz, Aena, Diputación y el Ayuntamiento. Nos hemos reunido en dos ocasiones y el objetivo es estudiar cómo mejorar la oferta sin depender de subvenciones a las aerolíneas. Estamos viendo en qué destinos tenemos que tocar la puerta e incluso qué posibilidades existen en función de las nacionalidades que conviven en Almería que son 119 distintas y las principales son marroquí, rumana y colombiana. Y a partir de ahí queremos crear una mesa provincial en la que intervengan los ayuntamientos y empresarios. No la hemos convocado aún porque hemos entrado en periodo electoral, pero después lo haremos.

Las encuestas salen bien, pero ni rastro de la mayoría absoluta. ¿Tienen algún sondeo que recoja mayor ventaja?

Cada partido tiene su encuesta y suele ser favorable a sus intereses. Suelo ser muy prudente con las encuestas y nos sirven para coger fuerza porque hemos visto que en las últimas nos dan la posibilidad de conseguir esa mayoría. Es lo que estamos trasladando a los ciudadanos y a nuestros militantes que no se relajen ahora, que hagan un esfuerzo para conseguirlo porque tener la mayoría absoluta es necesaria. Aunque hemos gobernado en los últimos años sin tenerla y hemos demostrado que podemos darle estabilidad a una corporación con 13 concejales haciendo pactos puntuales con distintos grupos políticos, hacerlo con mayoría absoluta te da tranquilidad. Por eso estamos pidiendo un esfuerzo a todos para conseguir esos 14 con los que me daría por satisfecha.

Hemos demostrado que se puede gobernar el Ayuntamiento sin mayoría absoluta, pero el objetivo es que no necesitemos a nadie”

¿En qué medida te condiciona tener que buscar ese respaldo en la oposición?

Te condiciona mucho. Hemos sacado adelante todos los presupuestos porque los representantes de los distintos partidos han sido generosos. Al final todo el mundo tiene que ceder en una negociación y cuando un partido saca 13 concejales y tiene que negociar con el que saca 1 o 2 se pone al mismo nivel que una mayoría de ciudadanos quiere tu programa y no el suyo. Eso para la mayoría de los votantes es injusto. Han sido generosos y han cedido y nosotros hemos tenido que aceptar una serie de propuestas que entiendo que han sido buenas para la ciudad.

Pero en caso de mayoría simple descarta por completo una coalición.

Sin lugar a dudas, hemos demostrado que se puede gobernar sin mayoría absoluta. No tendríamos ningún problema en seguir pactando acuerdos concretos con otros partidos, se puede consensuar y no es dramático, pero nuestro objetivo es no necesitar a nadie. Nos presentamos al examen del 28 de mayo para sacar sobresaliente, no nos vale el aprobado ni los pactos.

¿Cuáles serían los proyectos más ilusionantes de su programa?

Hemos incorporado nuevos proyectos y recuperado algunos que se quedaron aparcados por la pandemia como la Ciudad de la Cultura y la segunda fase del Parque de las Familias. Para mí son ilusionantes los primeros pasos del Puerto-Ciudad con la ampliación del Muelle de Levante, el frente litoral con el diseño de los chiringuitos, conseguir que la ciudad sea cien por cien accesible o la revitalización del casco histórico. Creo que esta ciudad tiene que atraer grandes eventos culturales y necesitamos ser ambiciosos y conseguir grandes espacios escénicos como la Ciudad de la Cultura porque ese turismo genera mucha economía y también si tienes esa oferta atractiva se potencian las comunicaciones. También queremos potenciar a nuestros jóvenes talentos y vamos a hacer los primeros premios de la cultura almeriense para visibilizar la gran cantera que tenemos.

Entre sus propuestas, destacan por llamativas el parque acuático y otro submarino. ¿Es un anuncio de campaña que se acabará perdiendo?

- Hay un interés evidente de determinadas empresas que han tocado a la puerta del Ayuntamiento interesándose por ese tema y en el caso del parque acuático solo tenemos que poner un terreno municipal a disposición del interesado para que lo construya. Y con el parque submarino vamos a contratar a una empresa y nos han llegado propuestas para poner en valor los pecios sumergidos e incluso para tematizarlos con la historia del cine y sería un atractivo maravilloso para los aficionados al submarinismo. No los va a construir el Ayuntamiento, pero son iniciativas muy viables, no son invenciones extrañas.

¿Cómo se va a mejorar Almería como destino turístico?

- Para potenciar el turismo tenemos que trabajar en tres líneas. La primera es poner en valor el casco histórico de Almería, este año por primera vez hemos puesto una partida específica que se suma a todo lo que se está haciendo en el entorno de la Alcazaba, parque de La Hoya, conjunto museístico y yacimiento andalusí del Mesón Gitano, el cerro de San Cristóbal y el Museo del Realismo, además de la llegada de la Universidad de Almería. La segunda intervención sería en el barrio de Cabo de Gata para darle un diseño integrado, ahora mismo tiene una estética desordenada, queremos que sea más característico y se identifique con el parque natural. Y el tercer pilar es el barrio de El Toyo-Retamar. Ahí contamos con una convocatoria de turismo sostenible en destino y alrededor del Palacio de Congresos vamos a crear una gran zona de deportes de playa que nos permita combatir la estacionalidad.

- La candidatura supone una renovación del equipo de gobierno, ¿cuál ha sido su objetivo?

- Un objetivo que siempre me he planteado es incorporar, junto a los concejales que ya han demostrado su vocación de servicio público y capacidad de trabajo, a personas que no tuviesen vínculo con la política y lo público y hayan destacado en el ámbito privado. Profesionales que hayan demostrado que antes de gestionar los fondos públicos han consolidado una trayectoria en grandes empresas. Son personas que ni se imaginaban que entrarían en política y estoy muy agradecida de que se hayan volcado con el proyecto que tenemos para la ciudad.

Me ha impresionado la gran capacidad de convocatoria que hemos tenido en los actos y encuentros ciudadanos de campaña”

- A finales de año vendrán las generales con los consiguientes cambios institucionales que conllevan las candidaturas, ¿se marchará María Vázquez como ya hicieran sus antecesores Fernández-Pacheco o Rodríguez-Comendador?

- Me he comprometido con Almería y las personas que se han unido a este proyecto tienen el mismo compromiso que yo que es seguir con la transformación de esta ciudad que va más allá de los próximos cuatro años, es una carrera de fondo que nadie va a abandonar. Quiero hacer mejor mi ciudad, en la que viven mis padres y crecen mis hijas y no me va a importar los años que hagan falta para conseguirlo.

- ¿Cómo ha sido su primer año como alcaldesa?

- Los primeros meses fueron muy difíciles porque todo el mundo quiere contarte como funciona cada área y te das cuenta de que todo depende del alcalde, aunque cada compañero tenga su concejalía, pero cuando pasa tiempo empiezas a ver el bosque entero y te vas familiarizando con las situaciones y esa gestión transversal del ayuntamiento. Ser alcalde implica mucha responsabilidad, también en los municipios pequeños. Cuando llegué quería arreglarlo todo y con las quejas de limpieza me faltaba coger una máquina y ponerme a baldear las calles, pero luego aprendes a contemporizar y vas viendo lo que se puede solucionar a corto, medio y largo plazo. Ahora me encuentro más tranquila, le he cogido el pulso a la ciudad y sus problemas, con este nuevo presupuesto hemos trazado la hoja de ruta de lo que he visto más prioritario. Ramón dejó encarrilada las grandes actuaciones como el entorno de la Alcazaba. Y yo lo he puesto mayor acento al turismo y a la integración de los barrios periféricos. No es verdad que haya barrios de primera y de segunda, hay una única Almería y vamos a trabajar por mejorarla empezando por los servicios municipales en los que existen mayores deficiencias. Eso en cuanto a la gestión municipal, pero el mayor cambio para mi ha sido familiar porque todos estamos acostumbrados a trabajar mañana, tarde y noche y fines de semana, pero cuando eres alcaldesa es un compromiso los 365 días del año y nada más llegar tuve que cancelar mis vacaciones y tuve llantos y lágrimas en mi casa porque mis dos niñas son pequeñas. Les prometí que nos iríamos después de las elecciones y así lo haremos.

- ¿Cómo valora el papel que ha jugado la oposición en esta última legislatura? ¿Demasiado

- Nosotros llevamos toda la corporación pactando con los partidos de la oposición y la pandemia hizo que estuviésemos muy juntos. Decidimos no tomar ninguna medida sin informar a toda la corporación y fue una etapa que nos ha unido en la gestión municipal. Después hemos seguido pactando mociones que se han aprobado por unanimidad y presupuestos y no han sido plenos conflictivos, siempre con tono dialogante. Y eso es de agradecer por nosotros y sobre todo por los ciudadanos. Tengo que romper una lanza en favor de la oposición porque ha sido generosa, tranquila y ha defendido sus ideas sin ir contra nadie. Ese talante del equipo de gobierno ha sido contagioso.

Tengo que romper una lanza en favor de la oposición: ha sido generosa, tranquila y ha defendido sus ideas sin ir en contra de nadie”

- En campaña sale uno bien temprano y no sabe cuando vuelve a casa, ¿cómo lo hace María Vázquez?

- Tengo una red de apoyo de abuelos muy potente, mi padre, mi madre y mi suegra, que se van turnando mañana y tarde para llevar a las niñas a extraescolares y quedarse con ellas a mediodía, para estar pendientes en casa. Yo preparo el menú semanal, dejo la nevera cargada y también intento buscar un hueco para repasar los exámenes del día siguiente donde no llegan los abuelos. Yo no podría ser alcaldesa ni hacer este tipo de campaña si no los tuviera a mi lado. Intento respetar la hora y media de comer y la de llevarlas al colegio que para mi es sagrado. Mis hijas se esperan a que llegue por la noche, el otro día eran las doce y pico y estaban en mi cama metidas sin dormirse.

- Último turno de intervención que se acaba el tiempo, ¿por qué votar a la candidatura del PP?

- Yo les diría a los almerienses es que la ilusión es un potente motor de transformación y cambio. Somos un equipo muy ilusionado por seguir avanzando, apostando y trabajando para que Almería crezca y para eso es necesaria la ayuda de todos. Que construyamos junto la mejor versión de Almería, la que todos queremos. En este caso hay grandes proyectos en los que vamos a seguir trabajando como la conectividad, el Puerto-ciudad, el soterramiento, el cambio del casco histórico, el Cabo de Gata y el frente litoral sin olvidar mejorar los servicios municipales. En definitiva, trabajar para una Almería más moderna, mejor conectada, más verde, más inclusiva y más sostenible. Una Almería que sea el sitio ideal para desarrollar tu proyecto profesional y personal de vida.