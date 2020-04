Los vecinos de Carboneras piden al Defensor del Pueblo Andaluz que actúe

Los vecinos de Carboneras se han llevado un nuevo revés en su objetivo por parar la llegada del mineral de hierro desde la localidad granadina de Alquife, después de que a comienzos del presente mes la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente aprobara la autorización ambiental unificada a la empresa Minas de Alquife SL para el tratamiento de los lodos ferruginosos. Y es que este permiso es lo que le faltaba a la compañía para completar su actividad puesto que ya contaba con la autorización para la actividad minera. Y es aquí donde entra Carboneras, ya que esta autorización implica que el material extraído viajará de forma directa desde las balsas de lodos hasta el puerto del municipio almeriense.

Al mismo tiempo, los vecinos, cansados de ver el funcionamiento de su puerto, el cual entiende que no está tomando las medidas necesarias en materia medioambiental para las labores de carga y descarga de graneles en este espacio, comenzó una cruzada para que se corrigieran diversos defectos. Y aquí es donde se han encontrado la negativa a sus peticiones del propio Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, quien después de recibir formalmente la queja de la plataforma Muévete por Carboneras donde denunciaban la contaminación atmosférica que padecían en el entorno, debido a la carga y descarga de graneles, así como por partículas de polvo de yeso, ha comunicado que ve suficientes las pantallas atrapa-polvo y sistemas de nebulización de agua instalados por Autoridad Portuaria y propuestos por las empresas estibadoras “mejoran” la calidad del aire en el entorno del puerto de Carboneras (Almería) y que, por tanto, “no son necesarias nuevas actuaciones”.

Ante esta contestación, a todas luces inesperada para los vecinos, desde la plataforma le han vuelto a remitir una carta primero por correo electrónico y posteriormente por correo ordinario, donde le piden que recapacite y se ponga de su lado, ya que le pueden mostrar pruebas que demuestra que no se están haciendo las cosas correctamente: “Las pantallas se están instalando y no están en funcionamiento todavía, los supuestos nebulizadores no los hemos visto nunca y mientras tanto sin ningún tipo de medida correctora se han estado cargando millones de toneladas de productos a granel durante todos estos años atrás, tenemos miles de pruebas gráficas que le facilitaremos si nos las pide”, reza la carta.