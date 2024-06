Miguel Martínez-Carlón: “Es una manera de potenciar nuestro campo dándole el lugar que merece”

A Miguel Martínez-Carlón (Almería, 1954) le esperan por delante unos días apasionantes con la celebración de la que será la primera edición de Agroferia de Vélez Rubio. El primer edil velezano espera ilusionado cosechar el éxito de un evento excepcional para el municipio con el que pretende dar al campo el lugar que se merece. Unas jornadas festivas en las que vecinos y visitantes podrán disfrutar de innovación, talleres y de lo mejor que nos da la tierra, la gastronomía.

–Es la primera edición de la Agroferia, ¿De dónde nace la idea de organizar una feria agrícola en Vélez-Rubio?

–Llevábamos mucho tiempo con esta idea pero por unas circunstancias u otras, como por ejemplo la pandemia, no hemos podido organizarla antes. La semilla por supuesto es histórica, ya que en Vélez Rubio siempre hubo las tradicionales ferias de ganado, concretamente dos muy importantes de las cuáles una de ellas se celebraba en estas fechas. Con este evento tratamos de recuperar esa tradición, además de poner al sector agrícola en el lugar que se merece, ya que es una de nuestras fuentes económicas principales.

–¿Qué vamos a poder encontrar en ella?

–En vez de los tratos que existían antes con respecto a los animales, vamos a encontrar ‘caballos mecánicos’ entre otras muchas cosas. Es una feria diferente en la que habrá una parte dedicada a maquinaria agrícola y otra a agroalimentación con productos de cercanía como quesos, vinos, dulces…etc. En total van a ser aproximadamente unos 50 stands entre todas las categorías de productos que se van a exponer en estos días. Además vamos a contar con el chef Juan Moreno de la localidad vecina de Vera que realizará una especie de Showcooking, habrá talleres de diferente índole, además de actuaciones musicales y una gran paella popular para los asistentes que será el broche de oro para este evento.

–¿Cuáles son las expectativas?¿Se espera mucha afluencia?

–Van a ser dos días y medio muy intensos en los que esperamos mucha participación. La gente está muy animada en el municipio y están colaborando mucho para que salga hacia adelante con éxito . Además vamos a contar con empresas expositoras tanto de la provincia de Almería como de Granada, Jaén y Murcia… eso también atraerá a mucha gente que no es de la comarca. El último domingo del mes, el pueblo acoge un mercado de antigüedades, que en este caso se va a trasladar a la feria para una mayor diversidad de productos.

–¿Qué va a suponer esta feria para el municipio y los agricultores de la zona?

–Va a ser una promoción muy importante y va a suponer mucho para ellos, tanto para los agricultores y asistentes, como para las empresas que vengan a mostrar sus productos. Esperamos que haya mucha compraventa, que es el verdadero objetivo de este evento. Además van a poder descubrir y probar productos gastronómicos artesanales que son excepcionales. Es una manera de potenciar nuestro campo poniéndolo en el lugar que se merece.

–La agricultura de la zona, debido a la situación de sequía no pasa por su mejor momento, ¿Cómo definiría el momento agrícola de esta campaña?

–La sequía ha causado grandes estragos, nos ha faltado mucha agua. El cereal se ha perdido por completo y la almendra no está en las condiciones que debería. El año pasado la campaña se salvó gracias a las lluvias del mes de mayo, pero este año las precipitaciones continúan sin llegar. El campo está bien labrado y arreglado, pero la tierra no está como debería. Por el momento hay bastante almendra, pero aún así los niveles de producción se van a ver bastante mermados, por lo que la campaña de este año no va a cumplir con las previsiones.

–¿Qué papel juega la maquinaria agrícola en esta feria?

–La maquinaria es fundamental, porque se van a poder conocer las últimas novedades del mercado, y es algo que va a enriquecer mucho a los agricultores a la hora de llevar a cabo su trabajo en el campo principalmente en el cereal y la almendra que son los ejes fundamentales de nuestra economía. Esperamos que haya bastante movimiento económico, y ofrecerle a todos la posibilidad de tener en el pueblo las diferentes opciones de maquinaria que se utilizan hoy en día con el objetivo de avanzar en la tecnología utilizada.

–¿Por qué animaría a cualquier persona a visitar Vélez Rubio durante esta feria?

–Es una feria con entrada libre que está pensada para todo el mundo, no sólo para agricultores. Van a ser unos días muy interesantes tanto por las exposiciones de maquinaria y productos agroalimentarios, como por las diferentes actividades que se van a realizar en ella. Un evento novedoso y muy completo para disfrutar de unos días diferentes en la localidad con carácter festivo.

–¿Será la primera de muchas?

–La idea es hacerla cada dos años por el problema de logística que supone desplazar tantos tractores y maquinaria pesada, pero sí, la idea es continuar con ella. Desde esta primera edición, vamos a tratar de seguir creciendo y afianzarse como un una cita bianual marcada en el calendario de Vélez