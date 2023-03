Enrique de los Ríos charla sobre la unidad de acción, la asignatura pendiente del agro

Grupo Joly, a través de su cabecera en Almería, Diario de Almería, organizó este martes un desayuno coloquio, con patrocinio de Cajasur, y con Enrique de los Ríos, director general de Unica Group, como conferenciante.

De los Ríos habló sobre la 'Unidad de acción, la asignatura pendiente del Agro: marketing, lobby y comercialización'. "Nuestro sector es muy competitivo a nivel individual, pero no todo lo competitivo posible en unidad de acción", comenzaba el director general de Unica Group.

¿Por qué le ocurre esto al sector agrario almeriense? De lo Ríos dio las claves. "Somos ultracompetitivos, pero cuando te dicen que tienes que colaborar con tu rival, te das cuenta que no estás preparado para ello. Desde la escuela te enseñan a ser competitivos, pero no tocas temas como la colaboración, la cooperación... Nos falta cultura sobre bien común, articularlo no es fácil: necesitas de liderazgo, generosidad y eliminar obstáculos ".

