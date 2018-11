La asamblea de trabajadores de la fábrica de Cemex en Gádor exige una solución urgente

Tras el inicio de las reuniones programadas por parte de la administración autonómica y central con representantes de Cemex, a falta de un mes para la ejecución del ERE por parte de la empresa, los trabajadores y trabajadoras siguen ningún tipo de notificación sobre su futuro. Ya que los proyectos planteados no impiden en ninguna medida el ERE y por consiguiente el cierre de fábrica.

Ante las noticias vertidas por la empresa de las posibles alternativas y proyectos para la planta de Gádor, que en ningún momento van enfocadas a la continuidad de la fábrica como tal y con escaso impacto en la continuidad del empleo existente, los trabajadores convocados en Asamblea Extraordinaria el pasado día 27, esperamos con expectación e impaciencia las medidas que la Junta de Andalucía se comprometió a plantear en la Mesa de Trabajo que se está llevando a cabo en el Ministerio de Industria en Madrid, para la continuidad de la fábrica como centro productivo de cemento.

"Desde la Asamblea queremos recordar la importancia de las negociaciones iniciadas y aunque confiamos en el trabajo y compromiso de todas las Administraciones para su resolución, esperamos que tanto el nuevo gobierno que surja de las elecciones autonómicas del próximo domingo día 2 de diciembre, como por parte de Madrid, a partir del lunes se exija a la empresa una solución real. Ya que como hemos indicado en numerosas ocasiones esta fábrica es viable y desde el punto de vista medioambiental es estratégica", reclaman los trabajadores, tal y como recoge un comunicado de Comisiones Obreras.

"Por último queremos señalar que, si por parte de Cemex no se plantean ninguna solución para la continuidad de la fábrica, no descartamos ningún tipo de medida legal para seguir luchando por su futuro, ya que no solo afecta a la fábrica sino a toda la comarca del Bajo Andarax", culmina el comunicado.