“Andalucía va con todo a FITUR, con una apuesta muy importante e innovadora”

“Andalucía ha pasado de tener unas 60 empresas que van a FITUR a cerca de 200, ha triplicado el número de compañías que sienten que pueden ir a esta feria a hacer negocio”. Difícil de hacer un mejor resumen de las expectativas que tiene la expedición andaluza de cara a FITUR 2024, que arranca este miércoles. El delegado de la Junta en Almería tiene claro que es el momento ideal para que la provincia muestre todos sus encantos en el Pabellón de Andalucía, que cautivará a los visitantes por las novedades que presenta.

–Ya estamos a la puerta de FITUR, ¿cómo se presenta para Almería?

–La provincia llega con más fuerza que nunca, vamos a ser capaces de mostrar ese músculo que tenemos a nivel turístico dentro de una feria que no olvidemos que es la más importante del mundo a nivel turístico, y donde Andalucía va con todo, con una apuesta muy importante e innovadora. No sólo con esa campaña que anunciamos hace unos meses, sino que el propio pabellón donde vamos a estar va a ser algo único y muy novedoso. Los destinos vamos a tener la oportunidad de utilizar toda la superficie, el pabellón este año crece hasta los 6.500 metros cuadrados, 1.200 más que el año pasado. Además, además de Diputación de Almería, van a asistir con estand propio Almería capital y Roquetas. Esto ha sido motivado porque este año todas las capitales de provincia y los municipios turísticos de más de 100.000 habitantes van a tener más estand propio, lo que nos va a permitir tener una presencia mucho más importante que hasta ahora.

–No hay mejor escaparate turístico que éste.

–Tenemos un pabellón más grande que nunca, la zona de negocio va a ser lo más importante. La inversión en el pabellón ha sido de más de tres millones de euros, queremos que sea muy atractivo para el público, va a tener una distribución mucho más tecnológica, los destinos van a tener su presencia. Ha sido consensuado con todos los destinos y con el sector empresarial. Andalucía ha pasado de tener unas 60 empresas a cerca de 200, triplicado el número de compañías que sienten que pueden ir a esta feria a hacer negocio. Vamos a vender nuestro destino y a convencer a mucha gente y, sobre todo, a poner sobre la mesa las bondades que en nuestro caso ofrece Almería. Es único, es la primera vez que Andalucía se presenta con un pabellón tan potente, yo soy muy optimista y estamos muy ilusionados. Creo que va a ser la Feria de Fitur más importante que hayamos vivido.

–A todo el mundo le ha sorprendido el eslogan tan llamativo que presentó Andalucía.

–Andalusian Crush fue muy rompedor, pretende demostrar que Andalucía no es sólo un destino de sol y playa, sino que es un destino cultural. Está teniendo un impacto nunca visto hasta ahora, es un momento dulce a nivel turístico. Hemos sabido posicionarnos muy bien y traer a un nuevo viajero que estaba menos identificado con lo que podíamos ofrecer aquí y gracias a esta campaña hemos enganchado a otro tipo de visitante. Son el futuro del turismo, por eso son esa generación Z.

–Juanma Moreno hará oficial el miércoles los datos turísticos de 2023, pero todo apunta a un récord absoluto.

–Estamos trabajando en la línea que queremos. Andalucía es el primer destino para el turista nacional, pero tenemos que seguir trabajando en ese turista internacional que queremos que llegue. Por eso uno de nuestros ejes estratégicos en esta feria y en toda la legislatura va a ser la conectividad. Eso va no sólo enfocado hacia los mercados cercanos sino también hacia Asia-Pacífico y Estados Unidos, donde ya tenemos vuelos directos desde nuestra comunidad, algo que permite a una persona que resida en Almería estar a dos horas de un vuelo directo a Nueva York. Es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, por ejemplo en Almería desde el aeropuerto para tratar de recuperar ese millón de pasajeros que tuvimos en otras épocas.

–Ése es uno de los talones de Aquiles de Almería, su conectividad.

–Todas las administraciones que tienen competencia en la materia estamos concienciados en ello y estamos trabajando de la mano en esta Mesa de Conectividad, en la que tenemos reuniones periódicas. Al final, estoy convencido que va a dar sus frutos más pronto que tarde, poco a poco vamos a ir recuperando vuelos que antes teníamos. Se está trabajando bien y, sobre todo, estamos demostrando que Almería es un destino interesante y con mucho potencial, con una oferta muy amplia y variada. No hay que mirar siempre a lo que ocurre en otros destinos, tenemos potencial de sobra para convecer a las compañías para que puedan venir aquí.

–¿Cuáles son las líneas maestras para la nueva temporada turística?

–Tenemos muchísimas presentaciones. Ya sabéis que no paramos de realizar inversiones, que estamos trabajando de la mano de muchísimos ayuntamientos. Todas las presentaciones van enfocadas a dar a conocer el territorio y actividades nuevas. El objetivo es la conectividad y tratar de romper la estacionalidad que tenemos. En esto, Almería sí que está en una posición de privilegio, gracias al gran clima que tenemos. Para eso, estamos trabajando en la línea de organizar eventos en momentos en los que no tenemos ese lleno, como ha podido ser este año con el Congreso Sun&Blue, el Congreso de las Agencias de Viajes... Todo esto aporta porque son cientos de personas que les viene fenomenal a la hostelería y a los hoteles, y también nos viene muy bien para la difusión fuera de nuestras fronteras.

–El Castillo de Vélez Blanco es una de las joyas en la que más énfasis está poniendo José Vélez.

–Hay una gran apuesta, que no es sólo la inversión que se pueda hacer en materia tan específica en turismo. Hay planes de sostenibilidad turística en destino que a Almería le supone 29 millones de euros, algunos ya está ejecutándose en nuestra provincia. Esto va a hacer que todos los que han sido beneficiarios tengan en su hoja de ruta como objetivo tener una oferta de mayor calidad. Pero también desde Cultura se está haciendo una inversión en la Alcazaba, en el Castillo de Vélez Blanco... Todo esto va a tener unos resultados muy positivos a nivel turístico, porque no sólo estamos recuperando nuestro patrimonio, sino que estamos poniendo a disposición estos espacios, que hasta ahora no eran visitables. El Castillo de Vélez Blanco no podía estar la mitad cerrado y gracias a estas inversiones, que son millonarias, va a conseguir que esta comarca en particular y todos los territorios de interior en general, tenga una oferta mucho más atractiva para atraer a visitantes.