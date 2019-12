Koppert recomienda combinar Orius y Cucumeris en pimiento para frenar la plaga de Trips durante el invierno

La plaga de ‘Trips’ (Frankiniella occidentalis) en los invernaderos aumenta su presencia todos los años durante el invierno. Esto se debe, fundamentalmente, a que el frío ralentiza la floración del pimiento. Debido a la escasez de flores, no hay polen suficiente para alimentar a Orius laevigatus (comercializado por Koppert como THRIPOR-L® ), que es el principal enemigo natural utilizado para el control biológico contra la plaga de Trips.

Cuando ‘Orius’ no dispone de polen para alimentarse, la energía que debería utilizar para poner huevos y reproducirse la emplea en cazar ‘Trips’. Al descender las posibilidades de reproducción, las poblaciones de ‘Orius’ tienden a disminuir y desaparecen al cabo de un tiempo. Si no se toman las medidas oportunas, se favorece el aumento de la población de ‘Trips’, ya que la plaga no está amenazada por ningún enemigo natural capaz de controlarla.

Uso combinado

Para garantizar un control biológico eficaz de la plaga de ‘Trips’, Koppert recomienda llevar a cabo sueltas de refuerzo con ‘Orius’ cuando aparecen las primeras flores en el cultivo de pimiento o como medida de choque. Otra recomendación consiste en utilizar plantas reservorio, cuyo polen complementa al del pimiento para que ‘Orius’ tenga suficiente alimento y su capacidad de reproducción no se vea mermada durante el invierno.

Además, es importante complementar con sueltas del ácaro depredador Neoseiulus cucumeris (comercializado por Koppert como THRIPEX® ). El equipo técnico de Koppert ha confirmado los excelentes resultados obtenidos con el control biológico en pimiento mediante el uso combinado de THRIPOR-L® y THRIPEX®). También es muy útil el uso del ácaro depredador Macrocheles robustus (comercializado por Koppert como MACRO-MITE®), especialmente indicado contra las pupas de ‘Trips’.

Como medida preventiva, Koppert recomienda la colocación de placas cromáticas HORIVER® de color azul que eviten la entrada en el invernadero de plaga de ‘Trips’ procedente de fincas colindantes.

Por último, hay que tener en cuenta que los tratamientos con agroquímicos afectan, en mayor o menor medida, a la capacidad de reproducción de ‘Orius’. Por esta razón, en los invernaderos donde se cultiva bajo los criterios de agricultura ecológica las poblaciones de ‘Orius’ en invierno siempre son más elevadas, por la ausencia de productos químicos que aún se utilizan en la agricultura convencional. Por tanto, es aconsejable evitar la acumulación de tratamientos químicos con diferentes productos para no interrumpir el ciclo vital de ‘Orius’.