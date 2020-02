El delegado, Emilio Ortiz, al presidente de la Autoridad Portuaria: "Me echas, pero el que quiere irse ya soy yo”

Tal y como adelantó Diario de Almería el pasado 15 de enero, el CADE tiene los días contados en el Puerto. De hecho, desde el 1 de enero esta instalación que pertenece a Andalucía Emprende, integrada en la Consejería de Empleo, está en un limbo jurídico al no contar con autorización ni contrato de la Autoridad Portuaria de Almería, propietaria de las instalaciones, para seguir prestando servicios orientados a la creación y consolidación de las nuevas empresas en el edificio del Puesto de Inspección Fronteriza del Muelle de Poniente.

Desde entonces, casi mes y medio después, no se ha vuelto a saber nada acerca de este traslado. El personal del CADE sigue trabajando a la espera de noticias y parece que las tendrán pronto. Según ha podido consultar este medio al delegado de Empleo, Emilio Ortiz, la Junta está trabajando para contar con una nueva sede. “Aquí ha venido la gerente de Andalucía Emprende, Rosa Siles, quién ha estado conmigo visitando todos aquellos espacios posibles a los que podemos trasladar al personal del CADE. En estos momentos hay cuatro o cinco ofertas que se están estudiando en Sevilla y, en su momento, que será inminente, se hará”, adelanta el delegado, quien reconoce que hay que ser cautos porque “tenemos que ver precio y hay que encajar muchas cosas. Hablamos de dinero público y algunos espacios piden unos precios de alquiler que son desorbitados, pero creo que en breve se realizará el cambio y además será productivo, seguro”.

Pero Ortiz va más allá, y asegura no entender la postura de la Autoridad Portuaria: “Quiero mandar un mensaje a la opinión pública, porque hay cosas que no son ciertas y eso es lo que me enfada de estar en política. El CADE del Puerto tiene unas instalaciones magníficas y la Autoridad Portuaria, por la razón que sea, ha decidido que hay que salir de ahí”, apunta el delegado, quien reconoce que el propio presidente de la APA, Jesús Caicedo, “me alegó aspectos de seguridad. El Puerto de Almería es de los más seguros de la Unión Europea, dicho por los propios comisarios, pero bueno, tendrán sus motivos. Y en este punto quiero aclarar que quien ha decidido que el CADE se vaya del Puerto es el presidente de la APA, no el delegado de Empleo”.

El responsable de la Delegación Territorial de Empleo ha mostrado así su malestar por esta decisión por parte de la Autoridad Portuaria, y se ha mostrado tajante: “Me echas, pero el que quiere irse ya soy yo”.