Andalucía y Murcia, alianza infranqueable en defensa del trasvase Tajo-Segura

La hermandad sin fisuras de dos territorios, Andalucía y Murcia, en defensa del trasvase Tajo-Segura se ponía este viernes de manifiesto en el desayuno-coloquio organizado por Diario de Almería (Grupo Joly), con la colaboración de Hidralia. Los consejeros de Agricultura de la Junta de Andalucía y la Región de Murcia, Carmen Crespo y Antonio Luengo, respectivamente, a una sola voz, rechazaban el uso político del agua y la necesidad de actuar en la depuración de la cabecera del Tajo, “el agua no es de nadie y es de todos”, insistía Crespo.

Mientras la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se reunía con los regantes del acueducto Tajo-Segura de la Comunidad Valenciana y Murcia con la intención de intentar rebajar la tensión tras la última manifestación celebrada este martes en Alicante contra la reducción del caudal al trasvase, a la que asistieron también afectados de Almería, la consejera andaluza apuntaba lo que se juega esta última provincia en la resolución sobre el trasvase: 20.000 hectáreas de cultivo y el suministro para 150.000 habitantes.

Por otro lado, Carmen Crespo ponía en valor la apuesta andaluza por no desdeñar ninguna fuente hídrica y dar la bienvenida a todas las posibilidades de acceso al agua, “porque, sino, nos están poniendo en una desventaja de competitividad con el resto y no es justo, durante muchos años hemos estado dando de sí sin tener ayuda”. La consejera mira la oportunidad que brindan los fondos europeos Next Generation para este ámbito, pero insistía en los escasos recursos de los mismos destinados a tal fin: 1.400 millones de euros, para toda España.

En el marco de este encuentro, con la agricultura de ambas regiones como eje central, Crespo también señalaba la importancia de hacer rentable el campo para asegurar el relevo generacional. En esta línea, insistía: “Almería y Murcia lo tenemos claro. No solo se trata de ayudas, hay que compensar la subida de los costes de producción, que se han triplicado por decirlo suavemente y el precio no acompasa, por lo que necesitamos todas las herramientas que permitan ese equilibrio”. Entre dichas herramientas, la titular agrícola de la Junta de Andalucía apuntaba a la doble tarifa eléctrica para los regantes, eficiencia energética, conexión con las aguas regeneradas y una bajada de impuestos, "o bajamos el IVA que pueda tener relación con los insumos o tenemos una fiscalidad adecuada a la necesidad agraria o tenemos un problema". Por lo tanto dos retos: agua y costes de producción”. Para poner en valor la eficiencia del campo almeriense, la consejera daba un dato: “Cada euro gastado en agua desalada se convierte en 40 euros de frutas y hortalizas en el mercado; eso es empleo y economía”.

Por su parte, Luengo ponía en valor la capacidad de unión entre Andalucía y Murcia y el compromiso de los agricultores y ganaderos: “Tenemos un ejército de héroes que, pese a las amenazas, sigue con ilusión. En Murcia lo tenemos muy claro: vamos a defenderlos para afrontar el futuro”. El consejero murciano reivindicaba la agricultura sostenible de precisión, “es un término que tenemos que acuñar todos y es lo que llevan practicando desde hace muchos años los agricultores de Almería y Murcia. En la Región de Murcia, el 85% de la superficie de regadío tiene ya riego localizado, “somos capaces de llevar a cabo la depuración del 99% del agua que consumimos en nuestras viviendas e industrias y de ese 99%, el 98% se reutiliza en la agricultura, 110 hectómetros cúbicos”, detallaba el consejero, quien también hacía autocrítica: “Tenemos que ser conscientes de que tenemos una avería que tenemos que corregir y es la comunicación; no somos capaces de explicar a la sociedad la dependencia que tiene de la agricultura tanto de Almería como de Murcia y de otras zonas de España, no somos capaces de explicar que con el trasvase del Tajo-Segura se riega más del 75% de las hortalizas que exporta España y más del 25% de la fruta que exporta este país; si fuéramos capaces de explicarlo probablemente no habría quien se atreviera a llevar a cabo políticas encaminadas a cerrar esa vía”. Luengo exigía al Gobierno un sistema de equidistribución de agua a un precio armonizado y no emprender políticas que enfrentan a las comunidades autónomas. “Nos jugamos mucho con el trasvase Tajo-Segura, en un año bueno, el caudal que llega son 300 hectómetros cúbicos, 100 van para consumo humano y 200 para regadío”.

El consejero murciano echaba la vista atrás para ver cómo en el pasado entendieron la necesidad de esta infraestructura a pesar de las diferencias ecológicas, “en la II República se diseñó, se ejecutó en la Dictadura y el primer hectómetro cúbico llegó en la Democracia, y ahora nos cuestionamos la infraestructura más sostenible que tenemos”. Siete ataques directos al trasvase son los que ha contabilizado el titular de Agua y Agricultura de Murcia, siempre que ha tenido oportunidad la ministra no nos ha enviado el agua que por ley nos corresponde, hemos sufrido una merma de más de 100 hectómetros cúbicos, 40 millones de euros en apenas tres años”.