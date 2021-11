Ignacio Sánchez, un almeriense líder en ventas como consultor financiero en España

La metodología BNI (Business Network International) basada en el marketing de referencias se ha consolidado como una de las mejores formas para aumentar ventas y generar conversiones. Prueba de ello es Ignacio Sánchez Pérez, arquitecto de profesión que, en el año 2013 debido a la crisis económica, se vio abocado a reinventarse cambiando el paradigma de su profesión. Desde hace ocho años desarrolla su carrera profesional en OVB Allfinanz España como consultor financiero.

Ignacio Sánchez Pérez es uno de los miembros más antiguos de la organización en Almería. “Cuando llegué a BNI en el año 2014 aún no estaba formado el primer grupo”. En 2017 fue nombrado director de BNI Almería, llegando a crear entonces el grupo BNI ALM Éxito.

Un nombramiento que supuso su despegue como consultor financiero en OVB. “Ser director en BNI provocó que en 2018 yo fuera en OVB el número uno en ventas de España”, sostiene. OVB funciona por ranking y “existe una competitividad, sana, entre nosotros porque todo se valora en producción. Para mí fue un logro, y fue gracias a todas las referencias que BNI me generó y que los compañeros me dieron, que pasé de ser uno más a ser el número uno en España”, apunta. Los años posteriores ha estado siempre “arriba; viajé mucho y gané muchos premios”, puntualiza.

Aunque a lo largo de estos años ha cumplido distintos roles dentro de la organización como ser coordinador de crecimiento en el grupo BNI ALM Ahora del que además es miembro; desde hace unos meses es embajador de BNI ALM Crece cuya función principal es ser el enlace entre los grupos que se crean y “ayudar a todos los miembros que llegan. Soy la figura visible entre los dos grupos. Intento interconectar a cada uno de los miembros”, matiza.

OVB España está centrada en la planificación financiera integral y orientado, sobre todo, al cliente particular. La piedra angular de sus servicios de consultoría financiera es el análisis de la situación financiera de sus clientes. Aunque realizan planificaciones de ahorro a corto, medio y largo plazo A cualquier persona. “Todos tenemos objetivos financieros. Habrá gente que quiera tener un colchón de seguridad porque no quiere vivir al día y le enseñamos cómo, o habrá quien tenga un poquito de dinero y no sepa qué hacer con él y le damos alternativas para que su dinero le genere dinero”, sostiene.

“Lo más importante es tener objetivos a largo plazo, objetivos como ahorrar para la jubilación o ahorrar para los estudios de la universidad de tus hijos o hacer estudios personalizados de cómo generar estrategias de cómo ser capaz de pagar antes la hipoteca, objetivos que muchas veces no nos enseñan a como ser capaz de conseguirlos”, añade.

Una de las herramientas que Sánchez Pérez utiliza en sus intervenciones en la organización es lanzar una pregunta: ¿has pensado alguna vez cuándo vas a tener 100.000 euros ahorrados? La respuesta siempre es “eso es imposible o no sé cómo voy a conseguir eso”. “Yo doy la oportunidad a la gente de que se siente una hora conmigo y me cuente cuál es su situación financiera. Esto no va de tener mucho dinero o de buscar un asesor financiero porque tienes mucho dinero. Si no, precisamente, como no tienes dinero necesitas a alguien que te diga cómo conseguirlo”, afirma.

Ahorrar requiere de disciplina. “Yo lo inculco son hábitos y disciplinas de ahorro”, matiza. En España, en general, no existe cultura financiera. “Nosotros enseñamos a disponer de un porcentaje de nuestros ingresos para ahorrarlo. Lo que ayudamos es a que la gente ahorro poco a poco para conseguir sus objetivos. Por eso, donde realmente somos expertos en OVB y es donde yo estoy focalizado es en el ahorro a largo plazo”, explica.

Una de las ventajas de la consultora es que son intermediarios, “trabajamos con muchas empresas bancarias aseguradoras. Contamos con una amalgama de productos muy grande donde dependiendo de lo que la gente me cuente, pues yo selecciono esos productos, se los explico, lo bueno y lo malo, de modo que la gente pueda elegir”, puntualiza.

BNI y OVB se complementan. Tienen muchas similitudes. “Una de las ventajas competitivas que tenemos en OVB es que no cobramos nada por realizar a alguien una planificación financiera”, afirma, apostillando además que “por eso siempre digo que soy uno de miembros más fáciles de referenciar en BNI porque quien me visita no tiene nada que perder. Yo funciono por referencias. A mis clientes siempre les pido que me dejen referencias de personas cercanas a las que también pueda ayudar a planificar su economía”, concluye.