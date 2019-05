–¿Son estas las elecciones en las que el PSOE tiene más posibilidades de gobernar en Roquetas? ¿Con qué aspiraciones llegan al 26-M?

–Esa es la sensación que nos trasmiten todos los días nuestros vecinos cuando visitamos cada rincón del municipio. Pero me gusta ser cauto, prefiero que sean los ciudadanos los que decidan con su voto el próximo domingo si quieren mirar al futuro o si prefieren seguir anclados en el pasado, dejando pasar oportunidades de crecimiento y bienestar. Al 26-M llegamos con la aspiración de que Roquetas vuelva a recuperar la ilusión en el futuro y despierte del letargo en que se encuentra por falta de ideas del actual equipo de gobierno.

–¿Cómo resumiría, en pocas palabras, los 24 años de gobierno de Gabriel Amat?

–Los calificaría como de oportunidad perdida para haber diseñado una ciudad moderna, pensada a la medida de las personas. Y me gustaría recordar que realmente no son 24 años. No hay que olvidar que Gabriel Amat ya era concejal de urbanismo en el año 1986, y su forma de entender el urbanismo ha condicionado la vida de todos nosotros. En aquella época Roquetas era un lienzo en blanco por dibujar. La pena es que cayó en manos de una persona que solo sabía garabatear, lo que nos ha llevado a una ciudad desestructurada, poco atractiva, con mucho ladrillo y pocos equipamientos públicos y espacios donde convivir. Los problemas que hoy tenemos son el fruto de aquellas semillas que Amat plantó.

–¿Por qué cree que los electores deben votar al PSOE en Roquetas?

–Porque la única alternativa de cambio en Roquetas de Mar es el Partido Socialista. Lo suelo repetir estos días para dejarlo claro y que los votantes no se engañen: votar al Partido Popular, votar a Ciudadanos, a Vox o a alguno de los seis partidos pequeños que se presentan, es posibilitar que Gabriel Amat continúe como alcalde y continuemos con los mismos problemas que hoy tenemos, porque acabarán pactando con él para que siga. Y si algo me está quedando claro estos días de campaña electoral es que los ciudadanos de Roquetas confían que a partir del próximo 26 de mayo haya un cambio y entre aire nuevo en el ayuntamiento.

–¿Qué carencias principales tiene Roquetas y qué plantea hacer el PSOE para solventarlas?

–Faltaría tiempo para enumerar todas las carencias que para mí tiene Roquetas hoy en día. Estoy con-vencido de que el reto para superarlas será largo y complicado, pero será una tarea ilusionante. Si tengo que destacar dos, que personalmente considero fundamentales en un sistema democrático, son la ausencia de transparencia en la gestión municipal y la ausencia de participación ciudadana en la toma de decisiones en materias que afectan a la vida diaria de los vecinos. Los socialistas nos hemos propuesto acabar con estas dos carencias, y hemos pensado que la mejor forma de hacerlo es, en primer lugar, aprobar un reglamento de participación ciudadana y reactivar todos los Consejos Sectoriales que el PP ha tenido paralizados; y, en segundo lugar, constituir Distritos Municipales en cada uno de los núcleos de población y dotarlos de Juntas Municipales, como órganos de participación de los vecinos en la vida y en las decisiones que les afectan

–¿Cuál sería su primera decisión si llega a alcalde? ¿Y la segunda?

–Reunir a mi grupo de concejales y colaboradores para marcarles una consigna: Desde el primer día los despachos tienen que tener las puertas abiertas permanentemente a los ciudadanos, porque a partir de ahora son nuestros jefes cada día. La segunda, reunirme con los funcionarios responsables de los distintos departamentos y ver los expedientes que vamos a heredar. Llegado el caso tendremos que acometer auditorias para conocer el estado actual del ayuntamiento.