Carmen Crespo pide a Planas liderazgo para reprogramar los Next Generation

Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía es la protagonista del Foro Joly, realizado con la colaboración de Aqualia, bajo el título 'El agua más cara, la que no se tiene'. Un encuentro que se ha desarrollado en Almería, donde Crespo señala que hablar de agua no es fácil por dos aspectos: la falta de agua y porque están todos los mecanismos en marcha para aprovechar cada gota por lo que es difícil innovar.

El agua es una necesidad vital por lo que la responsable autonómica insiste al ministro de Agricultura, Luis Planas, en que asuma un papel de liderazgo. “El ministerio de Agricultura no puede seguir con los fondos Next Generation que le han aplicado, 563 millones para emplear en regadío del total de 70.000 millones es una ridiculez, y 1.400 millones para agua dentro de los 14.000 millones que tiene Transición Ecológica es otra ridiculez”, dice la consejera quien urge a la reprogramación de estos fondos de la Unión Europea , “está muy bien tomar medidas parciales, pero no tendremos otro momento tan idóneo en este país para poder acabar con circunstancias hídricas sin resolver desde hace tiempo”. En esa tarea de liderar la política de agua, la consejera también invita a Planas a impulsar la bajada de impuestos, “se ha demostrado que bajando impuestos se recauda más, a la vez que se da un respiro a determinados sectores que no pueden repercutir de forma inmediata en el precio de lo que venden la subida de costes”, en este caso pone como ejemplo el sector agrario, “solo ha subido un 1,1% el precio de los productos. Esto hay que resolverlo ya, aunque sea momentáneamente”. Para la consejera no queda otra que ser competitivos y apostar en Europa por la suficiencia alimentaria y de recursos fundamentales.

Respecto al recién decreto-ley de sequía aprobado por parte del Gobierno central, Carmen Crespo lo agradece, pero lo cree insuficiente. En este sentido pone en valor la iniciativa andaluza que ya en junio del pasado año aprobaba su propio decreto con el que se han movilizado 18 millones de euros y, según lo previsto, el Consejo de Gobierno del próximo 29 de marzo dará vía libre a otro, que según la consejera multiplicará por 4 o 5 las inversiones hídricas, “no es el momento de no tener un liderazgo potente”. En este sentido sigue proponiendo al Estado que estudie una bonificación del precio del agua desalada para Andalucía, como ya hicieron para Canarias en 2020, con una ayuda de 8,5 millones de euros, la doble tarifa eléctrica para los regantes o que dé la posibilidad de utilizar la desaladora de Torrevieja para dar servicio al Levante de la provincia de Almería.

En Andalucía hay seis demarcaciones hidrográficas de las que tres tiene el Estado: Guadalquivir, Guadiana y Segura y tres competen a la Junta de Andalucía Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete- Barbate; y Cuencas Mediterráneas. De acuerdo a las palabras de Crespo, al pasar la del Guadalquivir al Estado parecía que no había más cuencas para la Junta de Andalucía, sin embargo, el nuevo equipo de gobierno apostó, desde el primer momento por el agua, y lo primero que hizo, según recuerda es poner en marcha el Pacto del Agua con 100 aportaciones de las entidades privadas y públicas. La aportación económica es el canon del agua que sirve para obras, fundamentalmente para depuración. Asimismo, llama la atención sobre los 730 millones de euros recaudados del canon del agua en Andalucía aprobado en 2010 las obras de saneamiento y depuración necesarias en la comunidad autónoma solo se invertido en las obras de interés 219,3 millones para las 300 obras en las que actuar. “Ha sido un trabajo de locos pero está dando sus frutos y ya están todas las obras en marcha.”

Respecto a las aguas regeneradas, Crespo destaca la fuerte apuesta autonómica para reportar 43,2 hectómetros cúbicos de “recursos hídricos adicionales”, de ellos 8 en Almería, que sumará 12 hectómetros cúbicos más con el nuevo decreto siendo para Andalucía en su conjunto 22.

La consejera también se refiere a los 17 proyectos de abastecimiento en alta declaradas de interés de la Comunidad Autónoma, entre ellos destaca al estar en Almería los en esta provincia provincia de Almería relativos al abastecimiento en alta del Valle del Almanzora y al agua desalada en el Poniente Almeriense y Almería.

“Mientras la Junta tiene 1.500 millones de euros en ejecución que generan 22.500 empleos en Andalucía, 2.300 en Almería en materia de agua, Transición Ecológica destinará solo 1.400 a esta materia”, recalca la consejera, quien también señala los trabajos en materia de restauración ambiental, así en el trabajo sobre cauces que solo en Almería abarca 360 kilómetros.

“Necesitamos el auxilio de la Administración del Estado”. Para Carmen Crespo no se puede dejar pasar una oportunidad y cometer otro error como se hizo con la derogación del trasvase del Ebro. “El agua no es una cuestión ideológica, es una necesidad”, insiste la consejera que recuerda también al Gobierno central que toda Andalucía está en situación excepcional de sequía lo que puede aprovechar para sacar adelante obras de emergencia.