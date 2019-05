–¿Qué balance realiza de su séptima campaña como candidato?

–Es un balance positivo y de mucho trabajo. Hemos andado todo el municipio de Roquetas, le hemos ofrecido a los ciudadanos un programa de lo que hemos hecho, de lo que éramos, lo que somos y lo que seremos. Tenemos un programa muy importante, donde dice con claridad todo aquello que se ha hecho y se hará

–No solo proponen medidas, también ‘venden’ gestión.

–Han sido muchos proyectos los que hemos llevado a cabo. La Variante, por ejemplo, ha sido un gran proyecto para los servicios del municipio. Un proyecto que le ha costado a los ciudadanos más de 20 millones de euros. Pero es también un gran proyecto el hospital, que ahora ya sí es una realidad; como lo es también la carretera de la salida de la Yegua Verde, con el puente y la ampliación, que será uno de los principales accesos a Roquetas desde la Variante. O como ha sido la salida de la A7 de Aguadulce Norte, y lo serán las dos rotondas para darle servicio a la zona norte de Aguadulce. También ha sido un gran proyecto el campo de fútbol de Las Marinas, o el campo de El Parador. Será otro gran proyecto la ampliación de la residencia, como lo están siendo los parques y jardines que se están haciendo en distintos emplazamientos del municipio. Roquetas tiene magníficos proyectos, siempre mirando en la calidad de los servicios para la gente del municipio.

"Si hay menos deuda municipal por habitante, más inversiones y menos presión fiscal que en 1995, algo habremos hecho bien”

–¿Es peligroso que alguien sin experiencia gestione una institución como el Ayuntamiento?

–Un político lo que tiene que tener muy claro en la cabeza es que el dinero de los ciudadanos tiene que defenderse mucho más que el dinero propio de cada uno. Hay políticos que se creen que se puede hacer todo en las administraciones y no es cierto. Nunca he firmado ni aprobado ni hecho nada que tenga un reparo o un informe desfavorable. Nunca.

–Hablando de dinero, durante la campaña ha incidido mucho en el aspecto económico.

–He recalcado cómo estaba el ayuntamiento y cómo está ahora. En nuestro programa hemos explicado con exactitud a los ciudadanos cómo estábamos en deuda por habitante en el año 1995, 566 euros, y hoy 85 euros; en inversiones por habitante, 152 euros, y hoy 303; o en presión fiscal, 786 euros y hoy 589, el 25% menos que en el 95. Eso es un milagro muy importante, porque si hemos hecho más inversiones, hemos gastado más dinero en infraestructuras y en servicios, y sin embargo tenemos menos deuda y los roqueteros soportan menos presión fiscal… algo habremos hecho bien. Esa es una gestión clara, eficaz y transparente.

"Yo voy a intentar que los ciudadanos confíen una vez más en Gabriel Amat para tener mayoría y poder gobernar. Cuando se ha gobernado con mayoría se han hecho cosas, servicios y todo aquello que los ciudadanos necesitan y que los políticos tenemos la obligación de hacer. Cuando hay pactos, cada uno tira para un lado y las cosas son diferentes"

–¿Fue ese también su gran éxito en la Diputación?

–Cuando yo entré en el año 2011 debíamos 201 millones de euros y cuando la dejé el 29 de diciembre de 2018 teníamos 39 millones. En los 8 años de gobierno del PP en la Diputación se han gastado 400 millones de euros más que en los 8 años anteriores, gobernados por el PSOE y por independientes con apoyo de los socialistas.

–Juanma Moreno dijo hace unos días que este es un gran momento para Roquetas ¿En qué sentido lo dijo el presidente de la Junta?

–Nosotros hemos tenido con la Junta casi 40 años de persecución y castigo, de retraso de obras y de cualquier expediente. Con el gobierno anterior he tenido expedientes parados dos años sin saber por qué. Si sigue gobernando el Partido Popular en Roquetas eso no va a suceder. Ahora yo no pido al gobierno del PP en la Junta que me dé nada que no tenga la obligación y el derecho de darme, lo que quiero es que no me atrasen los expedientes, es lo único que quiero, porque no tienen derecho a hacerlo. Yo creo que el gobierno de Juanma Moreno va a cumplir con sus obligaciones y si un proyecto no está bien no se hará, pero si está bien… ¿por qué se atrasa?

–¿Está hablando del ramal del Solanillo?

–El Solanillo ha estado terminado y cerrado más de un año. En 90 días lo ha abierto el gobierno popular de la Junta. Es un ejemplo de lo que se puede hacer. Otro ejemplo es la lonja, que llevamos tiempo diciendo que hay que hacer una nueva y nunca se hace. En 90 días ya han estado las consejeras de Agricultura y de Fomento y se han puesto de acuerdo para hacer un proyecto, ya, de una lonja nueva. En cuanto a los colegios, tenemos grandes dificultades; sin ir más lejos tenemos el instituto de Las Salinas, que yo he estado esperando a la delegada de Educación anterior, desde que salió, la cité para hablar y arreglar el problema y todavía la estoy esperando.

–Tras el resultado del domingo, ¿estará abierto a pactos, si los necesita?

–Los pactos que Gabriel Amat, como candidato del Partido Popular, tiene en mente es gobernar con Gabriel Amat. Yo voy a intentar que los ciudadanos confíen una vez más en Gabriel Amat para tener mayoría y poder gobernar. Cuando se ha gobernado con mayoría se han hecho cosas, servicios y todo aquello que los ciudadanos necesitan y que los políticos tenemos la obligación de hacer. Cuando hay pactos, cada uno tira para un lado y las cosas son diferentes. Los ciudadanos serán los que el domingo harán lo que crean que tienen que hacer. Yo espero que confíen una vez más en Gabriel Amat, que lo voten, porque no va a defraudar a nadie.