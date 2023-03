Antonio López: "A Níjar no le va a faltar agua, ése es nuestro futuro"

Tras una mañana cargada de diversión en el IES Campos de Níjar, el foco de atención se trasladó a los Salones Puertas de Europa de la Venta del Pobre, donde continuaron las jornadas Garantía y Seguridad Juridica del Agua en nuestra Demarcación(municipios de Níjar, Almería, Lucainena de las Torres, Sorbas y Carboneras), ahora con regantes y agricultores.

Tras la presentación de los ganadores del concurso de fotografía y dibujo, dio comienzo una serie de ponencias para poner en valor el agua desalada, fundamental para los regantes nijareños, y mostrar el modelo de trabajo de la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar, así como hablar del futuro que pasa porque la Balsa 8 se lleve a cabo más pronto que tarde para aumentar la capacidad de almacenamiento y, por tanto, de riego.

La alcaldesa Esperanza Pérez fue la encargada de tomar la palabra en un primer momento para hablar de lo importante que es que la Comarca siga disponiendo de agua desalada y que crezca la cooperación entre administraciones. "Tenemos que llegar a un consenso con la Junta de Andalucía, trabajar de forma conjunta. Queremos poner todas las fuentes de la Comarca de Níjar a la disposición de los agricultores. Sabemos que no se permite la construcción de invernaderos si no hay concesión de agua y por eso, es fundamental seguir trabajando de forma consensuada para que el agua no sea un problema para la Comarca de Níjar. Nuestra agricultura debe seguir creciendo, lo sabemos y es el objetivo por el que trabajamos cada día".

Juan Reca (UAL): "El agua desalada es necesaria y ayuda a mejorar el acuífero" Juan Reca, profesor de la Universidad de Almería, presentó el convenio entre la CUCN y la UAL para el seguimiento de la recuperación del acuífero tras la construcción de la Balsa 8. Experto en la materia, Reca lleva a cabo un proceso de investigación sobre el manejo óptimo de agua. "El acuífero está sobreexplotado y está claro que necesitamos del agua desalada. ¿Qué problemas plantea este agua? Por un lado los costes, que son altos, aunque el Gobierno anunció su bonificación. Por otro, ese agua presenta una falta de nutrientes, que necesita de fertirrigación, lo que aumenta el coste. En la UAL estamos investigando cuál es el manejo óptimo del agua desalada, que sería mezclarla con la de los pozos. Hacerlo en una determinada proporción, disminuye el coste del agua. Así añadimos nutrientes y ahorramos dinero en fertirrigación. El agua desalada es fundamental, pero creemos que es necesaria la mezcla, que es una realidad que la CUCN lleva gestionando desde hace mucho. El modelo del Campo de Níjar es único", apuntaba el investigador que comentaba las conclusiones de sus investigaciones: "El agua desalada es un recurso continuo y de calidad; el precio baja y cada vez es más rentable, es necesaria una gestión conjunta de agua desalada y de los pozos; permite ampliar las alternativas de cultivo y ayuda a mejorar el acuífero".

Tras el discurso de presentación de las jornadas, llegó el grueso del acto. El presidente de la CUCN, Antonio López, ha hecho mucho en el pasado por la Comunidad de Níjar, está haciendo aún más en el presente y sólo piensa en el futuro, en seguir proporcionando agua a los regantes. Sólo con agua, las fincas nijareñas serán tan prolíficas y cultivarán un producto de tanta calidad como el que ahora llega a los mercado de toda Europa. "A Níjar no le va a faltar agua. Además de 27 hm3 que tenemos de Carboneras, vendrá 25 más. Ése es nuestro futuro. Además, estamos poniendo todas las medidas que están al alcance para mejorar nuestro acuífero".

"Hubo una avería grande en la tubería que viene de Carboneras. ¿Qué pasa? Si viene con las balsas llenas, no nos enteramos. Pero si nos pilla en septiembre, vamos a tener problemas. Por eso, tenemos que adelantarnos al futuro y hacer obras que nos den garantía de suministro", continuaba López, que hizo referencia a la necesaria Balsa 8: "Ya deberíamos de tenerla, pero es cierto que se tarda mucho en hacer los proyectos ya que las administraciones son muy sensibles".

El agua desalada es imprescindible para que el campo almeriense siga trabajando al ritmo actual y Antonio López defendía ese modelo. "Nuestra comunidad sabe que el 90% del agua a consumir es desalada. Es la realidad y para que suceda, tenemos que seguir haciendo obras. Las tuberías actuales no tendrán la capacidad de suministrar el agua suficiente cuando tengamos un consumo de 40 hm3, por lo que habrá que acometer nuevas construcciones y en ello estamos. Por eso tenemos el proyecto de la nueva conexión con Acuamed, para que necesitamos un menor nivel de propulsión y, por lo tanto, el ahorro sea menor".

Posteriormente, el presidente de la CUCN abordó también uno de los puntos más delicados de los que se trataron en las jornadas: ¿por qué tiene que repartir la CUCN el agua desalada de Rambla Morales? "Para que cada parcela tenga lo que necesita, tanto para regar como para sus movimientos administrativos, sólo cabe que la comunidad vaya regularizando uno a uno a cada agricultor. No hay otra forma de repartir ese agua. Si le dan la concesión a Aqualia, ese agua no tiene por dónde salir para venir al Campo de Níjar. Si funciona la desaladora, el agua la repartiremos nosotros y lo haremos de forma equitativa para que no haya problemas en la comarca de Níjar", enfatizaba el dirigente.

Antonio López, presidente de la CUCN "El futuro del agua en nuestro campo, es seguro. Por eso se vienen los agricultores de otra zona aquí”

Y es que Antonio tiene una filosofía clara, que le hace ganarse la confianza de los regantes de la zona: "Todo el mundo que produce, tiene que tener agua. Por eso en junio admitimos nuevos comuneros, al final tienen que entrar todos, es nuestro deseo. Cuando haya invernaderos a los que no llegue agua, apretaremos para que se produzca más. El futuro del agua en nuestras producciones, es seguro. Por eso se vienen los agricultores de otra zona aquí. El campo de Níjar necesita ampliar la zona regable que no tiene invernaderos, no se puede poner barreras a Níjar", que sentenciaba con un mensaje claro: "Todos los agricultores tienen cabida en nuestra comunidad".

Balsa 8, una inversión de más de siete millones de €

El ingeniero de canales, caminos y puertos, Antonio Carrillo, expuso las cuestiones técnicas de la Balsa 8, el gran deseo de la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar. En un primer momento, el ingeniero habló sobre cómo se ha gestionado el proyecto. "A finales de 2020, se empezó a trabajar por las tramitaciones ambientales y se presentó un anteproyecto. En septiembre de 2021, se realizó la firma con SEIASA y a finales de 2022, se presentó el proyecto. Entonces, SEISA llevó al Ministerio, donde está ahora mismo y esperamos que a finales de año se comience con la licitación de las obras".

Los criterios para situar la balsa, explicó Antonio Carrillo, fueron situarla en un sitio donde regar por gravedad, que estuviera próxima a balsas existentes y cerca de las ramblas por una posible evacuación. Además, se va a construir una tubería en la zona de los Granaínos que va a facilitar el funcionamiento cuando haya tareas de mantenimiento. "Es un proyecto que la comunidad tenía desde hace tiempo y se ha decidido por la facilidad de financiación", explicaba el ingeniero, que también anunciaba la instalación de unas placas solares en la propia balsa, así como en la sede de la comunidad. La balsa tendrá un sistema de drenaje, de tuberías perforadas, que conduce a una arqueta a pie de balsa. "La balsa tiene 8 sectores y podríamos saber dónde es la pérdida", comentaba.

De la misma forma, Carrillo hablaba de medidas medio ambientales que exigen las administraciones para la construcción de la balsa, como son la colocación de setos y también crear unas pequeñas balsas artificiales para que sean bebederos para la fauna. "Los fondos europeos nos los dan, pero éstas son algunas de las exigencias que nos imponen".

Antes de finalizar, el ingeniero dio algunos de los datos técnicos de esta Balsa 8:

Inversión de 7.086.000 euros

Superficie 20,5 hectáreas

Altura: 14 metros

Tres estaciones fotovoltaícas

Antonio Carrillo finalizó su exposición comentando el nuevo proyecto de la CUCN, que consiste en una nueva conexión con Acuamed. Ésta consistirá en llevar el agua desde la desaladora de Carboneras hasta las balsas de la Venta del Pobre a través de la Serrata, para aprovechar la gravedad. "Esto nos va a suponer un ahorro importante", explicaba el ingeniero.

Dos temas claves para la comunidad

Carmen, trabajadora de la CUCN, explicaba dos temas importantes para la comunidad, como son el cambio de convenio a concesión de la desaladora de Carboneras, así como la solicitud de la concesión del agua de la desaladora de Mar de Alborán. A propósito del cambio de convenio a concesión, Carmen decía que se ha presentado tres veces a la Junta de Andalucía entre 2018 y 2022, y que el proyecto está pendiente del Informe de Planificación para su exposición pública, tras ser revisado por los técnicos de la Junta de Andalucía.

Carmen López, trabajadora de la CUCN "Entendemos que deben darnos la concesión de la desaladora de Mar de Alborán”

A propósito de Mar de Alborán, la CUCN ha solicitado la concesión del agua. "Entendemos que debemos de distribuir ese agua por nuestra red de reparto y que el precio del agua sea igual para todos los comuneros. Aqualia también la pide en régimen de servicio público. La Junta nos ha presentado una copia del proyecto y entendemos que no solicitan agua a través de esa desaladora el 50% de propietarios de fincas", punto imprescindible según la legislación, como bien explicó Carmen: "Entendemos que deben de darnos la concesión de esta desaladora".

Para finalizar el acto, tomó la palabra el subdelegado del Gobierno, José María Martín. En un primer momento, defendió la necesidad de trabajar por un futuro sostenible. "Se nos pide que seamos responsables en el uso del agua, porque cada gota cuenta. Reivindicamos la importancia de este recurso. Si no tenemos agua, no tenemos nada. La huella hídrica es menor que a nivel nacional, porque los agricultores saben usar los recursos hídricos, que mejoraron con la llegada d ela desalación y la puesta en funcionamiento de la desaladora de Carboneras".

El subdelegado explicó las medidas que ha tomado el Gobierno para favorecer un precio del agua desalada asequible a los bolsillos de la agricultura. "Ante la escalada de precios, no tardamos en aprobar una serie de medidas para amortiguar los efectos de la guerra de Ucrania en nuestra economía. Una de ellas fue la bonificación del precio del agua desalada, que en Carboneras es de 25 céntimos. No sólo se aprueba ahora, sino que tiene efectos retroactivos, se mantiene hasta 2026 y se puede prorrogar", apuntaba Martín antes de enfatizar que "contar con un precio fijo de agua desalada, ofrece tranquilidad. Una bonificación para los próximos años es una garantía para que sigáis produciendo hortalizas de calidad. No puede ser más barato usar agua de los acuíferos, que son limintados, que del agua desalada, que es ilimitada".