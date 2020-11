El hotel NH Ciudad de Almería se va y deja a 25 trabajadores a expensas de lo que decida el propietario

Una situación inesperada, crítica y agónica. Eso es lo que están viviendo en este momento los 25 trabajadores del hotel NH Ciudad de Almería, localizado en la calle Jardín de Medina, frente a la estación Intermodal, del que ayer este medio adelantara su cierre después de 17 años de gestión por parte de esta compañía hotelera.

El propietario del centro, Antonio Hernández, no ha llegado a un acuerdo con la compañía para continuar con la explotación del centro y su contrato expirará el próximo 31 de diciembre. De hecho, tal es así, que cualquiera puede comprobarlo por sí mismo intentando realizar una reserva. Imposible.Por el momento, no se conoce cual será el futuro de este hotel a partir del 1 de enero y lo principal, tampoco de sus trabajadores.

“Nos enteramos por la noticia que dio una televisión, donde se hacía referencia a que el hotel no iba a renovar su contrato. La situación que tenemos no es otra que la falta de entendimiento entre la empresa y el propietario del inmueble”, explica Carmen Lucía Cruz, trabajadora y delegada sindical de UGT, quien reconoce que los empleados se encuentran en “una situación desesperada”, principalmente por la falta de información ante su futuro inmediato.

No saben si el propietario está negociando con otra empresa para la explotación, creen que así es, pero no cuentan con ello definitivamente. Y en caso de que así fuera, luego está el proceso más complejo, la subrogación que solicitan.

Entre ellos hay muchos trabajadores con más de quince años en el centro y los que menos, más de un lustro. “Lo único que puedo dejar claro es que la cadena se va. No sabemos si el día 1 de enero este edificio estará abierto y si lo está bajo las siglas de quién. Estamos esperando una respuesta que pedimos de manera inmediata o por lo menos saber en qué punto se encuentra la situación”.

"Los trabajadores nos encontramos en una situación desesperada, porque el único mensaje que tenemos es por parte de la empresa que apunta a la intención de subrogarnos a petición de lo que diga el propietario del edificio. Estamos desamparados, no sabemos que va a pasar y tampoco tenemos ninguna información al respecto", comenta la delegada sindical.

"Siempre es la parte trabajadora la que sale afectada. No se hace valer nuestro derecho de que se facilite información sobre qué va a pasar con nosotros en los próximos días hasta ahora lo único que tenemos es que el día 31 de diciembre cesa su actividad la cadena NH en este centro. Con respecto a cerrar o no cerrar el inmueble para uso hotelero eso no lo tenemos claro, y lo desconocemos, ya que eso sería decisión del propietario. No sabemos si seremos o no subrogados. Por Parte de UGT se tomarán todas las medidas oportunas que se puedan tomar para llegar a un buen fin".

Carmen Vidal, secretaria general de UGT Almería, ha estado hoy mismo con los trabajadores y lamenta esta situación de desinformación y producida, a su juicio, por la especulación. De hecho, tal y como apuntan desde el sindicato, la pandemia no ha afectado a este hotel, puesto que funciona con una ocupación envidiable ya que se erige como el principal centro de hospedaje para profesionales, que hace que sea una garantía.