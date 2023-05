“Me he quemado los brazos con el Sol, me paso muchos horas en la calle escuchando a los vecinos"

José Díaz Ibáñez fue en 2007 uno de los concejales de menor edad de la provincia y en 2015 se convirtió en el alcalde de Tabernas más joven de su historia. Lo hizo con el apoyo mayoritario del electorado y después de superar a dos ex concejales socialistas en Primarias. En 2019, aumento su apoyo electoral y el grupo socialista, con él la cabeza, pasó de 6 a 8 concejales sobre los 11 de la Corporación. Con 36 años y 16 de experiencia en el Ayuntamiento, su objetivo pasa por revalidar la mayoría absoluta por tercera vez y dar continuidad a los proyectos ya iniciados.

– ¿Cómo son las elecciones municipales en Tabernas, donde residen 4.025 habitantes según el Padrón Municipal al 1 de enero de 2022?

– La política genera un cuerpo a cuerpo, pero en los pueblos pequeños, como es el caso de Tabernas, no tiene nada que ver. Aquí cada candidato se dedica a proponer su programa y no a atacar al opositor, y de hablar con los vecinos con más tiempo. En mi caso, lo hago uno a uno y con una particularidad, de que ya me he quemado los brazos por el efecto del Sol. Son mucha horas en la calle hablando, pero sobre todo, escuchando.

– ¿Qué representa para Vd. ser alcalde?

– Yo ya conocía el Ayuntamiento porque entré en 2007 como concejal de Cultural y repetí cuatro años después, en la oposición. Pero cuando alcancé la alcaldía en 2015 fue todo un choque de realidad. Por mucho que conozcas, es algo más complicado. El conocimiento de los cosas más clave del pueblo te permite errar menor y conocer las necesidades del municipio, a corto y largo plazo.

– ¿Qué opinión tiene del candidato del PP, Sergio Domínguez?

– Hemos organizado desde el Ayuntamiento algún evento deportivo con su empresa y le conozco a otro nivel, pero no en lo político. No reside habitualmente en Tabernas , que es el pueblo de su madre. Pero no le conozco profesionalmente.

– Seis concejales en 2015 y 8 en 2019. El pueblo, a lo que parece, está con Vd.

– Le hemos dedicado muchas horas de trabajo con nuestros aciertos y errores, y eso la gente lo ha visto y lo ve. Tabernas es un pueblo dinámico donde se afrontan los problemas. Me conozco a casi todos los vecinos y cuando hablo con ellos, lo que advierto es confianza.

– ¿Qué proyecto le hubiera gustado completar y no ha podido o no le ha dado tiempo?

– El Centro de Día para las personas mayores. Justo cuando se declaró la pandemia se quedó cerrada y no hemos tenido ninguna licitación. Nos gustaría reanudar el proceso y dejarlo preparado para esta legislatura, con las plazas que ya tenemos concertadas con la Junta de Andalucía.

– ¿Cómo ha afectado la pandemia y la crisis económica al desarrollo de proyectos?

– Unos se han parado y otros no se han hecho por el encarecimiento de los precios. Es el caso de la restauración de la ermita de San Sebastián, cuyas obras ya han comenzado. Pero hay otros, como es el caso del gimnasio municipal, que Diputación inició en 2016 y no tenemos proyecto nuevo, con una gestión que deja mucho que desear. Nuestra voluntad es invertir las partidas de planes provinciales, pero no hay proyecto.

– El agua es un problema capital de Tabernas

.– La calidad del agua cada vez es peor por los acuíferos. Hemos hecho dos sondeos, pero se secan y se necesitan tres años para hacer uno nuevo. Hemos pedido permiso para el tercero.

– Una nueva línea de Bachillerato es una demanda crucial.

– Llevamos muchos años solicitándola. Tabernas es el único municipio de la comarca que crece en población y hay vecinos que optan por irse a estudiar a la capital y lo queremos evitar. Este Bachillerato es imprescindible para nuestro pueblo y los de la zona. Las instalaciones para albergar esta nueva línea educativa son suficientes.

– El Circuito de Velocidad, la Titan Desert y otras pruebas deportivas ¿Qué representan para Tabernas?

– Son un atractivo importante que sin duda ayudan a desestacionalizar la oferta turística. Hemos registrado un aumento en el número de turistas. En otoño viene otro tipo de visitante y en Octubre, hay gente que reserva días de vacaciones para estar en el Festival. El cine es muy importante par Tabernas. Somos uno de los lugares donde se graban más spot de toda Andalucía y donde se ruedan muchas series con el boom de las plataformas.

– El Ayuntamiento ha solicitado 2 millones de los fondos europeos para el Castillo de Tabernas, su emblema.

.– Nada más que llegar a la alcaldía conocimos unos desprendimiento de parte de la muralla. Las excavaciones arqueológicas han descubierto aljibes y casas de la época con sus diferentes calles . Dónde no se ha excavado no sabemos lo que hay, pero tenemos arquitectos muy buenos. Estamos impactados por los avances y noto emoción. El propósito es recuperar todas las estructuras internas y parte de las viviendas para musealizarlo y realizar visitas turísticas.