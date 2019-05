Ecosur prevé alcanzar al 50% del comercio especializado español a dos años vista

La empresa almeriense Ecosur, productora y distribuidora de productos ecológicos, está participando en la XXVI Feria de Agricultura Ecológica Biocultura de Barcelona que hoy finaliza y donde está registrando un gran éxito. Su administrador gerente, Francisco Lozano, explica cuáles son los valores distintivos de esta firma que se está convirtiendo en un referente en un ámbito creciente como es el ‘eco.

“Somos una empresa pionera en lo ecológico, que nació en 1996, en Almería, de la mano de la familia Lozano. Desde el principio orientamos nuestra actividad a la producción de frutas y hortalizas ecológicas y a su exportación a los mercados europeos más avanzados. Recientemente hemos entrado en el mundo de la distribución en España con toda clase de productos ecológicos. En la actualidad, somos por tanto simultáneamente productores, exportadores y distribuidores. Siempre apostando por la calidad y por la diferenciación”, explica Lozano, quien subraya una filosofía basada en “ofrecer a nuestros clientes y consumidores salud y bienestar. Queremos ayudar a hacer un mundo mejor y más auténtico”.

La trayectoria atestigua ese distintivo de pioneros para Ecosur. Y mirando hacia el futuro, la apuesta es clara: innovación constante. “Tenemos determinación por promover y apoyar el consumo ecológico, de ahí nuestra obsesión por conocer el mercado y las nuevas tendencias de consumo. Y, en particular, por conocer al cliente. Queremos conocerlo muy bien y estar a su lado, colocándolo en el centro. ¿Para qué? Para llegar a él de diferentes formas y a través de diferentes canales, integrados entre sí. La famosa omnicanalidad”. Lozano explica que el consumo de alimentos ecológicos está creciendo al 15-20% anual en España y en Europa. Es decir, crece mucho más rápido que el de alimentos convencionales que está prácticamente estancado. España, en particular, es ya el décimo mercado ecológico del mundo. Claramente el consumidor – español, europeo y mundial- cada vez quiere más productos ecológicos. Una de las principales barreras para el acceso del consumidor a dichos productos era una distribución escasa y una gama de productos limitada, cosa que ahora se está subsanando. “El tirón del consumo ecológico es tan fuerte que ya no sólo estamos en ese empeño las empresas ecológicas especializadas, sino que también las empresas multinacionales de gran consumo están lanzando productos ecológicos y las grandes superficies cada vez dedican más espacio a estos productos. Otra cosa es si todos estos “actores” ofrecen la misma calidad…”.

Los productos más destacados de Ecosur son sus frutas y verduras. Por ejemplo, tomates, pimientos, berenjenas, pepinos, calabacines, judías, melones y sandías. “Menciono también, y en particular, la papaya, una fruta que se ha convertido en uno de nuestros productos estrella por su elevado grado de dulzor. Además, en nuestra faceta de distribuidores ofrecemos miles de referencias de calidad, ya sean marcas reconocidas o marcas de pequeños productores locales que logran aunar calidad con diferenciación, e incluso, marcas delicatessen”. Pese a las voces, que las hay, y que piensan que el auge del ecológico es solo una moda, Lozano, por su conocimiento del agro, apunta a que es una tendencia imparable. “Difícilmente tendrá vuelta atrás porque tiene que ver con la apuesta creciente de los consumidores –en particular de las nuevas generaciones- por lo saludable y sostenible. Afortunadamente cada vez hay mayor conciencia ecológica. Los llamados millennials son los que, sin duda, “tiran del carro” del consumo ya que apuestan por la alimentación saludable y por cuidar del planeta. Los millennials que están en la treintena están, además, educando a sus hijos en ese tipo de cultura. Y los centennials serán más ecológicos aún que los millennials. Porque lo viven en su casa y porque tienen muchas fuentes de información. Y no sólo a través de las redes sociales, en las que prácticamente viven. También se informan pisando los comercios. Son “figitales”, combinan lo “físico” (explorar tiendas que les ofrecen experiencias) y lo “digital”. Buscan en la red y compran en tiendas. O al revés. Buscan en la tienda y compran en la red”.

En su juicio, lo ecológico conlleva el recuperar lo mejor de la agricultura de antaño, “dotándolas de técnicas modernas, hacia una agricultura sostenible y compatible con el medio ambiente. Estamos aplicando innovación en mejoras organolépticas de la fruta partiendo de la selección y manejo de materias orgánicas, en la reducción del agua con origen en una singular preparación del complejo arcillo-húmicos, en cómo conseguir plantas más sanas en base a la biodiversidad del suelo, en combatir plagas mediante fauna auxiliar, o luchar contra enfermedades con el uso de energías renovables, etc”.

Por tanto, y pese a tratarse de métodos de producción amparados en lo más tradicional, las nuevas tecnologías en este caso son esenciales. “Queremos ayudar a los comercios y consumidores a que puedan acceder al producto ecológico de la forma más sencilla. Ahí está la vanguardia hoy. En lo digital y en la logística. Por ejemplo, hemos creado una aplicación para que el comerciante pueda hacer los pedidos de una manera extraordinariamente eficaz y simple, y rápida. Desde Ecosur queremos ofrecer todo tipo de productos ecológicos al consumidor y a los comercios. Estén donde estén. Que tengan la oportunidad de comprar lo que quieran, cuando quieran y desde donde quieran. Para eso, apostamos por la innovación y la digitalización. El trayecto que inició Ecosur hace años en la agricultura ecológica ha entrado de lleno también en el mundo del gran consumo, del e-commerce, del m-commerce y de la logística avanzada (e-logistics)”.

El futuro en Ecosur pasa por “convertirnos en un referente en el mercado ecológico español y europeo. Queremos hacer cada vez más accesible el producto ecológico al cliente y consumidor, por lo que seguiremos avanzando en el terreno del comercio digital y de la logística. Del mismo modo, estamos trabajando intensamente para estar en la “cresta de la ola” de las nuevas tendencias, ya sea la venta a granel, la utilización de envases sostenibles o cualquier otra vía que nos permita hacer llegar salud y bienestar al consumidor y dotar de sostenibilidad al medio ambiente”.