CUCN: clase maestra sobre el agua en Almería en el IES Campos de Níjar

Divertido, entretenido, instructivo, formativo... Hay muchos adjetivos que pueden servir para definir las jornadas que la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar organizó en la mañana de este jueves en las instalaciones del IES Campos de Níjar y todos son válidos. Y faltan. Sólo había que ver las caras de atención de los alumnos mientras el presidente de la CUCN, Antonio López, y la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, hablaban a través de los micrófonos de Onda Cero y Diario de Almería, como no podía ser de otra manera, daba la cobertura y debida importancia al evento.

Bajo el título Garantía y Seguridad Juridica del Agua en nuestra Demarcación (municipios de Níjar, Almería, Lucainena de las Torres, Sorbas y Carboneras), las jornadas constaban de una mañana en el centro escolar para concienciar a los más jóvenes de la importancia del agua, tras una semana de Olimpiadas Deportivas y un concurso de dibujo; y de una tarde en el Complejo Puerta de Europa de la Venta del Pobre con regantes y agricultores.

La matutina fue una fiesta, una fiesta del agua, una fiesta para dejar claro que el agua es fundamental para la agricultura y también para la vida. Nadie lo sabe mejor que Antonio López, que así se lo expuso ante el casi centenar de alumnos nijareños de 3º y 4º de la ESO, y 1º de Bachillerato. "Estamos aquí por dos motivos: por una parte, celebrar que Níjar tiene agua para seguir funcionando y hemos llegado hasta aquí gracias a la desaladora de Carboneras y al acuífero. Por otra parte, queremos concienciar a toda la Comarca de Níjar de los retos y las soluciones".

Retos hay muchos y para eso trabaja la CUCN día a día. "En toda nuestra zona no nos puede faltar agua con garantía jurídica. explicar lo que estamos haciendo y el futuro. Lo que está sucediendo ahora, lo dijimos en el año 2000, cuando firmamos el convenio. Estudiamos muy seriamente esta situación, tenemos parte del objetivo bien cumplido y ya tenemos que mirar al futuro, porque las obras que hay que hacer, se tardan años en realizar. Con el sol que tenemos, con el agua que bañan nuestras costas, no puede faltar agua en ningún rincón", aseguraba el presidente de los regantes nijareños.

López explicó a los alumnos que para permitir que el acuífero se vaya recuperando, es necesario que la desaladora de Carboneras siga produciendo y, por ende, que la CUCN amplíe sus instalaciones con una nueva balsa, la Balsa 8. "Hubo un momento en el que se pensó que el agua desalada era para complementar al acuífero. Pero esto evoluciona porque se pone en peores condiciones el acuífero, nosotros seguimos trabajando y hacemos una balsa más grande. Las desaladoras producen de forma lineal y los agricultores no regamos todos los días igual, Hay épocas, en las que crece el consumo de agua y, en diciembre, es menor. El agua hay que almacenarla o, en nuestro caso, se envía al Almanzora. Si no almacenamos agua, la desaladora no puede aumentar su caudal, por lo que necesitamos almacenar para cuando tengamos mayor riego. La planta produce agua para abastecimiento humano y regadío, pero la acumulación de agua recae principalmente en el riego".

Terminada la intervención de Antonio López, subió a la mesa de los profes, donde se había instalado el estudio de Diario de Almería y Onda Cero, la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez. La regidora dejó claro que están poniendo todo de su parte para que exista consenso entre administraciones en materia hídrica. "Vamos a buscar puntos en común, teniendo en cuenta los problemas que hay. El agua es vida, sin ella no hay nada. Hay que alabar la labor de la CUCN porque gracias a ellos, funcionan las cosas", decía.

El Ayuntamiento sabe de la importancia de mejorar la calidad del acuífero, uno de los grandes retos que tiene el municipio, toda la Comarca de Níjar de hecho. "Nosotros nos vamos a prestar al esfuerzo para sanar al acuífero a través de los expertos. Hay que recuperarlo y complementarlos con agua desalada. Hay que hacer un análisis de cuánto se extrae de cada fuente y cuánto se consigue de las aguas depuradas", comentaba Esperanza, que explicaba que el crecimiento de las hectáreas en Níjar "se ha paralizado" porque es necesario garantizar el agua para seguir creciendo: "Crecíamos en torno a cien hectáreas al año y desde 2020, treinta al año".

El centro educativo de referencia de Níjar Juan José Martínez, secretario Instituto Campos de Níjar, habló de su centro en el programa. "Estamos 1.100 alumnos y en aumento. Las matriculaciones no cesan. Está proyectada una ampliación y estamos a la espera de empezar las obras. Es un centro donde recibimos en bachillerato alumnos de San Isidro y Níjar. Tenemos alumnos magníficos, estamos orgullosos de sus resultados y de sus salidas profesionales"

El director de Diario de Almería, Antonio Lao, buen conocedor del tema del agua y siempre preocupado por el estrés hídrico de la provincia, quiso poner su granito de arena en las jornadas. "El agua es la fuente de la vida, la más cara es la que no se tiene como bien dice mi buen amigo Antonio López (presidente de la CUCN). Los almerienses teníamos claro que si queríamos seguir creciendo y creando riqueza, necesitábamos unidad en el tema del agua. Como decía el director general de Unica Group, Enrique de los Ríos, en nuestro desayuno informativo, necesitamos un lobby, unidad de acción para seguir creciendo. Eso sí, hay que dejar claro todo lo que hemos conseguido ha sido gracias al esfuerzo de los almerienses.