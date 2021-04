Los clientes de Yoigo tendrán acceso a un servicio premium de TV con más canales

AgileTV, la plataforma de contenidos audiovisuales distribuida por Yoigo para sus clientes, ha anunciado la mejora de su oferta de televisión dotándola de los mejores contenidos para toda la familia y en las mejorescondiciones para los usuarios de este operador.

El nuevo servicio incorpora muchas novedades, entre las que destaca, un amplio abanico de contenidos para todos los públicos yde todas las edades.

Concretamente, el nuevo servicio “Agile TV premium” incluye: Los mejores canales de la TV con mayor audiencia en cada uno de sus géneros: FOX, FOX life, AXN, AXN White, Disney Junior, Baby TV, NationalGeographic, National Geographic Wild, Discovery Channel y Viajar.

También más de 10.000 horas de cine, series, documentales y programas de todo tipopara que el cliente los disfrute cuando quiera con temporadas completas de lasseries favoritas como: FOX con The Walking Dead, 911, 911; Lone Star; NCIS: LA, FBI: Most Wanted,y próximos estrenos como una nueva temporada de La Guerra de Los Mundos o SEAL Team.

Contenidos

También estará a disposición de los abonados FoxLife con Bull, The Resident, Blue Bloods, Nurses o el próximo estreno, La Garçonne; FOX Now con The Walking Dead, Vis a Vis, La Guerra de los Mundos o Next; AXN con The Good Doctor, Harrow, Chicago Fire, SWAT o Mentes Criminales; AXN White con Títulos de cine como El árbol de la vida, La Guerra de los Mundos, La joven Jane Austen o The Game; AXN Now con Justified: la ley de Raylan, The Commons o Mr. Mercedes y Disney Channel con Las Aventuras de Ladybug, Casa Búho, Amphibia, Alvin y las Ardillas o PatoAventuras; Disney Junior con Mickey Mouse ¡Vamos de Aventura!, PJMasks, Bluey, o T.O.P.s; Baby TV con La clase de Teeny & Tiny, Henry tiene hambre o La egg Band; National Geographic con Ciencia de la Vida: Transplantes, Gordon Ramsey, Fuera de Carta, Guerras de Narcos, Europa desde el Cielo o Alerta Aeropuerto: Roma; o National Geographic Wild: El Increíble Dr. Pol, Dra. K, Sharkfest, Cesar’s Way, America’s Funniest Videos de Animal Edition; Natceo Now con los mejores documentales de National Geographic; Discovery Channel con Dino Hunters, Expedición al pasado, La fiebre del oro o Fast N’Loud; Viajar con Miquel Silvestre en Viajar, Norteamérica con Simon Reeve o ViajarSin Equipaje: Latam y Asia.

Funciones

Ofrece posibilidades como la mayor facilidad de uso y funcionalidades como grabaciones, “empezar desde el principio”, “ver los últimos siete días”, gestión por la voz o una sección para niñosademás de imagen (HD y 4K), sonido (Dolby Audio) y acceso a las mejores apps como: Netflix, DAZN, Amazon Prime Video y 4.000más) en un único sitio.