Hotel NH Ciudad de Almería: una historia de desencuentros con sus trabajadores como damnificados

Han sido meses de incertidumbre para la veintena de trabajadores que durante los últimos años han prestado su servicio para la cadena hotelera NH en el Hotel Ciudad de Almería, que finalmente ha desembocado en su cierre y con todos ellos obligados a negociar su futuro con la firma explotadora del inmueble, ya que la propiedad “nunca ha hablado con nosotros sobre cuales eran sus intenciones”, explican a Diario de Almería los afectados.

Todos ellos, culminaron la negociación de sus futuros con la cadena ante la imposibilidad de conocer si Antonio Hernández, propietario del inmueble y quien no ha llegado a acuerdo con NH, tenía planes de continuar con el hotel a través de su explotación con otra empresa. Nada. Por eso, “es sin duda el principal responsable de que todos nosotros nos hayamos visto avocados a esta situación, pues ha dejado toda la responsabilidad sobre nosotros a la empresa. Personas en muchos casos con una trayectoria de trabajo desde la apertura y los que menos con más de un lustro de antigüedad”. Finalmente, empresa y empleados han llegado a un prinicipio de acuerdo mediante el cual NH les ha ofrecido la recolocación en primera instancia, algo que habría sido aceptado por un par de trabajadores que por sus circunstancias personales pueden permitirse la movilidad geográfica. El resto, continuarán en un ERTE por fuerza mayor formando parte de otros centros de la cadena y una vez concluya pasarán al ERE definitivo. En este sentido, el despido se hará efectivo con 32 días y 18 mensualidades para los contratados anteriormente a 2012. Para los indefinidos de esa fecha en adelante le corresponderán 28 días y el mismo número de mensualidades. “Las condiciones no son las que pedíamos, pero finalmente no es el peor de los escenarios que se podía dar”, explican desde la parte de los trabajadores.

Pueden recurrir hasta la próxima semana las condiciones de despido del principio de acuerdo

Sin embargo, “desde el 31 de diciembre hay un periodo de 20 días, y que por tanto finalizará a mediados de la semana que viene, donde se puede recurrir ese principio de acuerdo. Algo que aún estamos valorando. Y de forma paralela, cualquier trabajador de manera individual puede no aceptarlo y recurrirlo”, explica Carmen Vidal, secretaria general de UGT Almería, que ha estado desde el primer momento del lado de los empleados ante una situación que está siendo muy complicada para ellos todavía hoy por no haber contado en ningún momento con toda la información necesaria para poder actuar. Vidal, al tiempo, informa que de momento no hay registrado cese alguno de la actividad de este inmueble situado frente a la estación de autobuses de la capital por parte de la empresa, como tampoco licencia alguna de apertura para una nueva explotación.

Por tanto, la historia de casi dos décadas del Hotel NH Ciudad de Almería, aunque parezca finalizada, aún no lo está, ya que puede que todavía se interponga algún recurso por la parte trabajadora.

Situación del inmueble Desde UGT avisan de que aún no se ha registrado la licencia de cierre

Mientras tanto, y tal y como ha podido saber este medio, la propiedad está desarrollando en este momento un proceso de auditoría de las instalaciones para comprobar si existen posibles desperfectos estructurales a fin de reclamarlos a la empresa NH.