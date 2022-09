“Gracias a las pymes, en España salvamos crisis anteriores”

Vino a Almería a presentar unas Jornadas Europeas en la UAL. Aprovechó su visita exprés, puesto que cogía un avión con escala en Madrid hacia Pontevedra, para visitar a unos clientes y atender a Diario de Almería.

-Viene a Almería con el turismo está dando sus últimos coletazos. Cuando la temporada acabe, toca amarrarse los machos.

-Estamos en un momento muy malo. En enero fuimos los primeros que hablamos de la deflación cuando prácticamente nadie sabía qué significaba esa palabra. A partir de marzo empezamos a decir que venía un otoño duro y nos llamaron agoreros, nos decían que por qué decíamos eso, pero nuestros indicativos nos daban estos números. Esto para diciembre o enero va a ser caótico, las empresas están muy mal y los autónomos peor. Va a costar mucho recuperarlo, hay que pensar que el noventa y tanto por ciento de las empresas de este país son micropymes o pymes. Si no se legisla para ellas, la cosa va a ir muy mal: los impuestos están subiendo, los costes se han disparado, el SMI ha subido un 40% desde 2019...

–Me dice que ha aprovechado el viaje para reunirse con pequeños y medianos empresarios de Almería, ¿cómo está la pyme local?

-La influencia que tiene el mundo agrícola es importante. Almería maneja más dinero que en otras provincias y el input es menor. El ocio también cuenta mucho, ahora mismo vuelve un momento de burbuja tras la COVID-19. La realidad es que la pyme está mal y Almería tiene mucha pyme. Si hay dinero, y el mundo agrícola lo tiene, gastarán y moverán; el problema es que se va a dejar de mover porque no se puede pagar. Aunque la inflación está alta, el coste económico empresarial o el coste de rendimiento industrial está por encima del 40%. La cesta básica de la compra está en el 200%, cualquiera que vaya a un supermercado que compare cómo estaban los precios y cómo están ahora.

-La principal arteria de Almería, su Paseo, cada día está más desierto. La pyme textil casi ha desaparecido.

-El sector comercio es el que peor lo está pasando. Todo lo que sea producto básico, insisto, lo sobrelleva. Pero comprarte un traje, no se puede. Si no se produce el movimiento espiral de que todos compren a todos, hay un sector que se hunde. Y luego se hunde el servicios, y luego el comercio... Ya de por sí, el transporte está mal, el automóvil peor. Hay una caída importante por la subida de los impuestos energéticos.

–¿Qué estímulos les falta a los empresarios?

-Primero la bajada de impuestos y luego deflactarlos. Si no me bajas los tipos, por lo menos defláctamelos, consigue que mi costo adquisitivo siga siendo el que tenía hace un año. Lo segundo es que tiene que fluir el crédito, la banca debe de dar más y a unos márgenes mayores. En aquellos productos de primera necesidad, rebajarles los costes de luz, energía, gas...

-Han participado en la implantación del ‘Kid Digital’, ¿cómo ha sido o será su desarrollo en las provincias?

-El ‘Kid Digital’ es de las cosas por las que hay que felicitar al Gobierno. Es una luz en un túnel, una serie de ayudas a la digitalización de las empresas, clara, sencilla y que incita poco al fraude. El dinero no se le da a la empresa que lo pide, sino a la que ejecuta el trabajo. No son grandes cuantías, pero ayudan a la digitalización: puedes crear tu página web, darte a conocer en la red... Es una inversión tecnológica que en las pequeñas empresas es muy necesaria. No tiene gran dificultad, lo mejor es acudir a un gestor administrativo que casi el cien por cien de las peticiones que hemos hecho se han concedido y entregado el dinero.

–¿Cuál puede ser la pyme que más futuro tenga?

-No podemos hablar ahora de un sector que tire más que otro. Al final, el que mejor funciona es el que más imaginación tiene o el que más servicios aporta. Lo que hay que hacer es trabajar, sacrificarse, echarle horas, no bajar la calidad y se saldrá, lo que ha hecho siempre el autónomo. No me atravería a decirte cuál es el sector que mejor va, pero sí te puedo decir que el que peor va es el del automóvil.

-España sin las pymes no es el país que conocemos.

-Un país que depende al noventa y tantos por ciento de las pymes, es lo que es. Que debería ser menor, pues sí, pero es que tenemos lo que tenemos y debemos de legislar para ellas. Y ojo, gracias a las pymes, se han salvado las anteriores crisis. Este país se ha salvado porque han sacrificado su tiempo, su salud y su familia por trabajar y eso es la pyme y el autónomo. Afortunadamente somos un país de pymes y autónomos y saldremos adelante.