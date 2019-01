Coprohníjar se marca el verano como fecha para abrir sus instalaciones ‘eco’

Coprohníjar sigue creciendo a pasos agigantados. Si ya de por sí siempre ha sido una firma pionera y referente por muchos motivos dentro del sector agroalimentario desde que naciera hace ahora algo más de 30 años. Campaña tras campaña se puede ensalzar un nuevo hito de esta cooperativa que nadiera con apenas medio centenar de agricultores asociados, y que hoy cuenta con más de 200 (más de 150 socios y otro medio centenar de colaboradores).

Ahora, y de manera disruptiva, es el gran salto en producción ecológica que está viviendo la cooperativa. Actualmente cuenta con una superficie de cerca de 90 hectáreas y se prevé que para la próxima campaña esa cantidad ascienda hasta las 140, un salto muy importante que va a suponer que el 30% de la superficie productiva sea en este formato. De hecho, este crecimiento va a llevar aparejado la construcción de unas nuevas instalaciones para manipular este tipo de cultivo en exclusiva. Se trata de unas instalaciones con 11.000 metros cuadrados de superficie, en el paraje de Los Pipaces, en San Isidro, que “en principio estarán funcionando el próximo verano”, explica Juan Segura, presidente de una cooperativa que llega el próximo 6 de febrero a Fruit Logistica, un año más, con el objetivo “abordar con nuestros clientes acerca del transcurso de esta campaña y realizaremos con ellos un análisis amplio, especialmente para planificar la temporada de primavera”.

No cuentan con estand propio, pero la presencia de la firma será más que notable en la Messe, por su tamaño y presencia en el continente. Quizás, la cita germana no sea tan decisiva para la firma como sí lo es ya Fruit Attraction, que se desarrolla en un momento clave como es justo al inicio de la campaña. Si bien es cierto, que Fruit Logistica, “ayuda mucho para controlar como están yendo las cosas. Es bueno fiscalizar el trabajo con los clientes porque, como siempre digo, el teléfono es muy frío y como no, siempre hay posibilidad de nuevos acuerdos”.

Allí presentarán un amplio portfolio de productos, el tomate cherry es la estrella, con el 60% de la producción total, y que incluye también otros tipos como el pera, ramo o el canario, además de sandías, donde existen dos líneas, sin semilla tradicional y mini.