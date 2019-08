“La Feria de Almería es la Feria por derecho de toda la provincia”

–Su primera Feria como presidente de la Diputación. ¿Es diferente?

–Te digo la verdad, la estoy viviendo como siempre. Sí que es verdad que cuando era concejal del área de Servicios Urbanos tenía una responsabilidad mayor porque participaba en la organización. Ahora atiendo compromisos institucionales y disfruto de la Feria porque otros compañeros se han dejado la piel para que salga bien, y también la disfruto con familiares y amigos.

–¿Cuántos actos puede tener?

–Trato de tener los actos fundamentales por el cargo. No suelo ser pesado y estar en todos los sitios, porque tampoco es bueno. Voy a los compromisos a los que me invitan y que no coincidan, pero puedo llegar a tener una decena a lo largo de un día.

–¿Qué le parece el programa y qué actividades destacaría?

–Me gustan mucho las actividades deportivas que hay en torno a la Feria. Algunas tienen una tradición de decenas de años y eso no se puede perder nunca. Ahí es donde los clubes y las asociaciones ponen de manifiesto toda la preparación que han tenido durante todo el año para el Trofeo de Feria. Luego, la Noche me gusta más que el Mediodía, porque ahí es donde está la esencia. Sí es verdad que el Mediodía está creciendo mucho y se está reinventando, adaptándose a los nuevos tiempos, y eso es gracias al equipo de Gobierno del Ayuntamiento, al que tengo que felicitar. Los amigos se reúnen en el Mediodía ya no solo en los ambigús sino también para comer en restaurantes de la zona y eso es gracias a que el Ayuntamiento lo está promocionando. También me gustan la Batalla de Flores y las actividades tradicionales de toda la vida, y con eso me quedo.

–En esta Feria uno se encuentra con gente que viene de Abla, Berja o Turre. ¿Es la Feria de Almería la Feria de toda la provincia?

–Sin lugar a dudas. Esa afirmación que acabas de hacer la suscribo al cien por cien, en negrita, subrayada y en mayúscula. No hay una Feria que se sienta más identificada con la provincia que la de la capital. De hecho, vienen autobuses de municipios a la Feria. Almería es donde confluyen los 103 municipios y la Entidad Local Menor. La Feria de Almería es por derecho la Feria de toda la provincia y por eso la Diputación se tiene que involucrar mucho.

–¿La agenda se para por la Feria?

–El lunes estuve en una reunión en Madrid, estoy atendiendo alcaldes, salgo de la provincia para ver municipios y más en esta fecha que se llenan de gente. No podemos parar porque sea Feria; tenemos que atender compromisos institucionales pero con un ojo puesto en los 103 municipios.