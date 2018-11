DeKauri, reconocido en los German Design Awards 2019

El tocador de baño independiente DeKauri , confeccionado con madera milenaria Kauri de 50.000 años de antigüedad, exclusiva del fabricante de muebles italiano Riva 1920, está inspirado en la tradicional credenza italiana que aporta belleza y funcionalidad al cuarto de aseo. Según el propio Daniel Germani : “Cuando se trata de la cocina siempre encontramos soluciones de gran diseño, innovadoras e ingeniosas para ocultar y almacenar todo, pero no ocurre lo mismo en el caso del baño. Me di cuenta de que con el paso del tiempo el almacenamiento en el espacio del baño sigue siendo el mismo”.

Grupo Cosentino tiene el placer de anunciar que la credenza de baño DeKauri, última pieza diseñada en colaboración con el arquitecto y diseñador Daniel Germani, creada con la superficie ultracompacta Dekton by Cosentino y elaborada por el fabricante de muebles italiano Riva 1920 con madera Kauri de 50.000 años de antigüedad, ha ganado el German Design Awards 2019 en la categoría de “ Bath and Wellness”.

Daniele Germani, director creativo y fundador de Daniel Germani Designs

Daniel Germani es el director creativo y fundador de Daniel Germani Designs, una firma especializada en muebles modernos a medida, diseño de interiores y renovación arquitectónica. Después de obtener su título de arquitecto en Argentina, Daniel pasó ocho años en Europa trabajando en diversos proyectos creativos y emprendedores. Mientras su empresa tiene su sede en Phoenix, Arizona, Daniel viaja por el mundo haciendo trabajo de diseño colaborativo con marcas líderes mundiales como Cosentino, Brown Jordan Outdoor Kitchens y Riva 1920. ASA-D2, una cocina al aire libre diseñada en colaboración con Dekton by Cosentino y Brown Jordan Outdoor Kitchens ha ganado importantes galardones de la industria como: “Interior Design 2017 Best of Year (BOY) Award for Outdoor Furniture” y fue finalista en “2017 NYCxDesign Awards”, entre otros. Daniel Germani ha participado en las principales conferencias y ferias industriales del mundo como World Design Summit de Montreal, Clerkenwell Design Week de Londres o KBIS 2017 y 2018. Su estética está influenciada por la Bauhaus, Oscar Niemeyer, Le Corbusier, Mies y Frank Lloyd Wright, y su filosofía es simple: un buen diseño siempre debe ser honesto e inspirador.