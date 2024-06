José Cano: "Creo que he cumplido la labor de ser la voz de los empresarios almerienses"

El 1995 fue el año del desembarco del todavía presidente de Asempal en la Confederación. Con su maestro, Miguel Santaella, inició su labor, que le ha llevado los últimos doce años a la presidencia, al igual que ocupa el cargo de vicepresidente de la Confederación Empresarial Andaluza. El veratense anunció hace unas semanas que iba a ceder paso a un nuevo presidente, aunque tiene claro que seguirá trabajando por el empresariado almeriense y muy especialmente por hacer visible la necesidad de una sociedad cada más sostenible y enfocada a luchar contra el cambio climático.

–Supongo que la sensación del deber cumplido.

–Estoy contento con estos doce años de aprendizaje de los mejores empresarios, con una organización técnica detrás de mí que me ha ayudado muchísimo. Me voy satisfecho, creo que he hecho lo que los empresarios querían: ser su voz, su representante, estar en las instituciones, que se sepa el valor que tiene la provincia. Personalmente pienso que hemos dado un impulso al mundo empresarial.

–Han sido mandatos duros por el contexto económico, sanitario y geopolítico.

–Lo primero que tengo que decir es que me lo he pasado muy bien. Eso sí, ha habido años aquí muy complicados, como fueron los de mis inicios puesto que veníamos de una crisis. Siempre he tenido como primera idea que Asempal tiene que ser independiente para poder ser la voz del empresariado. Lo conseguimos, pero hubo que reestructurar con ayuda de todo. Luego pasamos por la pandemia, donde la sociedad pudo ver la solidaridad del empresariado almeriense para que esos años fueron más llevaderos. También fueron momentos difíciles los del comienzo de la guerra de Ucrania, por los desajustes energéticos que nadie esperaba. Nos tocó dar la voz de alarma para que todos esos problemas se resolvieran a la mayor brevedad posible, al igual que ocurrió con la falta de materias primas.

–¿Quizás la pandemia fue la mejor demostración de que la empresa está con la sociedad?

–Sin lugar a dudas. El empresariado se volcó con la sociedad, tratando de no parar la producción y hay que destacar también el papel de los trabajadores que siguieron ejerciendo su labor, pese al riesgo que ello conllevaba. Las empresas, además, mostraron su solidaridad en el tema de repartición de alimentos. Dentro de lo duro y difícil que fue, conseguimos salir, siempre recordando las terribles ausencias que el virus nos ha dejado.

–Del tema más duro, al más complicado: Almería no termina de estar bien comunicada.

–Es algo que empezaron a reivindicar mis predecesores y que yo he seguido. Seguimos siendo una isla en materia de comunicaciones, pero creo que estamos viendo bastante luz en la trayectoria. Las reivindicaciones han servido para que no se olviden de nosotros y cada administración haga su trabajo. El AVE es el que más candente está, ojalá se cumplan los plazos y lo tengamos aquí en el año 2026. También me gustaría tratar otros dos temas. Por un lado, la estructura a nivel general es la del diálogo social que hemos tratado de mantener con los sindicatos. Abogamos por que los gobiernos no rompan ese diálogo social, puesto que la economía la deben de llevar entre los trabajadores y los empresarios. Es algo que siempre reivindicamos. Y el otro gran aspecto es el agua, que hace posible que Almería tenga un gran sector agrícola, turístico, de servicios... El agua fue un problema para la provincia, que supimos superar para convertirnos en un vergel, pero si queremos seguir siéndolo, necesitamos seguir reivindicando las políticas hídricas. Necesitamos seguir trabajando para lograr las infraestructuras hídricas que se necesitan para potenciar el sector económico.

Accidentes laborales, una espina clavada Ha trabajado por ello de la mano de los sindicatos, pero no ha conseguido bajar a cero el número de accidentes laborales. “Hay un tema que se me queda clavado en mi mandato y es que no hemos conseguido eliminar los accidentes mortales de trabajadores en la provincia de Almería. Creo que la salud y la seguridad en el trabajo es por lo que más tenemos que trabajar en esta tierra, nosotros lo hemos intentado, hemos trabajado por ello y hay que seguir en esta línea junto a los sindicatos. Ojalá entre todos consigamos hacer posible el deseo de accidentes laborales cero. No lo hemos conseguido hasta ahora y es una espina que me llevo clavada”.

–¿Qué pasos hay que dar?

–Todos los sistemas que generen agua son necesarios, desde la producción hasta la reutilización. SEIASA está invirtiendo en el orden de 120 millones de euros, que vienen de los fondos Next Generation, para hacer grandes balsas, para digitalizar la infraestructura de las comunidades de regantes..., pero también se están dando pasos por parte de la Junta de Andalucía en materia de reutilización del agua, con la creación de terciarios. También se necesita producir, tenemos cinco desaladoras y sólo tres en servicio. Tenemos mucho trabajo para conseguir que todas las obras hidráulicas se lleven a término. Incluso así será necesaria más producción de agua. Los almerienses decimos que el agua más cara es la que no se tiene. Por tanto, si tenemos el Mediterráneo al lado, tenemos que aprovecharlo, obviamente sin renunciar a los trasvases. Aprovecho para recordar que uno de nuestras grandes reivindicaciones ha sido la de convencer a las instituciones de disminuir la burocracia para así darle agilidad a los temas empresariales. Estamos en un mundo competitivo y la burocracia no puede atrasar proyectos importantes.

–Se abre ya el plazo para presentar candidaturas y parece Cecilio Peregrín [Primaflor] la opción más segura.

–A mitad del mes de julio haremos la asamblea y anunciaremos si ha habido más candidatos. Si así fuera, democráticamente votaremos. A día de hoy el único candidato que sabemos que se va a presentar es Cecilio, que es un candidato ideal.

–¿Qué retos tiene por delante?

–Nosotros nos centramos en tres grandes temas, planeta, personas y bienestar, con los que representamos al empresariado almeriense. Un trabajo respetuoso con el planeta, que genere bienestar social y ponga a los trabajadores como lo más importante de la empresa. Supongo que Cecilio, si es mi sucesor, seguirá en esta línea, aunque la confederación también necesita ideas nuevas que tiene que traer el candidato elegido. Como retos está claro que tendrá que seguir haciendo visible a la provincia en las distintas administraciones y confederaciones, nosotros creo que somos muy visibles en CEOE, CEA y CEPYME. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el agua y sus infraestructuras. También me gustaría que el nuevo presidente que llegue siga reivindicando el papel de la empresa en la sociedad almeriense. Siempre comento que progresista es que el que genera progreso y bienestar en la sociedad, desde ese punto de vista los empresarios somos de las personas más progresistas. Debemos de tener nuestro papel en la sociedad y que se nos reconozca el trabajo.