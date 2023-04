Cajamar, apoyo fundamental a la agricultura regenerativa y de interior

Si hay una entidad que le es fiel a la agricultura almeriense ésa es el Grupo Cooperativo Cajamar. Sea con la agricultura bajo plástico sea con la extensiva o con la ganadería, agricultores y ganaderos saben que la entidad financiera está volcada con el sector agroalimentario al que apoya desde su nacimiento.

Así lo explicó a Diario de Almería José Luis Heredia, vicepresidente de Cajamar, que estuvo en Terracultura en la mañana de ayer acompañado, entre otros, de Victoria González y Domingo Guillén, de las delegaciones de Vélez Rubio y Chirivel. “Cajamar está detrás de cualquier acción que se haga del sector agroalimentario, pero no hay que olvidar que no se inició solamente en aquellas poblaciones que ahora recodamos de campos de Níjar o de Dalías, sino que paralelamente nacimos con las zonas rurales de interior y es algo muy importante, puesto que al principio captaron los fondos, ese pasivo para poder invertirlo en las oficinas de interior”.

De la tierra, concretamente de Vélez Rubio, Heredia sabe pefectamente la importancia que tiene Terracultura para su comarca como escaparate de su agricultura así como de toda la innovación y sostenibilidad que potencia. “Me ha asombrado porque es una feria que como se hace bianual, no es la típica que es recurrente y casi pasa de largo. En este caso es un reencuentro, hay muchísima gente y estoy sorprendido. Es la gran feria del agro de interior. Tenemos feria más específicas de frutas, hortalizas y empresas auxiliares, pero lo que es de esta agricultura rural, de interior, regenerativa, es normal que tenga esta aceptación. No es sólo un referente de este tipo de agricultura, sino que va a seguir tomando fuerza y crecer”, que rompe una lanza a favor de los agricultores y del gran trabajo diario que realizan: “Tenemos que comer tres veces al día y quien nos da de comer son los agricultores y ganaderos. Lo que nos fastidia es que se nos ha olvidado cuando estaban aquí durante la pandemia. Entonces eran héroes, pero se nos ha olvidado muy pronto. La prueba está en que ahora con la sequía estamos demonizando a la agricultura. Esta feria es un homenaje para ellos, sobre todo a los de secano, a los de interior, que tienen menos importancia por lo que aportan al PIB, pero son los que más trabajan en lo que ahora llamamos la España Vaciada. Si no fuera porque los agricultores fijan aquí sus residencias y trabajan sus explotaciones, sería una verdad la España Vaciada”.

Pero el apoyo de Cajamar va más allá de lo simplemente financiero. La entidad almeriense también es una férrea defensoras de las políticas medio ambientales, como bien demuestra la reforestación de la zona que impulsan a través de su Bosque Cajamar. “Lo tenemos en nuestra estructura hace 23 años, es una masa herbórea que tenemos en la Sierra de María de 765 hectáreas. ¿Por qué ahora toma importancia? Porque estamos haciendo una forestación de 27 hectáreas. Queremos que sea un refugio del CO2 y que sea un centro de interpretación donde podamos trasladar a toda la sociedad las formas de hacer que hay para que el nombre de sostenibilidad tenga sentido y le demos la importancia que tiene”, finaliza el vicepresidente de la entidad, mientras saludaba a vecinos, amigos y clientes de la zona.