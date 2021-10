Francisco Martínez-Cosentino: "Tenemos la obligación moral de darle sitio a los jóvenes"

Francisco Martínez-Cosentino, presidente de Grupo Cosentino, ha recibido esta mañana el Premio Reino de España a la ‘Trayectoria Empresarial’ de manos de Felipe VI: “Es extraordinario para nosotros que el Rey de España presida este acto en mi querida provincia de Almería, ni en los más optimistas de mis sueños de juventud pude imaginar que llegara ocurrir lo que estoy viviendo”. Según el máximo representante de la multinacional, que comercializa las marcas Silestone, Dekton y Sensa by Cosentino, el acto de hoy supone el respaldo a esta tierra y a la compañía para seguir adelante con más fuerza.

El galardón recibido, como reconoce el propio Martínez-Cosentino, le hace especial ilusión por venir de parte de instituciones representativas de lugares muy queridos para él. Por un lado del Cercle d’Economia en Cataluña, “tierra donde tuve mi primer trabajo”, y es que el presidente de la compañía almeriense fue maestro en dicha comunidad, donde además, el hermano mayor Eduardo Martínez-Cosentino “cambió el camino de la distribución comercial por el año 1958. Allí se formó también profesionalmente mi hermano Pepe en el ámbito financiero para aportar su experiencia a Cosentino. De allí son muchos de mis sobrinos, empleados y destacados directivos”. El Círculo de Empresarios Vascos es otra de las instituciones que participan en el reconocimiento; al País Vasco agradecía el acogimiento de la firma así como la lealtad de colaboradores y socios con los que Cosentino cuenta en dicho territorio. Por último, el Círculo de Empresarios con sede en Madrid, de la que Francisco Martínez-Cosentino dice es su segunda casa donde pasa sus descansos. El galardonado recuerda las letras de Pérez-Reverte: “Vascos, catalanes, castellanos, andaluces, hoy juntos, como tantas veces en la historia, qué orgullo y qué emoción”.

“Premio a la trayectoria significa que ya no jovencito, son 50 años de empresario desde mi comienzo en la sierra de Macael hasta hoy”. Francisco Martínez-Cosentino confiesa que en sus reflexiones sobre su proyecto personal y profesional destaca tres elementos principales. El primero como industrial, “el poder poder de la visión a largo plazo y de la reinversión continua, innovar día a día para ser mejores y diferentes. Respetar proveedores y clientes, dándoles lo mejor de nosotros mismos sin escatimar esfuerzos y recursos; ser perseverante e intentar reponerse ante a la adversidad, que se presenta en la vida nos guste o no”. Como comerciante destaca la apuesta internacional que Cosentino siempre hizo, “muchos viajes, anécdotas y sacrificio de personas que han puesto su vida al servicio de esta misión”. Las personas constituyen el tercer elemento y para el presidente de la multinacional, “el más importante”: “Haber sido maestro de escuela creo que me ha servido mucho para dirigir la empresa, desarrollar a personas que a la vez pudieran liderar a otros, la aptitud pero sobre todo la actitud de las personas como motor de la empresa. He tenido la suerte de rodearme de gente de enorme categoría personal y profesional de todos ellos también este premio”. Francisco Martínez-Cosentino señala la posibilidad de que su trayectoria esté en la recta final, “pero la empresa continuará, igual que tiene que salir adelante nuestro país, por encima de personalismos”.

Sobre el futuro el presidente de Cosentino mira hacia los jóvenes, “me preocupa enormemente el paro juvenil y que no evolucionemos a tiempo la formación profesional y formación dual para que esté orientada al futuro”. El premiado invita a cambiar el sistema si es lento y rígido, “tenemos la obligación moral de darle sitio a la actual generación de jóvenes, necesitamos una administración eficaz y eficiente, con normas leyes claras y funcionamiento ágil, donde se deje a los servidores públicos desarrollar su labor sin recelos, de otro modo tendremos un problema de competitividad que no nos podemos permitir”. Por otro lado, insiste en la apertura al mundo, con capacidad para conquistar clientes en otros lugares y atraer divisas, “si queremos una sociedad del bienestar, tenemos que estar más fuera y ganar la batalla de la competitividad”.

Tras alabar el trabajo de la Corona a la hora de proyectar una “imagen brillante de España”, Francisco Martínez-Cosentino aprovechaba el altavoz que supone este acto y la presencia en el mismo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y de la vicepresidenta del Gobierno central, Yolanda Díaz, para expresar la incomunicación que sufre Almería: “Es inaceptable”. El presidente de la multinacional reivindica el paso del Corredor Mediterráneo sin demora por la provincia y recursos hídricos: “Necesitamos el Corredor Mediterráneo, un proyecto de país y de la Unión Europea y garantizar para esta tierra un elemento esencial para esta tierra como es el agua, clave para la supervivencia y evolución de todos nuestros sectores productivos. Siempre he dicho que cada territorio tiene que defender en lo que puede ser competitivo, nuestra tierra puede serlo en el mundo con agua”.

En su discurso, el premiado también incide en la sostenibilidad: “No es una moda, es actuar con ética de forma responsable, mirando largo plazo pero ofreciendo resultados y productos concretos que ayude a conservar el planeta”. Para Martínez-Cosentino el mundo necesita empresas con conciencia y con alma, “importa lo que hacemos y cómo hacemos. Ser sostenible es tener un futuro digno”.

La humildad es uno de los rasgos que definen la empresa y la figura de su presidente y, una vez más lo demuestra: “En 50 años como empresario se cometen errores, no todo son aciertos, por ellos mis sinceras disculpas. He reconocido muchas veces que he vivido tres ruinas, nos hemos caído y vuelto a levantar, pero puedo decir que en Cosentino hemos intentado seguir una línea, intentar ser mejores cada día y así debemos, seguir humildes hasta el final”.

Finalmente, Francisco Martínez-Cosentino anima como sociedad a no denostar al empresario, que le apoyemos en su sufrimiento y remontada; el empresario debe vivir en armonía con su entorno, que debe valorar la iniciativa privada como activo de sociedad. “Si consideráis que he contribuido en algo, aunque sea con una pequeña piedra en la gran obra de una España más moderna, innovadora, justa y cohesionada, abierta y ambiciosa, me alegro de corazón porque esto es lo que al final quería: la esperanza de haber sido una persona útil para los demás”.