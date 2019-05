El día más incierto

EL escenario de voto más fragmentado que nunca en la historia con partidos alternativos al PSOE y el PP en más de un tercio de los 103 municipios de la provincia dará lugar a las elecciones locales más ajustadas e inciertas en cuanto a su desenlace, con los concejales de la mayoría de ayuntamientos en un pañuelo porcentual mínimo que ha convertido la campaña en la más beligerante e intensa de la democracia.

La atomización del espectro político ha obligado a los candidatos del bipartidismo, bien acostumbrados a la hegemonía de su alternancia en la presidencia de las corporaciones, a echarse a la calle como nunca antes para no perder ni un sólo voto sabiendo la importancia que tendrá cualquier papeleta en este nuevo envite en las urnas por la irrupción de las nuevas formaciones políticas que les han venido provocando una sangría electoral creciente. De ahí que la lucha en la campaña haya sido especialmente agresiva, con una cifra preocupante de quejas y denuncias en juntas electorales y ataques en las redes sociales.

La legislatura se ha cerrado en un ambiente de crispación casi insólito en consistorios de media provincia porque los candidatos, desde el gobierno y la oposición, sabían lo que se juegan hoy. Una batalla encarnizada en campaña, con episodios de tensión que ya se han quedado atrás desde que se pegaran los carteles el 10 de mayo en las sedes, calles y plazas de los pueblos de la provincia, para dar paso al día de más incertidumbre que recuerdan los alcaldables.

Los viejos partidos acapararon un 80% de votos en los comicios municipales de 2011 y cayeron al 75% en los de hace cuatro años. En las elecciones de hoy vuelve a medir su fragilidad en ciernes, aquella que los viene condenando a reinventarse para no ser engullidos por los outsiders que no han parado de mermar su caladero de votos como Podemos por la izquierda y Ciudadanos por el centro. La campaña ha situado nuevamente a Vox en el centro del tablero en la veintena de pueblos en los que concurre después de su consolidación en las andaluzas y las generales como tercera fuerza política en Almería.

El socialismo vive un momento favorable, después de una victoria electoral el pasado 28 de abril que se le venía atascando desde hace ya quince años, pero las generales marcan tendencias pero no son ni mucho menos indicador de lo que acabará sucediendo. Sobre todo por la cercanía que implica una campaña como la de las locales, en la que la buena gestión de los alcaldes, así como las propuestas de aspirantes cobran más sentido que cualquier bloque ideológico. Y el escenario resultante obligará a darle un mayor uso a la cultura del pacto, con alianzas a dos, tres e incluso cuatro bandas para que puedan cuadrar las cuentas de la aritmética electoral.

PSOEDespués del batacazo sufrido en las andaluzas, el PSOE remontó el vuelo en las generales y consiguió una victoria electoral después de 15 años de resignación al rodillo electoral del PP. Los socialistas se convirtieron en la fuerza con más votos en la provincia ganando en 83 municipios de una provincia que había sido bastión del cambio de los populares. La victoria del PSOE en feudos tradicionales del PP como Adra, Roquetas, Gádor, Berja, Huércal-Overa y la capital encendió todas las alarmas en la sede popular del Paseo de Almería mermando la moral y aspiraciones de alcaldes que no esperaban esa debacle. Los socialistas presentan lista renovadas en un 42% de los pueblos en los que no gobiernan y cambiarán incluso a cuatro de sus alcaldes para aprovechar el buen momento del socialismo en una provincia que no se teñía de rojo desde principios de siglo.

Además de la ‘reconquista’ de municipios que ya en las generales votaron PSOE como Carboneras, Macael, Olula o Pulpí , los socialistas se han marcado como principal objetivo la Diputación en la que todavía, ni con el resultado de las elecciones de abril, no podrían gobernar. El desenlace, más allá de las posibles alianzas con otros partidos, estará condicionado por la suerte que los socialistas corran en el Poniente y la capital en la que presentan a la sanchista Adriana Valverde con las expectativas de continuar con la tendencia de los últimos comicios en los que aventajaron a un PP que se dejó 20 puntos en más de 7.000 votos arrasando incluso en barrios históricamente conservadores.

Partido Popular Fue el gran perdedor del domingo 28 de abril en la provincia, pero las municipales son otra historia. Los populares confían en la gestión de su medio centenar de alcaldes y no dudarán en coger la calculadora para ver si la aritmética electoral les cuadra sumando a los partidos de centro y derecha. El fin de ciclo popular tenía que llevar, después de una docena de elecciones en las que habían ganado el balance en la provincia, y sus candidatos van a dejarse la piel en esta campaña para retomar la anterior dinámica de la victoria. La sangría electoral no se limitó a los grandes pueblos y sólo lograron ser la formación con más papeletas en 16 frente a los 83 del PSOE y 3 de Vox. Entre los municipios en manos del PP que cogieron aire en los comicios generales están Mojácar, Sorbas, Alcóntar, Enix y La Mojonera, que aún saliendo reforzados en este momento crítico de su marca no descartan recurrir a las alianzas. El partido de los 22.000 afiliados y 525 concejales sale a ganar en los 103 pueblos mirando de reojo si se diluye el efecto Vox y Ciudadanos.

CiudadanosLa marca naranja estará presente en 36 municipios de la provincia con siete listas encabezadas por mujeres. La formación presidida por Albert Rivera repite la opción de Miguel Cazorla en la capital y recupera a su excoordinador en Carboneas, Agustín Cánovas, tras su reciente dimisión por el fichaje frustrado de Salvador Hernández. En Cuevas cuentan con Indalecio Modesto, que ha gobernado en la última legislatura en coalición con el PSOE, y en Vélez-Rubio aspiran a crecer con Vicente García Egea, el número dos de la candidatura al Congreso el 28 de abril.

Cambian las caras en Roquetas y se estrenan en municipios como Benahadux. Ciudadanos logró más de 56.000 votos en las elecciones generales y adelantó al PP en pueblos como Vélez-Blanco, Carboneras, Lúcar o Los Gallardos en los que resultó la segunda fuerza, con crecimiento fuerte en el Poniente y haciéndose con la tercera plaza en la capital. El coordinador de la campaña de Ciudadanos, Diego Clemente, ha asegurado que se marcan como objetivo llegar a los 80 concejales y cinco diputados provinciales.

Vox El papel de los candidatos de Vox será determinante en algunas de los principales municipios de la provincia como El Ejido y Níjar en los que se convirtió en el partido más votado en las generales del 28 de abril. Su granero de votos en el Poniente no ha dejado de crecer desde las andaluzas de diciembre y es más que probable que sean sus concejales electos los que decidan el sentido de los gobiernos en la capital, Roquetas, Adra, Vícar, El Ejido, Huércal, La Mojonera, Suflí y Viator, por citar sólo algunos de los que más contribuyeron a situar a Vox como tercera fuerza política de la provincia.

La formación que preside Santiago Abascal contará con candidaturas en 20 pueblos, con una mayor presencia en los del Poniente como principal caladero de sufragios. Juan José Bonilla en El Ejido tiene serias aspiraciones de mermar el histórico respaldo al PP y el letrado Joaquín Pérez de la Blanca, que sustituyó al ‘Coronel Denuncias’ en el descuento, será su principal baza para ser fuerza decisiva en la capital. De los 20 municipios en los que tienen lista sólo en Pechina contarán con una candidata, Gloria Rodríguez.

Partidos independientes y agrupaciones de electoresEn 22 municipios de la provincia se podrá dar el voto a formaciones independientes, agrupaciones de electores y partidos minoritarios a través de 27 candidaturas. De las diez listas que concurren el 26 de mayo en Roquetas, cuatro tendrán este carácter, con el estreno de Aguadulce en Marcha o Roquetas Sí, liderada por la exconcejal de los socialistas María José López. La principal marca será la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) que tiene candidaturas en El Ejido, Chirivel, Íllar o Albox que tiene como candidato al regidor actual Francisco Torrecillas.

Otro de los partidos con presencia en un par de municipios será Almería Viva que presenta lista en Felix y en Vícar ha fichado Antonio Jesús Rodríguez después tras su cese en PP y Vox. El Grupo Independiente de Carboneras (GICAR) repetirá con Salvador Hernández tras su fallido fichaje por Ciudadanos y en Partaloa será el regidor Antonio Peñuela el que opte a la reelección con la Agrupación de Electores. En Benahadux debutan dos nuevas formaciones independientes, una liderada por el exalcalde del PP, Antonio Ros. Otro primer edil que repite aventura fuera de partidos tradicionales será José Miguel Hernández en La Mojonera con Tod@s y el de Carboneras, Felipe Cayuela, lo hará con marca propia.

Izquierda UnidaLa formación que coordina María Jesús Amate, a su vez candidata en Huércal de Almería, concurrirá con la marca electoral Adelante, en confluencia con formaciones de la izquierda como Equo, en una treintena de municipios, como ya ocurriera en los comicios de 2015 en los que consiguieron hacerse con tres alcaldías, la de Velefique, Rioja y Alcolea. También tuvieron la presidencia de la corporación de Turre en los dos primeros años del mandato y fueron la llave en otros municipios de mayor censo como el de Níjar.

De ser la tercera fuerza política provincial en elecciones municipales a principios de siglo, un clásico que decantó el sentido de corporaciones de relevancia, la irrupción de fuerzas emergentes como Podemos y sus confluencias los relegó a un segundo plano del que quieren resucitar. Entre sus principales retos está el de ganar peso en las principales ciudades y sus apuestas son Amalia Román en la capital, Juan Antonio López en El Ejido, Alexis Pineda en Níjar, David Cabrera en Vícar, Antonio Cruz en Berja, Rosa Rolán en Adra y la coordinadora en Huércal. Aún concurriendo sólo en un tercio de pueblos las candidaturas de IU van a llegar a casi el 90% de población.

PodemosLa formación que preside Pablo Iglesias presentará candidatura en seis municipios en solitario y bajo otras marcas en Níjar, Huércal y Vera. Quieren ser la alternativa al PSOE, si bien en las municipales u peso es mínimo es improbable que logren dar el sorpasso en las urnas a una Izquierda Unida más fuerte y con la que han desechado una coalición en la capital, Roquetas, El Ejido, Vícar, Cuevas y Alhama.