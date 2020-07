Multas 'selectivas' a agricultores por el corte de la A7 en la movilización de febrero en El Ejido

Más información La movilización provoca el corte de la A-7 en El Ejido

La Asociación de Agricultores Independientes U.A.I. hace público que tres miembros de su junta directiva recibían la pasada semana una notificación de sanción por importe de 2.000 euros cada una a causa de su presencia en la concentración reivindicativa en Polígono Industrial La Redonda de El Ejido el 18 de febrero, convocada por Coag y autorizada por la Subdelegación del Gobierno. Si bien la cuantía de la multa es la misma en los tres casos, la justificación que motiva cada una es distinta. En esta línea, una de las sanciones se argumenta en la simple presencia de la persona multada en el corte de la autovía; otra en que dicho agricultor era muy activo en sus reivindicaciones y, la tercera, se acusa a Bernabé Fernández, presidente del colectivo, de ejercer el liderazgo en la movilización incitando al resto de gente, según relatan.

La asociación considera que existe una persecución política

Desde la asociación no tienen constancia de notificaciones similares a otros agricultores o dirigentes de otras organizaciones agrarias. Por lo que sospechan una persecución política por parte de la autoridad, “sin fundamento alguno, dado que, en ningún momento fuimos o se nos requirió nuestra identidad por agente alguno de la fuerza de seguridad del Estado allí presente. Se nos acusa y responsabiliza de estar presentes en el corte de la autovía en la fecha de dicha concentración, pero casualmente solo reciben notificación nuestros socios y dirigentes, cuando allí estaban presentes más agricultores y dirigentes de otras organizaciones agrarias, algunos miembros de la organización convocante. Nuestra presencia, allí era y será siempre, la de apoyar una convocatoria de otra organización agraria, con una reivindicativa que nosotros compartimos y defendemos por el futuro de nuestra agricultura”, señala la asociación en un comunicado.

Agricultores Independientes quiere hacer constar a los ciudadanos, en general, y a los agricultores en particular de lo que consideran una persecución política, “solamente por defender una rentabilidad digna para las mujeres y hombres que viven de su trabajo como productores de hortalizas, dando la sensación que nuestros políticos, responsables de las administraciones a fecha de hoy, solo busca o quieren acallar las voces de las personas de bien, que solo defienden su subsistencia con una rentabilidad digna por su trabajo”.

Para la asociación, el único fin de estas sanciones es amedrentar a sus miembros, para que no hagan su trabajo, que no es otro, que la defensa de los derechos de los agricultores, esos agricultores que alimentan a la sociedad y ayudan a mantener el sistema del estado con sus impuestos, esos impuestos que pagan por desarrollar su actividad laboral. “Y se nos sanciona por parte de la autoridad, no queriendo pensar, por órdenes de entes ocultos en contra de los intereses de nuestros agricultores”.