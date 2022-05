Andalucía y Murcia irán hasta el final para que no se frene el trasvase Tajo-Segura

Andalucía y Murcia han vuelto a poner de manifiesto la importancia del trasvase Tajo-Segura, así como que pondrán todo lo que esté a su alcance para evitar el recorte de caudal, "que pretende el Gobierno central por cuestiones políticas". El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, aseguraban este miércoles en Almería que van a llegar hasta el final para defender las aportaciones de este trasvase; así Crespo concretaba que, una vez se publique el plan hidrológico sin atender las alegaciones, acudiría, con Murcia de la mano, a la vía contencioso-administrativa, "desde luego vamos a llegar hasta el final".

Los representantes de ambos gobiernos regionales mantenían un encuentro con empresarios de Almería en el que abordaron la situación de las infraestructuras y las cuestiones hídricas. Previamente a la reunión, el presidente murciano, en relación al agua decía: "Creo que en España hay agua de sobra" y se confesaba defensor de los trasvases para llevar agua al territorio que la necesite. Mientras que para Almería están en juego 11 hectómetros cúbicos, Murcia y Alicante se juegan unos 90, "algo menos del 30% se destina a abastecimiento, lo que repercutirá, además, en el precio del agua de consumo".

Para López Miras es inexplicable que en España haya 42 trasvases y solo se cuestione recortar el del Tajo-Segura. En este sentido, la responsable de Agricultura incidía en que este trasvase afecta a 150.000 almerienses en el ámbito del abastecimiento y más de 20.000 hectáreas de cultivo en el caso de los regadíos, por lo que pedía al Gobierno de España que “no se ponga en desventaja a las tierras secas”. Y es que como apuntaba el presidente de la región vecina, la Región de Murcia y Almería son muy importantes para España porque producen la mitad de las frutas y hortalizas que exporta este país, "el Estado no se puede permitir, para su balanza comercial, prescindir de ese 50% de exportaciones hortofrutícolas"; asimismo hacía hincapié en que el trasvase Tajo-Segura también riega el 70% de las frutas y hortalizas que exporta el conjunto de España, "es una infraestructura que da trabajo a más de 300.000 personas, no se puede recortar a la mitad por un capricho político o porque Pedro Sánchez se haya comprometido con otra comunidad autónoma. No se puede dar la espalda a miles de españoles que necesitan ese agua para beber y para trabajar solo por cuestiones políticas. Vamos a hacer todo lo necesario desde el Gobierno de Murcia y la Junta de Andalucía para que no se acabe con una infraestructura que está cohesionando social y territorialmente el Sur de España".

Carmen Crespo también ahondaba en la oportunidad actual que brindan los fondos Next Generation, "es el momento de utilizarlos en actuaciones necesarias para los ciudadanos de este país”. En cuanto a otras demandas de Andalucía al Gobierno central, la consejera reiteraba la necesidad de que la bonificación del agua desalada permita un precio máximo de 30 céntimos de euro el metro cúbico, una cuestión que considera “fundamental no solo para el regadío sino también para el consumo”. Además, volvía a reclamar la activación de la doble tarifa eléctrica para los regantes con el fin de ayudar al sector productivo más potente en este territorio frente los altos costes de producción.

Sin AVE, Almería y Murcia en desventaja competitiva

Carmen Crespo remarcaba, en cuanto a infraestructuras, la necesidad de que el AVE conecte estos territorios con la máxima celeridad, "porque el que no sea así nos está poniendo en desventaja con otras zonas.

Como detallaba López Miras, en su región "hay tres tramos con un gran retraso: en Totana, en el proyecto de integración en Lorca, que ni siquiera está licitado, y la conexión Pulpí-Lorca. Esto no admite más demoras". Según el presidente murciano cada día que pasa, almerienses, andaluces, murcianos y el conjunto de los españoles pierden oportunidades. "No puede ser que desde hace 30 año se hayan conectado con AVE ciudades en España y no se hayan conectado dos territorios tan importantes como son la Región de Murcia y Andalucía". También tachaba de inadmisible el retraso del conjunto del Corredor Mediterráneo.