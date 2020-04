Los vecinos de Carboneras se oponen frontalmente a la llegada del mineral

Los vecinos de Carboneras viven preocupados en estos tiempos de confinamiento por una carga de mineral de hierro procedente de Alquife en su puerto que vuelve a sobrevolar como posible.

En un comunicado, la plataforma Muévete por Carboneras, concebida hace dos años para, precisamente, frenar la llegada del hierro desde la localidad granadina, denuncia que “la Junta de Andalucía, y especialmente la Autoridad Portuaria, quieren tratarnos como ciudadanos de segunda, como si fuéramos una colonia bananera del siglo XVIII. Pretenden imponer a una población con intereses muy diferentes y prácticamente divergentes, una actividad sin ningún remedio legal. Según parece, Carboneras es una población para sacrificar, somos conformistas y sumisos. Eso es lo que pensarían al dirigir el destino de las cargas de mineral de hierro, no teniendo en cuenta otros puertos más cercanos y mejor preparados pero con más impedimentos o patronos con poder fáctico”, reza el comunicado, elaborado después de que la Junta haya dado luz verde al proyecto para el tratamiento de los lodos ferruginosos presentado por Minas de Alquife SL.

Insisten en que hay puertos más cercanos y mejor preparados para tal ejecución

“Los carboneros llevan en sus genes la lucha y el padecimiento desde hace muchísimos años. Hemos soportado las hordas de piratas y las expropiaciones por decreto de nuestras tierras para dar forma a un gran Parque Natural del que la Administración sólo se recuerda cuando tenemos que pagar los impuestos o pretendemos hacer algún uso privado de lo nuestro. Para eso sí, somos Parque. No somos Parque Natural para envenenarlo con el fueloil de cargueros, tampoco para transitarlo con miles de camiones repletos de mercancías contaminantes en mayor o menor grado, no lo es para esparcir estos productos por el viento y por las aguas arrastrándolos al mar”, manifiestan desde la plataforma Muévete por Carboneras sobre su total y frontal oposición a la llegada del mineral, e insisten en que no la van a consentir: “Le reiteramos a las administraciones competentes que este puerto tiene que proteger a la población donde se encuentra y respetar el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar”.